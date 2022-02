Sistema de armazenamento de energia da Pylontech ajuda o Japão a atingir suas metas de carbono "Beyond-Zero"

A Pylontech ingressou no mercado japonês em 2016, e suas remessas vêm aumentando ano a ano. Para atender à demanda por certificação de segurança de produtos no mercado japonês, a Pylontech tem utilizado os testes de certificação do Japão como um componente fundamental de seus esforços de P&D há vários anos. O LFP de célula única 37Ah (modelo: 37PN), com certificação japonesa JET e certificações da TÜV Rheinland Japan, foi implementado em vários módulos e sistemas de bateria Pylontech . Em 2022, a Pylontech espera obter a certificação JET para vários outros produtos com base no teste padrão JIS C 8715-2:2019.

Com uma cadeia industrial integrada verticalmente, a Pylontech é uma das poucas empresas de soluções de armazenamento de energia do mundo com recursos independentes de P&D e fabricação para componentes principais de armazenamento de energia, como células, módulos, sistemas de gerenciamento de baterias e sistemas de gerenciamento de energia. Nos últimos dez anos, a Pylontech ofereceu sistemas de armazenamento de energia estáveis e confiáveis para mais de 350 mil usuários domésticos em mais de 80 países em todo o mundo, fornecendo no agregado 3,6 GWh de capacidade. De acordo com o provedor de informações e análises com sede em Londres, IHS Markit, em 2020, a Pylontech classificou-se em segundo lugar no mundo em termos de remessas de produtos de armazenamento de energia doméstica proprietários. Qualidade estável e desempenho confiável são fundamentais para o sucesso contínuo da Pylontech.

O governo japonês anunciou em outubro de 2020 que o Japão pretendia se tornar neutro em carbono até 2050. Para alcançar esse objetivo, as autoridades governamentais implementaram diversas medidas para incentivar os usuários domésticos a adotarem novas fontes de energia, além de oferecer uma política agressiva de subsídios para as famílias que implementarem adaptações de casas para energia zero. Os sistemas de armazenamento de energia de bateria de lítio são altamente econômicos e práticos.

Maximizar os benefícios para os usuários e oferecer os sistemas mais estáveis e confiáveis é o princípio ao qual a Pylontech tem aderido. "Em 2022, a Pylontech ambiciona aumentar seu negócio de armazenamento de energia no Japão e acelerar o progresso da iniciativa de carbono 'Beyond-Zero' do Japão", disse o vice-presidente de negócios internacionais da empresa, Geoffrey Song.

