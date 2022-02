Systém skladování energie (ESS) od Pylontech pomůže Japonsku dosáhnout cílů inciativy „Beyond Zero" při snižování emisí uhlíku

ŠANGHAJ, 23. února 2022 /PRNewswire/ -- Společnost Pylon Technologies Co., Ltd. (dále jen „Pylontech") nedávno získala japonský certifikát S-Mark založený na zkušební normě JIS C 8715-2:2019 od společnosti TÜV Rheinland Japan, renomované certifikační organizace působící v této zemi. Poté, co 37Ah akumulátorový článek (model: 37PN) prošel testem ochrany proti zemětřesení, získala společnost Pylontech pro svůj bateriový systém pro ukládání energie Force-H2 japonskou certifikaci S-Mark.