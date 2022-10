ESCULTURA GIGANTE DE KIWI MEXICANO VISTA EN EL EXTERIOR DE McLAREN RACING

ARTISTA MEXICANO SE ASOCIA CON VUSE PARA CREAR UN KIWI DE ARTE FOLK A GRAN ESCALA EN HOMENAJE A LAS RAICES DE NUEVA ZELANDA DE THE McLAREN F1 TEAM

LONDRES, 25 de octubre de 2022 /PRNewswire/ -- Hoy, los visitantes de McLaren Racing pueden decir "Hola" a una escultura gigante de un pájaro kiwi diseñada por el artista mexicano Luis Pablo, que ha cedido su escultura artística en un escenario global antes del fin de semana del FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2022.

GIANT MEXICAN KIWI SCULPTURE SPOTTED OUTSIDE McLAREN RACING

Haciendo honor a la tradición mexicana, Vuse, la marca de vapeo número 1 del mundo*, y su socio TheMcLaren F1 Team, han presentado un kiwi de 2 metros de altura, brillante y festivo, sin precedentes, al estilo del arte popular mexicano, alebrije, basado en los diseños del escultor de Oaxaca, México. Encaramado en la emblemática sede del McLaren F1 Team, justo a tiempo para el GRAN PREMIO DE FÓRMULA 1 DE LA CIUDAD DE MÉXICO, el atrevido trabajo de pintura de Luis Pablo da un nuevo impulso de vida al Kiwi.

La instalación a lo grande, que se podrá ver hasta después del fin de semana del Gran Premio de México, es una recreación de los Kiwis alebrijes a menor escala que Luis ha hecho a mano y regalado al equipo McLaren F1. Poniendo el arte popular mexicano en un pedestal a tiempo para la carrera en el país de Luis y llamando la atención sobre el papel que la cultura y la herencia juegan en su trabajo, el llamativo diseño es un ensamblaje de tres mundos: el impulso de Vuse para defender a los creativos emergentes, la pasión y el talento creativo de Luis en las obras de arte de alebrije y la herencia del The McLaren F1 Team en Nueva Zelanda.

Fiel a la filosofía de Vuse, la marca ha llevado la obra de arte de Luis al siguiente nivel creando un Kiwi de celebración a lo grande. En colaboración con Jahee Campbell-Brennan, director de Wavey Dynamics, se ha escaneado en 3D el kiwi de Luis a pequeña escala para convertirlo en una escultura de 2,5 metros fresada con CNC y fabricada con un tipo de espuma de alta densidad similar a la que se utiliza como material de base en los alerones de fibra de carbono, los suelos, las horquillas y otras estructuras de los coches de F1, donde actúa para proporcionar más rigidez y resistencia. La escultura del kiwi a medida es la última actividad del programa Driven by Change de Vuse, junto con el equipo McLaren F1, que apoya a la clase creativa ofreciendo a los talentos artísticos menos representados la oportunidad de mostrar su pasión y su trabajo en uno de los escenarios más grandes y de más alto perfil del mundo: el automovilismo de élite.

Luis siente una profunda pasión por los alebrijes, una forma tradicional de arte popular mexicano que combina intrincadas tallas que representan animales, personas, objetos y criaturas imaginarias pintadas con colores intensos y patrones vibrantes. Impulsado por sus inquietudes creativas, a lo largo de los años Luis ha dominado su oficio hasta convertirse en un guardián del arte popular mexicano, lo que queda patente en su impresionante colección de alebrijes de intrincado diseño. A través de sus esculturas, espera representar y dar a conocer esta forma tradicional de arte mexicano que está impregnada de historia, inspirando a otros a abrazar y compartir sus propias tradiciones culturales.

Luis Pablo comentó: "A través de Driven by Change, Vuse me ha ofrecido la increíble oportunidad de poder representar mi cultura y presentar el alebrije a muchos que de otra manera nunca lo conocerían. Espero que, a través de la creatividad y el diseño, hayamos unido los mundos de México, Nueva Zelanda, Vuse y The McLaren F1 Team para simbolizar el poder del patrimonio. Es increíble poder mostrar mi obra de arte y mi cultura en un escenario global y me gustaría que mi obra de arte fuera vista como un ejemplo para la próxima generación, inspirándolos a creer en sí mismos".

En homenaje a su fundador, el piloto de carreras Bruce McLaren, el ave nacional de Nueva Zelanda, el kiwi, se ha convertido en el mantra de The McLaren F1 Team, que representa el espíritu, la perseverancia y la búsqueda de lo mejor. Luis ha reimaginado el pájaro no volador, decorándolo con la icónica papaya y el color azul de The McLaren F1 Team para simbolizar la pasión que surge de estar orgulloso de tu origen, la diligencia que viene con la creencia en tus habilidades y el impulso continuo para seguir tus sueños.

Matt Dennington, director ejecutivo, Partnerships & Accelerator, McLaren Racing, dijo: "Es un placer dar la bienvenida a Luis Pablo al Centro Tecnológico McLaren para celebrar su increíble trabajo. A través de la campaña Driven by Change de Vuse, estamos orgullosos de celebrar a los artistas infrarrepresentados y ayudar a darles el reconocimiento que merecen".

