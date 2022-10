UNA ESCULTURA GIGANTE DE UN KIWI MEXICANO EN LAS AFUERAS DE McLAREN RACING

UN ARTISTA MEXICANO SE ASOCIA CON VUSE PARA CREAR UNA OBRA DE ARTE POPULAR DE UN KIWI A GRAN ESCALA EN HOMENAJE A LAS RAÍCES NEOZELANDEZAS DEL McLAREN F1 TEAM

LONDRES, 26 de octubre de 2022 /PRNewswire/ -- Hoy, los visitantes de McLaren Racing pueden decirle "Hola" a una escultura gigante de un ave kiwi diseñada por el artista mexicano Luis Pablo, quien concedió su escultura artística en un escenario global antes del fin de semana del FÓRMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2022.

GIANT MEXICAN KIWI SCULPTURE SPOTTED OUTSIDE McLAREN RACING

Haciendo honor a la tradición mexicana, Vuse, la marca de vapeo n.° 1 del mundo*, y su socio el McLaren F1 Team, revelaron un colorido e inigualable kiwi de 2,4 metros de altura al estilo del arte popular tradicional mexicano del alebrije, basado en diseños del escultor de Oaxaca, México. Ubicado en la icónica sede central del McLaren F1 Team, justo a tiempo para el FÓRMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2022, el audaz trabajo de pintura de Luis Pablo le da al kiwi un nuevo aire vivo.

La imponente instalación, que se podrá apreciar hasta después del fin de semana del Gran Premio mexicano, es una recreación de los kiwis en alebrije a menor escala que Luis elaboró a mano y obsequió al McLaren F1 Team. Al poner el arte popular mexicano en un pedestal justo a tiempo para la carrera en casa de Luis y llamar la atención sobre el papel que juega la cultura y el patrimonio en su obra, el llamativo diseño es un ensamble de tres mundos: el impulso de Vuse para promover a creativos emergentes, la pasión y el talento creativo de Luis en las obras de arte alebrije y el patrimonio del McLaren F1 Team en Nueva Zelanda.

Fiel al espíritu de Vuse, la marca llevó la obra de arte de Luis al siguiente nivel al crear un imponente kiwi de celebración. En asociación con Jahee Campbell-Brennan, director de Wavey Dynamics, el kiwi de menor escala de Luis fue escaneado en 3D para convertirlo en una escultura en fresado CNC de 2,4 metros hecha de un tipo de espuma de alta densidad similar a la utilizada como materia prima en alerones de fibra de carbono, pisos, horquillas y otras estructuras de los automóviles F1 donde actúa para ofrecer mayor rigidez y resistencia. Esta escultura de kiwi hecha a la medida representa la actividad más reciente como parte del programa Driven by Change de Vuse junto con el McLaren F1 Team, que apoya a la clase creativa al ofrecerle al talento artístico subrepresentado la oportunidad de mostrar su pasión y su trabajo en uno de los escenarios más grandes y de más alto perfil del mundo: el deporte a motor de élite.

Luis tiene una pasión profunda por los alebrijes, una forma tradicional de arte popular mexicano que combina intrincados tallados e ilustra animales, personas, objetos y criaturas imaginarias pintadas con colores intensos y patrones vibrantes. Impulsado por su exploración creativa, a lo largo de los años Luis ha dominado su oficio para convertirse en guardián del arte popular mexicano, lo cual se muestra en su impresionante colección de alebrijes de diseño intrincado. A través de sus esculturas, espera representar y arrojar luz sobre esta forma tradicional de arte mexicano impregnado de historia, inspirando a otros a adoptar y compartir sus propias tradiciones culturales.

Luis Pablo comentó: "A través de Driven by Change, Vuse me ha otorgado la increíble oportunidad de poder representar mi cultura y presentar el alebrije a muchos que de otro modo nunca lo encontrarían. Espero que a través de la creatividad y el diseño hayamos reunido a los mundos de México, Nueva Zelanda, Vuse y el McLaren F1 Team para simbolizar el poder del patrimonio. Es extraordinario poder mostrar mi obra de arte y cultura en un escenario global y me gustaría que mi obra de arte fuera vista como un ejemplo para la próxima generación que inspire a las personas a creer en sí mismas".

En homenaje a su fundador el piloto de carreras Bruce McLaren, el ave nacional de Nueva Zelanda, el kiwi, se incorporó en el mantra del McLaren F1 Team para adoptar el espíritu, la perseverancia y la búsqueda de lo mejor. Luis reimaginó el ave que no vuela y la decoró con la icónica papaya y la gama de colores azules del McLaren F1 Team para simbolizar la pasión que proviene de estar orgulloso de sus orígenes, la diligencia que viene con la convicción en sus habilidades y el impulso continuo para seguir sus sueños.

Matt Dennington, director ejecutivo de Alianzas y Acelerador de McLaren Racing, expresó: "Es un placer darle la bienvenida a Luis Pablo al Centro de Tecnología de McLaren para celebrar su increíble trabajo. A través de la campaña Driven by Change de Vuse nos enorgullece celebrar a los artistas subrepresentados y ayudar a darles el reconocimiento que se merecen".

