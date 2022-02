Układ magazynowania energii spółki Pylontech pozwoli Japonii osiągnąć cel ujemnej emisji dwutlenku węgla

Spółka Pylontech weszła na rynek japoński w 2016 r. i od tego czasu wolumen realizowanych przez nią dostaw stale rośnie. Dążąc do zaspokojenia zapotrzebowania japońskiego rynku na certyfikację bezpieczeństwa produktów, spółka Pylontech już kilka lat temu zdecydowała, że w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej będzie dążyć do tego, aby jej produkty pomyślne przechodziły próby wskazane w japońskich wymaganiach certyfikacyjnych. Akumulator jednoogniwowy LFP o pojemności 37 Ah (model: 37PN), któremu przyznano japoński znak certyfikacyjny JET oraz znak certyfikacyjny wydany przez TÜV Rheinland Japonia, jest elementem wielu modułów i układów zasilania produkowanych przez spółkę Pylontech. Spółka Pylontech przewiduje, że w 2022 r. kilka innych jej produktów uzyska znak certyfikacyjny JET potwierdzający zgodność z JIS C 8715-2:2019.

Spółka Pylontech jest jednym z niewielu na świecie przedsiębiorstw uczestniczących w zintegrowanym pionowo przemysłowym łańcuchu wartości i oferujących rozwiązania do magazynowania energii, dysponującym niezależnymi zdolnościami do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej oraz produkcji kluczowych komponentów służących magazynowaniu energii, między innymi ogniw, modułów, układów zarządzania systemami zasilania, a także układów zarządzania energią. Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat spółka Pylontech wyposażyła w stabilne i niezawodne układy magazynowania energii ponad 350 000 użytkowników indywidualnych z ponad 80 państw świata, dostarczając im łącznie 3,6 GWh energii. Według danych londyńskiego dostawcy usług informatycznych i analitycznych IHS Markit w 2020 r. spółka była drugim na świecie największym dostawcą opatentowanych produktów do magazynowania energii przeznaczonych dla użytkowników indywidualnych. Kluczem do sukcesu spółki Pylontech jest stabilna jakość i niezawodność.

W październiku 2020 r. japoński rząd ogłosił, że Japonia zamierza osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r. Aby osiągnąć ten cel, organy administracji rządowej wdrożyły szereg działań, które – oprócz objęcia wysokimi subwencjami rodzin zamieszkujących w budynkach zeroemisyjnych – mają zachęcić użytkowników indywidualnych do korzystania z nowych źródeł energii. W tym przypadku doskonale sprawdzają się wyjątkowo przystępne cenowo i praktyczne układy magazynowania energii oparte na akumulatorach litowych.

Mottem spółki Pylontech jest oferowanie użytkownikom maksymalnych korzyści oraz możliwie najbardziej stabilnych i niezawodnych rozwiązań. „Celem spółki Pylontech na rok 2022 jest rozwinięcie japońskiego przemysłu magazynowania energii oraz przyspieszenie tempa wdrażania w Japonii inicjatywy osiągnięcia ujemnej emisji dwutlenku węgla" – powiedział Geoffrey Song, wiceprezes spółki ds. działalności międzynarodowej.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1750382/1.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1750383/2.jpg

SOURCE Pylontech