Vuse está comprometida con el apoyo a las industrias creativas. La iniciativa Driven by Change forma parte del legado y la ambición de Vuse de acelerar las actividades creativas de los artistas infrarrepresentados de todo el mundo. En colaboración con su socio, The McLaren F1 Team, el programa Driven by Change de Vuse identifica nuevas oportunidades para dar vida a su trabajo, ayudando a presentar a los creativos de diversos orígenes al público. El alebrije Kiwi a gran escala de Luis se exhibirá en McLaren Racing desde hoy hasta después del FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2022 el domingo 31 de octubre.

John Beasley, jefe de Grupo de Creación de Marcas, BAT, comentó: "Desde Abu Dhabi hasta Colombia y ahora México, Driven by Change está estableciendo un verdadero legado global, celebrando a artistas subrepresentados de todos los ámbitos de la vida. La clara pasión de Luis por su forma colorida, audaz y única de arte popular mexicano es inspiradora y el hecho de que un alebrije cobre vida en la sede central del McLaren F1 Team personifica lo que significa Driven by Change".

Para descubrir más sobre la historia de Luis y la iniciativa Driven by Change visite los canales sociales de Vuse y Luis .

*Basado en la cuota de valor estimada por Vype/Vuse del PVP en la venta minorista medida para el vapor (es decir, el valor total de la categoría de vapor en las ventas minoristas) en los mercados clave del vapor: EE. UU., Canadá, Francia, Reino Unido y Alemania en mayo de 2022

Notas a los redactores:

Acerca de BAT

BAT es una empresa líder de bienes de consumo de varias categorías con el propósito de construir A Better Tomorrow™ reduciendo el impacto de su negocio en la salud mediante la oferta de una mayor variedad de productos agradables y con menos riesgos para los consumidores adultos.

La empresa sigue teniendo claro que los cigarrillos de combustible suponen graves riesgos para la salud, y que la única forma de evitarlos es no empezar o dejar de fumar. BAT anima a quienes, de otro modo, seguirían fumando, a cambiar por completo a alternativas científicamente probadas y de menor riesgo*†. Para conseguirlo, BAT se está transformando en un negocio de productos de consumo multicategoría verdaderamente centrado en el consumidor.

La ambición de BAT es tener 50 millones de consumidores de sus productos no combustibles para 2030 y generar 5.000 millones de libras de ingresos de Nuevas Categorías para 2025. BAT se ha fijado unos objetivos ESG muy ambiciosos, entre los que se incluyen lograr la neutralidad del carbono en los ámbitos 1 y 2 para 2030 y eliminar el plástico de un solo uso innecesario y hacer que todos los envases de plástico sean reutilizables, reciclables o compostables para 2025.

BAT emplea a más de 52.000 personas y opera en más de 175 países. El Grupo BAT generó unos ingresos de 12.870 millones de libras en el primer semestre de 2022 y un beneficio de las operaciones de 3.680 millones de libras.

La cartera estratégica de la empresa se compone de sus marcas de cigarrillos a nivel mundial y de una creciente gama de productos de tabaco y nicotina de riesgo reducido*† de nueva categoría y de productos de tabaco no combustible tradicionales. Entre ellos se encuentran el vapor, los productos para calentar el tabaco, los productos orales modernos, incluidas las bolsitas de nicotina sin tabaco, así como los productos orales tradicionales, como el snus y el rapé húmedo. En el primer semestre de 2022, tuvimos 20,4 millones de consumidores de nuestros productos no combustibles, lo que supone un aumento de 2,1 millones respecto al año 2021.

*Basado en el peso de la evidencia y asumiendo un cambio completo del consumo de cigarrillos. Estos productos no están exentos de riesgos y son adictivos.

† Nuestros productos vendidos en EE. UU., incluidos Vuse, Velo, Grizzly, Kodiak y Camel Snus, están sujetos a la normativa de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y no se harán afirmaciones sobre la reducción del riesgo de estos productos sin la autorización de la FDA.

Acerca de McLaren Racing

McLaren Racing fue fundada por el piloto neozelandés Bruce McLaren en 1963. El equipo participó en su primera carrera de Fórmula 1 en 1966, y desde entonces McLaren ha ganado 20 campeonatos mundiales de Fórmula 1, más de 180 grandes premios de Fórmula 1, las 500 millas de Indianápolis en tres ocasiones y las 24 horas de Le Mans en su primer intento.

El equipo compite en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA con Lando Norris y Daniel Ricciardo, en las NTT INDYCAR Series con los pilotos de Arrow McLaren SP Pato O'Ward y Felix Rosenqvist, y en el Campeonato Extreme E con Emma Gilmour y Tanner Foust. McLaren competirá en la novena temporada del Campeonato Mundial de Fórmula E de la FIA en 2022/23.

McLaren fue la primera escudería de F1 en recibir el estándar Carbon Trust en 2010 y lo ha mantenido desde entonces de forma bianual, la última vez en febrero de 2021. El equipo también fue el primero de la F1 en recibir el Premio de Acreditación de Sostenibilidad de la FIA en un nivel de tres estrellas en 2013 como parte del marco de Certificación Ambiental de la FIA, antes de convertirse en signatario del Compromiso de la ONU para el Deporte para la Acción Climática en 2021.

Contacto para medios:

Rebecca Brown

[email protected]

+44 (0)7464 999 459

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1928038/Kiwi_sculpture.jpg

SOURCE Vuse