essential COSTA RICA et Amazon Ads s'associent pour promouvoir les produits costaricains en Espagne, au Royaume-Uni et en Allemagne

La campagne « The Natural Choice » met en avant le modèle de production durable du Costa Rica.

SAN JOSÉ, Costa Rica, 16 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Dans le but d'introduire les produits agricoles costaricains sur les principaux marchés européens, la marque nationale essential COSTA RICA lance la campagne « The Natural Choice » en collaboration avec Amazon Ads Brand Innovation Lab. L'initiative est déployée dans plusieurs points de contact Amazon en Espagne, au Royaume-Uni et en Allemagne.

Amazon Fresh Bags campaign in partnership with essential COSTA RICA.

« The Natural Choice » présente les produits d'exportation emblématiques du Costa Rica, notamment les ananas, les bananes, le manioc et le café, comme des produits de qualité supérieure cultivés dans le respect des normes éthiques et de qualité les plus strictes. Ces caractéristiques correspondent à l'intérêt croissant des consommateurs européens pour la santé, le bien-être et les modes de vie durables.

La campagne, élaborée exclusivement pour le public européen, présente des illustrations dessinées à la main avec des formes organiques et des textures naturelles, créant ainsi une identité visuelle distincte qui reflète le caractère authentique et artisanal des exportations costaricaines. Cette approche artistique offre un contraste délibéré avec l'imagerie numérique ou générée par l'IA, renforçant ainsi le message central de la campagne : ce qui constitue un choix naturel.

« Avec la campagne The Natural Choice, nous partageons non seulement nos produits de haute qualité, mais aussi une partie de l'histoire et de l'essence de notre pays », déclare Adriana Acosta, directrice de la marque au niveau national essential COSTA RICA. « Cette initiative rappelle aux consommateurs européens qu'au milieu de tant d'options artificielles, le Costa Rica offre des produits frais, cultivés avec soin et conçus pour promouvoir le bien-être dans le monde entier. »

À partir du 15 octobre, la campagne sera diffusée sur tous les points de contact d'Amazon, créant ainsi une expérience de marque immersive qui met en avant la qualité et la durabilité des exportations costaricaines.

Les consommateurs d'Espagne, du Royaume-Uni et d'Allemagne découvriront la campagne par le biais des activations suivantes :

En Espagne - Fire TV Panoramic : une page d'accueil immersive qui invite les visiteurs à entrer dans l'univers dynamique du Costa Rica. Grâce à une vaste expérience panoramique, les utilisateurs peuvent découvrir la culture et les histoires qui se cachent derrière les exportations agricoles du pays.

: une page d'accueil immersive qui invite les visiteurs à entrer dans l'univers dynamique du Costa Rica. Grâce à une vaste expérience panoramique, les utilisateurs peuvent découvrir la culture et les histoires qui se cachent derrière les exportations agricoles du pays. Amazon Brand Store : un centre numérique qui constitue le cœur de la campagne, où les visiteurs peuvent découvrir des recettes et des conseils de bien-être inspirés des traditions costaricaines. Une carte interactive guide les utilisateurs à travers la culture alimentaire du pays, montrant comment les ananas, le manioc, les bananes et le café sont cultivés et dégustés au Costa Rica (disponible en Espagne, au Royaume-Uni et en Allemagne).

: un centre numérique qui constitue le cœur de la campagne, où les visiteurs peuvent découvrir des recettes et des conseils de bien-être inspirés des traditions costaricaines. Une carte interactive guide les utilisateurs à travers la culture alimentaire du pays, montrant comment les ananas, le manioc, les bananes et le café sont cultivés et dégustés au Costa Rica (disponible en Espagne, au Royaume-Uni et en Allemagne). Publicités Prime Video : des spots vidéo animés de 15 secondes mettant en valeur des ingrédients individuels - banane, café, manioc et ananas - avec une conception créative cohérente dans la boutique de la marque et d'autres placements (Espagne, Royaume-Uni et Allemagne).

: des spots vidéo animés de 15 secondes mettant en valeur des ingrédients individuels - banane, café, manioc et ananas - avec une conception créative cohérente dans la boutique de la marque et d'autres placements (Espagne, Royaume-Uni et Allemagne). Amazon Lockers : avec des illustrations et des titres ludiques liés aux produits présentés, ainsi que des codes QR renvoyant les consommateurs vers des recettes et des conseils sur la boutique de la marque (Espagne, Royaume-Uni et Allemagne).

: avec des illustrations et des titres ludiques liés aux produits présentés, ainsi que des codes QR renvoyant les consommateurs vers des recettes et des conseils sur la boutique de la marque (Espagne, Royaume-Uni et Allemagne). Amazon Fresh Bags : l'extension de la campagne dans les foyers grâce à des sacs de livraison contenant le message de la campagne et des codes QR scannables qui renvoient à des recettes sur la boutique de la marque (disponible en Espagne et au Royaume-Uni).

: l'extension de la campagne dans les foyers grâce à des sacs de livraison contenant le message de la campagne et des codes QR scannables qui renvoient à des recettes sur la boutique de la marque (disponible en Espagne et au Royaume-Uni). Expérience Alexa exclusive : guide les utilisateurs dans le choix, la conservation et la dégustation des produits du Costa Rica, avec des informations relatives à la santé, aux traditions et à la durabilité. Les utilisateurs peuvent l'activer en disant : « Alexa, lance les conseils du Costa Rica » (disponible au Royaume-Uni et en Allemagne).

Kate McCagg, responsable du laboratoire d'innovation de la marque Amazon Ads, déclare : « J'aime que chaque détail de cette campagne - les couleurs, les illustrations - célèbre le dynamisme du Costa Rica et pique la curiosité, tandis que les recettes incitent les clients à agir et à profiter des saveurs de ses produits. Tout cela en faisant connaître un modèle inspirant de tourisme et d'entreprise durables ».

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2796473/costa_rica_fresh_bags_en_01.jpg