Vuse está comprometida a apoyar a las industrias creativas. La iniciativa Driven by Change forma parte del legado y la ambición de Vuse de acelerar las exploraciones creativas de artistas subrepresentados en todo el mundo. Al trabajar con su socio, el McLaren F1 Team, el programa Driven by Change de Vuse identifica nuevas oportunidades para dar vida a su trabajo y les ayuda a los creativos de diversos orígenes a llegar a las masas. El kiwi en alebrije a gran escala de Luis se exhibirá en McLaren Racing desde hoy hasta después del FÓRMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2022 el domingo 31 de octubre.

John Beasley, director del grupo de Desarrollo de Marca de BAT, mencionó: "Desde Abu Dabi hasta Colombia y ahora México, Driven by Change establece un legado verdaderamente global y celebra a artistas subrepresentados de todos los ámbitos de la vida. La clara pasión de Luis por su colorida, audaz y única forma de arte popular tradicional mexicano es inspiradora y tener un alebrije que cobra vida en la sede central del McLaren F1 Tema refleja lo que constituye a Driven by Change".

Para obtener más información sobre la historia de Luis y la iniciativa Driven by Change, visite Vuse y los canales sociales de Luis.

* Con base en la porción estimada de valor de Vype/Vuse a partir del precio minorista sugerido para ventas medidas de productos de vapor (es decir, el valor total de la categoría de vapor en ventas minoristas) en mercados de productos de vapor claves: Estados Unidos, Canadá, Francia, Reino Unido y Alemania a mayo de 2022.

Notas para los editores:

Acerca de BAT

BAT es una empresa multicategoría líder en bienes de consumo con el propósito de construir Un Mejor Mañana™ mediante la reducción del impacto de sus negocios en la salud, a través de la oferta de una mayor selección de productos placenteros y de menor riesgo para los consumidores adultos.

La empresa sigue teniendo en claro que los cigarrillos de combustión plantean graves riesgos para la salud y que la única manera de evitar estos riesgos es no empezar a fumar o dejar de hacerlo. BAT alienta a quienes siguen fumando bajo otras modalidades a hacer un cambio completo hacia alternativas científicamente fundamentadas como de menor riesgo*†. Para cumplir con esto, BAT se está transformando en un negocio de bienes de consumo verdaderamente centrado en el consumidor y de múltiples categorías.

El propósito de BAT es tener 50 millones de consumidores de sus productos sin combustión para 2030, y generar GBP 5.000 millones de ingresos por nuevas categorías para 2025. BAT ha establecido objetivos ESG ampliados que incluyen lograr la neutralidad de carbono para los Alcances 1 y 2 para 2030 y eliminar el plástico de un solo uso innecesario y hacer que todos los empaques de plástico sean reutilizables, reciclables o compostables para 2025.

BAT emplea a más de 52.000 personas y opera en más de 175 países. BAT Group generó ingresos por GBP 12.870 millones en el primer semestre de 2022 y ganancias operacionales por GBP 3.680 millones.

El portafolio estratégico de la empresa está conformado por sus marcas globales de cigarrillos y una creciente gama de productos de una nueva categoría para tabaco y nicotina de riesgo reducido*†, así como productos tradicionales de tabaco no combustible. Entre ellos se incluyen productos de vapor y tabaco por calefacción, productos orales modernos como bolsas de nicotina sin tabaco, así como productos orales tradicionales como snus y tabaco para mojar. En el primer semestre de 2022, tuvimos 20,4 millones de consumidores de nuestros productos no combustibles, un aumento de 2,1 millones en todo el año 2021.

* Con base en la preponderancia de la evidencia y asumiendo un cambio total del consumo de cigarrillos. Estos productos no son libres de riesgo y son adictivos.

† Nuestros productos vendidos en los Estados Unidos, incluidos Vuse, Velo, Grizzly, Kodiak y Camel Snus, están sujetos a la regulación de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y no se harán declaraciones de riesgo reducido en cuanto a estos productos sin la autorización de la FDA.

Acerca de McLaren Racing

McLaren Racing fue fundada por el piloto de carreras neozelandés Bruce McLaren en 1963. El equipo participó en su primera carrera de la Fórmula 1 en 1966. Desde entonces, McLaren ha ganado 20 campeonatos mundiales de la Fórmula 1, más de 180 grandes premios de la Fórmula 1, las 500 Millas de Indianápolis en tres oportunidades y las 24 Horas de Le Mans en su primer intento.

El equipo compite en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA con Lando Norris y Daniel Ricciardo, en el NTT INDYCAR Series con los pilotos Pato O'Ward y Felix Rosenqvist de Arrow McLaren SP y en el Campeonato Extreme E con Emma Gilmour y Tanner Foust. McLaren competirá en la novena temporada del Campeonato Mundial de Fórmula E de la FIA en 2022/23.

McLaren fue el primer equipo de F1 en recibir el estándar de Carbon Trust en 2010 y lo ha mantenido desde entonces con una frecuencia bianual, habiéndolo renovado por última vez en febrero de 2021. El equipo también fue el primero en la F1 en recibir el reconocimiento Sustainability Accreditation Award de la FIA con un nivel de tres estrellas en 2013, como parte del marco de certificación ambiental de la FIA, antes de convertirse en signatario del Compromiso de los Deportes para la Acción Climática de la ONU en 2021.

Contacto para los medios:

Rebecca Brown

[email protected]

+44 (0)7464 999 459

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1928038/Kiwi_sculpture.jpg

FUENTE Vuse

SOURCE Vuse