ESCULTURA MEXICANA GIGANTESCA DE KIWI É INSTALADA FORA DA McLAREN RACING

ARTISTA MEXICANO FAZ PARCERIA COM VUSE PARA CRIAR UM ENORME KIWI DE ARTE POPULAR EM HOMENAGEM ÀS RAÍZES NEOZELANDESAS DA EQUIPE McLAREN DE F1

LONDRES, 25 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- Hoje, os visitantes da McLaren Racing podem dizer "Hola" para uma escultura gigantesca de um pássaro Kiwi, desenhada pelo artista mexicano Luis Pablo, que concedeu sua escultura artística a um palco global antes do fim de semana do FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2022.

GIANT MEXICAN KIWI SCULPTURE SPOTTED OUTSIDE McLAREN RACING

Homenageando a tradição mexicana, a Vuse, marca global número um de vaporizadores* e parceira da The McLaren F1 Team, revelou um Kiwi de 2,4 metros de altura comemorativo e de brilho sem precedentes no estilo da arte popular tradicional mexicana alebrije, com base em desenhos do escultor de Oaxaca, no México. Situada na sede icônica da The McLaren F1 Team, pouco antes do FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, a pintura arrojada de Luis Pablo dá ao Kiwi um novo sopro de vida.

A instalação em tamanho maior que o natural, que poderá ser vista até depois do fim de semana do Grande Prêmio mexicano, é uma recriação de um Kiwi em alebrije menor, que Luis fez de forma artesanal e doou à The McLaren F1 Team. Colocando a arte popular mexicana em um pedestal a tempo para a corrida na cidade de Luis e chamando a atenção para o papel que a cultura e o patrimônio desempenham em sua obra, o design interessante é uma combinação de três mundos: a motivação da Vuse de defender os profissionais de criação emergentes, a paixão e o talento criativo de Luis na arte do alebrije e a herança da The McLaren F1 Team na Nova Zelândia.

Fiel ao ethos da Vuse, a marca levou a obra de arte de Luis a um nível superior, criando um Kiwi comemorativo em tamanho maior que o natural. Em parceria com Jahee Campbell-Brennan, diretor da Wavey Dynamics, o Kiwi menor de Luis foi escaneado em 3D para tornar-se uma escultura de 2,4 metros fresada com CNC feita de um tipo de espuma de alta densidade semelhante à utilizada como material principal dentro das asas, assoalhos, ossos da sorte e outras estruturas de fibra de carbono dos carros de F1, onde ela serve para oferecer mais rigidez e força. A escultura personalizada de Kiwi marca a mais recente atividade do programa Driven by Change da Vuse, em conjunto com a The McLaren Team, que apoia a classe criativa oferecendo a talentos criativos sub-representados a oportunidade de mostrar sua paixão e obra em um dos maiores e mais importantes palcos do mundo, o automobilismo de elite.

Luis tem uma profunda paixão por alebrijes, uma forma tradicional de arte popular mexicana, que combina entalhes complexos que retratam animais, pessoas, objetos e criaturas imaginárias pintados com cores intensas e padrões vibrantes. Impulsionado por suas buscas criativas, ao longo dos anos, Luis dominou sua arte e tornou-se um guardião da arte popular mexicana, que é apresentada por sua impressionante coleção de alebrijes com desenhos complexos. Por meio de suas esculturas, ele espera representar e destacar essa forma tradicional de arte mexicana, que está enraizada na história, inspirando outras pessoas a abraçarem e compartilharem suas próprias tradições culturais.

Luis Pablo comentou: " Graças à Driven by Change, a Vuse me ofereceu a incrível oportunidade de poder representar minha cultura e apresentar o alebrije a muitas pessoas que, de outra forma, nunca o conheceriam. Espero que, por meio da criatividade e do design, tenhamos reunido os mundos do México, da Nova Zelândia, da Vuse e da The McLaren F1 Team para simbolizar o poder do patrimônio. É incrível poder mostrar minha arte e cultura em um cenário global, e eu gostaria que minha arte fosse vista como um exemplo para a próxima geração, inspirando-a a acreditar em si mesma."

Em homenagem a seu fundador, o piloto de corridas Bruce McLaren, o Kiwi, pássaro nacional da Nova Zelândia, foi incorporado ao mantra da The McLaren F1 Team, abraçando o espírito, a perseverança e a busca pelo melhor. Luis reimaginou o pássaro que não voa, decorando-o com as icônicas cores papaia e azul da The McLaren F1 Team para simbolizar a paixão que surge quando se tem orgulho de sua origem, a diligência que surge com a crença em suas capacidades e a motivação contínua para seguir seus sonhos.

Matt Dennington, diretor executivo de parcerias e acelerador da McLaren Racing, comentou: "É um prazer receber Luis Pablo no McLaren Technology Centre para homenagear sua obra incrível. Por meio da campanha Driven by Change da Vuse, temos orgulho de homenagear os artistas sub-representados e ajudar a dar a eles o reconhecimento que merecem."

A Vuse assumiu o compromisso de apoiar os setores criativos. A iniciativa Driven by Change faz parte do legado e da ambição da Vuse de promover os empreendimentos criativos de artistas sub-representados do mundo todo. Trabalhando com sua parceira, The McLaren F1 Team, o programa Driven by Change da Vuse identifica novas oportunidades de dar vida a seu trabalho, ajudando a apresentar profissionais de criação de diferentes origens às massas. O grande Kiwi em alebrije de Luis ficará exposto na McLaren Racing a partir de hoje até depois do FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2022, no domingo, 31 de outubro.

