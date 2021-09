ESR enrichi sa gamme HaloLock™ avec de nouvelles coques pour iPhone 13 compatibles MagSafe

« Notre vision pour HaloLock est de favoriser ce que nous croyons être un MoT (Magnetism of Things) émergent », a déclaré Tim Wu, PDG d'ESR. « Avoir conçu le premier chargeur de voiture compatible MagSafe classé n°1 sur Amazon découle d'un nouveau cas d'utilisation pour MagSafe que d'autres avaient jusque-là négligé. Chaque produit HaloLock cherche à faire de même, et en ajoutant une nouvelle fonctionnalité à MagSafe, nous donnons aux utilisateurs un moyen plus intuitif d'interagir avec leurs téléphones. »

Protéger intelligemment

Les nouvelles coques transparentes HaloLock d'ESR sont toutes certifiées aux normes militaires, ayant résistées à 26 chutes sans aucun dommage pour le téléphone ou la coque, et offrant une puissance de maintien magnétique (1 100 g) leader dans le marché, ces nouvelles coques garantissent un verrouillage sécurisé avec tous les accessoires MagSafe.

CLASSIC with HaloLock™ : Coque fine et transparente avec dos en acrylique résistant aux rayures.

AIR ARMOR with HaloLock™ : Protège contre les chutes avec les coins Air-Guard absorbant les chocs.

AIR ARMOR 360 with HaloLock™ : Protection à 360° avec écran de protection intégré

Pour ceux qui préfèrent les couleurs ou un look premium, la coque CLOUD en silicone et la coque METRO en cuir existent également en version MagSafe.

Charger en toute simplicité

Avec HaloLock, qu'il s'agisse d'un chargeur de voiture pour la navigation, d'un chargeur de bureau pour une visioconférence ou d'un chargeur sur pied utilisable sur le comptoir de la cuisine ou dans un café, les utilisateurs de l'iPhone 13 pourront profiter de MagSafe dans d'innombrables situations de la vie quotidienne !

À propos d'ESR

Fondée en 2009, et avec une base d'utilisateurs de plus de 100 millions de personnes dans le monde, ESR est un des leaders du marché des accessoires mobiles qui crée des produits simples, efficaces et innovants. Intégrant la recherche et le développement, le design et la production, ESR veut faciliter l'utilisation de la technologie au quotidien.

