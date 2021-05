Está na hora de trazer circularidade para negro de fumo; Birla Carbon apresenta "CONTINUA"

MUMBAI, Índia e MARIETTA, Geórgia, 25 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- Com o lançamento da CONTINUA, a Birla Carbon, líder global de negro de fumo, apresentou hoje um material carbonáceo sustentável inédito. Isso representa um passo inovador na disponibilidade e know-how de soluções sustentáveis no setor de negro de fumo.

"Sustentabilidade em escala" é um dos principais diferenciais da marca Continua, que conta com suporte de conhecimentos técnicos e é respaldada pela confiança e credibilidade da Birla Carbon. Os produtos da linha Continua , por natureza circular, permitirão grandes e quantificáveis reduções da pegada de carbono, abrindo caminho para cadeias de valor mais verdes, mais limpas e mais sustentáveis no setor. Nos próximos cinco anos, 73 mil toneladas de Continua estarão disponíveis anualmente para uso em uma ampla gama de aplicações, incluindo pneus, produtos mecânicos de borracha, plásticos e muitos outros.

Uma avaliação do ciclo de vida realizada de acordo com ISO 14040 e ISO 14044 demonstra que, em plena capacidade, 228 mil toneladas de emissões diretas e indiretas de CO 2 serão eliminadas anualmente quando comparadas ao processo convencional de negro de fumo.

Ao discursar durante o anúncio, o Dr. Santrupt B. Misra, CEO da Birla Carbon, disse: "Como líderes em nosso setor, é nossa responsabilidade fazer a diferença por meio de nosso foco em sustentabilidade e inovação. Agora estamos prontos para compartilhar soluções sustentáveis com o mundo. Com o lançamento da "Continua", esperamos oferecer materiais carbonáceos consistentes e sustentáveis aos nossos clientes para levar suas aspirações de circularidade mais perto da realidade." Ele também acrescentou: "O objetivo da Birla Carbon é 'compartilhar a força', e com a 'Continua', demos um passo além e mais alto. Esperamos envolver nossos clientes para fazer da sustentabilidade e da circularidade uma realidade por meio de 'inovação Continua'."

Ao comentar sobre o anúncio, John Loudermilk, diretor de operações, afirmou: "AContinua incorpora nossa determinação incansável de inovar em direção a soluções de negócios sustentáveis. O símbolo do infinito ilustra o nome da marca Continua e representa nosso espírito implacável de trabalhar continuamente em direção à verdadeira sustentabilidade e circularidade nas cadeias de valor que atendemos. O loop interminável do infinito é um convite para nos unir e explorar o potencial dos produtos Continua para criar mais circularidade em todas as nossas cadeias de valor comuns."

A oferta de produtos Continua engloba não apenas a qualidade, consistência e atributos sustentáveis dos materiais carbonáceos, mas também os conhecimentos técnicos, uma cadeia de suprimento robusta e a liderança da Birla Carbon no setor.

Sobre a Birla Carbon

A Birla Carbon é uma fornecedora líder global de negro de fumo. Como uma das principais empresas do conglomerado multinacional indiano líder, o Aditya Birla Group, a Birla Carbon oferece soluções inovadoras e sustentáveis de negro de fumo que melhoram o desempenho de tintas e revestimentos, tintas e toners, plásticos, adesivos, selantes, fibras têxteis, produtos de mecânicos de borracha e pneus. A presença da empresa se estende por doze países com dezesseis fábricas e dois centros de tecnologia de última geração em Marietta (EUA) e Taloja (Índia), oferecendo inovação líder no setor. Sua estratégia de Excelência Operacional Sustentável (SOE) foca na segurança dos funcionários, gestão ambiental, uso eficiente de fontes de carbono e operação de maneira social e eticamente responsável.

