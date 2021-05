Il est temps de rendre le noir de carbone circulaire ; Birla Carbon lance « CONTINUA »

- Les matériaux de la marque Continua sont des matériaux carbonés durables qui bénéficient d'une expertise technique, d'une qualité supérieure et d'une portée mondiale pour améliorer la circularité des produits

- Continua, c'est l'innovation durable et la collaboration

- La disponibilité du produit Continua dépassera 70 000 tonnes par an au cours des cinq prochaines années

MUMBAI, Inde et MARIETTA, Géorgie, 25 mai 2021 /PRNewswire/ -- Birla Carbon , un leader mondial du noir de carbone, a présenté aujourd'hui un matériau carboné durable unique en son genre avec le lancement de CONTINUA. Il s'agit d'un pas en avant dans la disponibilité et le savoir-faire des solutions durables dans l'industrie du noir de carbone.

La « durabilité à l'échelle » est l'un des principaux différentiateurs de Continua, soutenu par l'expertise technique et appuyé par la confiance et la crédibilité de Birla Carbon. Les produits Continua, par leur nature circulaire, permettront des réductions importantes et quantifiables de l'empreinte carbone, ouvrant la voie à des chaînes de valeur industrielles plus vertes, plus propres et plus durables. Au cours des cinq prochaines années, 73 000 tonnes de Continua seront disponibles chaque année pour être utilisées dans un large éventail d'applications, notamment les pneus, les articles mécaniques en caoutchouc, les plastiques, et bien d'autres encore.

Une analyse du cycle de vie réalisée conformément aux normes ISO 14040 et ISO 14044 démontre que, à pleine capacité, 228 000 tonnes d'émissions directes et indirectes de CO 2 seront éliminées sur une base annuelle par rapport au procédé classique de production de noir de carbone.

Lors de l'annonce, le Dr Santrupt B. Misra, PDG de Birla Carbon, a déclaré : « En tant que leaders de notre secteur, il est de notre responsabilité de faire la différence en nous concentrant sur la durabilité et l'innovation. Nous sommes désormais prêts à partager des solutions durables avec le monde entier. Avec le lancement de « Continua », nous espérons fournir des matériaux carbonés durables et cohérents à nos clients afin de rapprocher leurs aspirations en matière de circularité de la réalité. » Il a ajouté : « L'objectif de Birla Carbon est de « partager la force », et avec « Continua », nous avons fait un pas de plus vers cet objectif. Nous sommes impatients d'engager nos clients à faire de la durabilité et de la circularité une réalité grâce à l' « innovation continue ». »

Commentant l'annonce, John Loudermilk, chef de l'exploitation, a déclaré : « Continua incarne notre détermination inlassable à innover pour trouver des solutions commerciales durables. Le symbole de l'infini constitue le nom de la marque Continua, représentant notre esprit implacable de travail continu vers une véritable durabilité et une circularité dans les chaînes de valeur que nous servons. La boucle infinie inachevée est une invitation à se réunir et à explorer le potentiel des produits Continua pour créer plus de circularité à travers nos chaînes de valeur communes. »

L'offre de produits Continua comprend non seulement la qualité, la cohérence et les attributs durables des matériaux carbonés, mais elle est accompagnée d'une expertise technique, d'une chaîne d'approvisionnement robuste et du leadership industriel de Birla Carbon.

À propos de Birla Carbon

Birla Carbon est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de noir de carbone. Birla Carbon, l'une des entreprises phares du conglomérat multinational indien Aditya Birla Group , fournit des solutions innovantes et durables de noir de carbone qui améliorent les performances des peintures et des revêtements, des encres et des toners, des plastiques, des adhésifs, des mastics, des fibres textiles, des produits mécaniques en caoutchouc et des pneus. La société est présente dans 12 pays, avec 16 sites de production et deux centres technologiques de pointe à Marietta (États-Unis) et Taloja (Inde), ce qui lui permet d'être à la pointe de l'innovation. Sa stratégie d' excellence opérationnelle durable (SOE) se concentre sur la sécurité des employés, la gestion de l'environnement, l'utilisation efficace des sources de carbone et l'exploitation d'une manière socialement et éthiquement responsable.

