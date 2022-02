Sistema de almacenamiento de energía (ESS) de Pylontech ayuda a Japón a alcanzar sus objetivos de lograr emisiones de carbono "más allá de cero"

SHANGHÁI, 22 de febrero de 2022 /PRNewswire/ -- Pylon Technologies Co., Ltd. (en adelante, "Pylontech") obtuvo recientemente el certificado japonés S-Mark conforme al estándar de prueba JIS C 8715-2:2019 de TÜV Rheinland Japan, un organismo acreditado de certificación en el país. Después de que la celda de almacenamiento de energía de 37 Ah (modelo: 37PN) pasara la prueba previa de protección contra terremotos, Pylontech obtuvo la certificación japonesa S-Mark para su sistema de almacenamiento de energía de batería Force-H2.