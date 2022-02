Pylontech поможет Японии достичь углеродной нейтральности в рамках программы Beyond Zero

ШАНХАЙ, 22 февраля 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания Pylon Technologies Co., Ltd. (далее — Pylontech) недавно получила японский сертификат S-Mark на основе стандарта испытаний JIS C 8715-2:2019 от авторитетного национального сертификационного органа TÜV Rheinland Japan. После успешного тестирования аккумулятора емкостью 37 А·ч (модель: 37PN) на защиту от землетрясений Pylontech получила японский сертификат S-Mark для своей системы накопления энергии Force-H2.