John Beasley, diretor de desenvolvimento da marca do grupo BAT, comentou: "De Abu Dhabi à Colômbia, e agora ao México, a Driven by Change está estabelecendo um legado verdadeiramente global, homenageando artistas sub-representados de todas as esferas da vida. A clara paixão de Luis por sua tradicional forma de arte popular mexicana colorida, ousada e única é inspiradora, e ter um alebrije de verdade na sede da The McLaren F1 Team simboliza o que a Driven by Change representa."

Para saber mais sobre a história de Luis e a iniciativa Driven by Change, acesse os canais sociais da Vuse e de Luis.

*Com base na participação de valor estimada da Vype/Vuse do preço recomendado de varejo medido para cigarros a vapor (ou seja, valor total da categoria de cigarros a vapor nas vendas de varejo) em grandes mercados de cigarros a vapor: EUA, Canadá, França, Reino Unido e Alemanha, em maio de 2022

Notas aos editores:

Sobre a BAT

A BAT é uma empresa líder de bens de consumo de várias categorias que tem o objetivo de construir A Better Tomorrow™ (Um Futuro Melhor) reduzindo o impacto de sua empresa sobre a saúde, oferecendo mais opções de produtos agradáveis e com menos riscos para consumidores adultos.

Continua claro para a empresa que os cigarros combustíveis representam sérios riscos à saúde, e que a única forma de evitar esses riscos é não começar a fumar ou parar. A BAT incentiva as pessoas que continuam a fumar a mudar completamente para alternativas cientificamente comprovadas e de risco reduzido*†. Para tornar isso possível, a BAT está se transformando em uma empresa de produtos de consumo de várias categorias verdadeiramente centrada no consumidor.

A ambição da BAT é ter 50 milhões de consumidores de seus produtos não combustíveis até 2030 e gerar um faturamento de £5 bilhões em novas categorias até 2025. A BAT estabeleceu ambiciosas metas de ESG, como atingir a neutralidade de carbono para escopos 1 e 2 até 2030, além de eliminar o plástico de uso único desnecessário e tornar todas as embalagens plásticas reutilizáveis, recicláveis ou compostáveis até 2025.

A BAT emprega mais de 52 mil pessoas e atua em mais de 175 países. O BAT Group gerou um faturamento de £12,87 bilhões no primeiro semestre de 2022 e lucros de £3,68 bilhões provenientes de suas operações.

O portfólio estratégico da empresa é composto por suas marcas globais de cigarros e por uma linha crescente de produtos de tabaco e nicotina de novas categorias e de risco reduzido*†, além de produtos de tabaco não combustíveis tradicionais. Entre esses produtos estão cigarros a vapor, produtos de aquecimento de tabaco, produtos orais modernos, como sachês de nicotina sem tabaco, além de produtos orais tradicionais como snus e rapé úmido. No primeiro semestre de 2022, tivemos 20,4 milhões de consumidores de nossos produtos não combustíveis, um aumento de 2,1 milhões em relação a todo o ano de 2021.

*Com base no peso das evidências e assumindo uma mudança completa do tabagismo. Esses produtos não são livres de risco e são viciantes.

† Como são vendidos nos Estados Unidos, nossos produtos, incluindo Vuse, Velo, Grizzly, Kodiak e Camel Snus, estão sujeitos à regulamentação da Agência de Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA), e nenhuma reclamação relacionada ao risco reduzido será feita em relação a esses produtos sem aprovação da FDA.

Sobre a McLaren Racing

A McLaren Racing foi fundada em 1963 pelo piloto de corridas neozelandês Bruce McLaren. A equipe entrou em sua primeira corrida de Fórmula 1 em 1966 e, desde então, a McLaren ganhou 20 campeonatos mundiais de Fórmula 1, mais de 180 Grandes Prêmios de Fórmula 1, três 500 Milhas de Indianápolis e o 24 Horas de Le Mans em sua primeira tentativa.

A equipe está participando do Campeonato Mundial de Fórmula 1 da FIA com os pilotos Lando Norris e Daniel Ricciardo, da NTT INDYCAR Series com os pilotos da Arrow McLaren SP, Pato O'Ward e Felix Rosenqvist, e do Extreme E Championship com Emma Gilmour e Tanner Foust. A McLaren competirá na nona temporada do Campeonato Mundial de Fórmula E em 2022/23.

A McLaren foi a primeira equipe de F1 a receber o Carbon Trust Standard em 2010 e o mantém desde então semestralmente, o mais recente tendo sido em fevereiro de 2021. A equipe também foi a primeira da Fórmula 1 a receber o prêmio Sustainability Accreditation Award da FIA em um nível de três estrelas em 2013 como parte do Programa de Certificação Ambiental da FIA, antes de se tornar signatária do Compromisso Esporte para Ação Climática da ONU em 2021.

Contato para a imprensa:

Rebecca Brown

[email protected]

+44 (0)7464 999 459

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1928038/Kiwi_sculpture.jpg

FONTE Vuse

SOURCE Vuse