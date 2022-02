ESS od spoločnosti Pylontech pomáha Japonsku dosiahnuť nulové uhlíkové ciele „Beyond Zero"

ŠANGHAJ, 22. februára 2022 /PRNewswire/ --Pylon Technologies Co., Ltd. (ďalej len „Pylontech") nedávno získala japonský certifikát S-Mark založený na testovacej norme JIS C 8715-2:2019 od spoločnosti TÜV Rheinland Japan, uznávaného domáceho certifikačného orgánu. Po 37 Ah článku na skladovanie energie (model: 37PN), ktorý už prešiel testom ochrany pred zemetrasením, získala spoločnosť Pylontech japonskú certifikáciu S-Mark pre svoj systém na skladovanie energie Force-H2.