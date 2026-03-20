'Bluey's Best Day Ever!' debuta el 22 de marzo de 2026 en Disneyland Resort

"Bluey's Best Day Ever!" suma toda clase de diversión a la Celebración del 70 Aniversario del Disneyland Resort que rinde homenaje a las siete décadas del Lugar Más Feliz del Mundo.

Bluey se une a Disney Experiences como parte de la relación global con BBC Studios, con los productores de Bluey Ludo Studio colaborando en la activación de eventos especiales para los fanáticos.

Una celebración divertida de los episodios de 'Bluey'

El escenario del Fantasyland Theatre se convierte en la escuela de Bluey, donde los juegos se convierten en recuerdos para todos los que visitan la feria en la escuela de Bluey. Los espectadores de todas las edades pueden reír y bailar durante las horas de funcionamiento del espacio, gracias a los momentos musicales a todo ritmo y a juegos interactivos como Keepy Uppy.

Bluey y su hermana Bingo aparecen en el escenario a lo largo del día, acompañados de un grupo de cómicos y músicos. Risas, sorpresas y un poquito de caos se desatan en vivo cuando Chattermax, Unicorse y un grupo de abuelitas se suman a la diversión encima del escenario. Juntos, logran que los juegos populares y los bailes chistosos de la serie cobren vida, todo ello secundado por los nuevos arreglos musicales de las canciones icónicas de la serie animada interpretadas en vivo por una banda de cinco músicos.

Además de la diversión en el escenario, las familias también encontrarán juegos, historias y bailes en las áreas superiores e inferiores del espacio, donde pueden explorar versiones reales del Jardín de las Hadas y el Pueblo de los Gnomos, hacer carreras en las Barky Boats y subir al helicóptero de Bluey, encima del tocón de un árbol, para simular un viaje allá donde quieran ir con sus amigos.

Las familias pueden crear recuerdos imborrables gracias a las oportunidades fotográficas, posando junto al coche de la familia de Bluey o uniéndose a la foto de graduación de la clase de Bluey.

Comida, bebida y productos novedosos a la venta

En Troubadour Tavern y otras localizaciones selectas en Disneyland Park estarán disponibles una serie de nuevas propuestas inspiradas en "Bluey" con el fin de que las familias puedan repostar más diversión con delicias sabrosas, bebidas refrescantes y opciones asequibles, como el nuevo combo de comida para niños por $5.99. Las papas asadas de las pizza girls y el café frío con chocolate, ambas propuestas inspiradas en el episodio "Pizza Girls", son de obligada degustación. El menú completo está disponible en el Blog de Disney Parks.

Un vaso térmico o "sipper" y un cubo de palomitas de recuerdo muestran diseños de personajes y momentos únicos de la serie animada.

Una selección de productos a la venta de "Bluey" está ya disponible en Elias & Co. en Disney California Adventure Park y en World of Disney en Downtown Disney District. A partir del 22 de marzo también estará a la venta en el Fantasyland Theatre Valet en Disneyland Park. Se trata de ropa para jóvenes, insignias de coleccionista y mucho más. Más productos estarán disponibles en el Disneyland Resort en una fecha próxima.

Diversión y ahorros para toda la familia en el Disneyland Resort

Durante más de 70 años, Disneyland Resort se ha convertido en el destino donde las familias pueden disfrutar de su tiempo jugando juntos. "Bluey's Best Day Ever!" se suma ahora a la oferta de entretenimiento, atracciones y otras maravillas disponibles para toda la familia, desde propuestas recientes como "Disney Jr. Mickey Mouse Clubhouse Live!" en Disney California Adventure Park hasta clásicos nostálgicos como "it's a small world" en Disneyland Park. Con el fin de planificar su día, los visitantes pueden recoger un Mapa de Aventuras para la Familia de cortesía en localizaciones selectas en Disneyland Park y Disney California Adventure Park.

Las familias pueden empezar a planear sus vacaciones de verano con la Oferta de Boletos Veraniegos Infantiles, por tiempo limitado y ya a la venta para visitas del 22 de mayo al 7 de septiembre de 2026. Los niños entre 3 y 9 años pueden visitar Disneyland Resort por $50 por niño con un boleto Park Hopper de 1 Día. También están disponibles los boletos de 2 y 3 Días, con opciones de añadir el Lightning Lane Multi Pass por un cargo adicional*.

Para los visitantes que planeen en visitar una y otra vez el resort durante todo el año a un precio económico, los pases anuales Magic Key ya están a la venta. Las opciones incluyen el pase Explore Key, que ofrece acceso a los parques en días selectos a lo largo del verano. Para más información sobre el programa Magic Key visite Disneyland.com/MagicKey.

Los visitantes que planeen alojarse en un Hotel del Disneyland Resort, pueden ahorrar hasta un 25% en estancias de 4 o más noches, del 22 de mayo al 7 de septiembre de 2026. Las reservaciones ya están disponibles, sujetas a disponibilidad y restricciones**.

En DisneylandEspanol.com/ofertas están disponibles durante todo el año todas las ofertas para visitar el Disneyland Resort.

Acerca de Disneyland Resort

El Disneyland Resort, en Anaheim, California, cuenta con dos parques temáticos espectaculares —Disneyland Park (el parque temático original de Disney) y Disney California Adventure—, además de tres hoteles y el Downtown Disney District, el complejo de restaurantes, tiendas y entretenimiento. Los Hoteles del Disneyland Resort son Disney's Grand Californian Hotel & Spa, el Disneyland Hotel —ambas propiedades calificadas con Cuatro Diamantes por la AAA— y Pixar Place Hotel. Cuando Disneyland abrió sus puertas el 17 de julio de 1955 presentó al mundo un nuevo concepto de entretenimiento familiar que sigue haciendo uso de la creatividad, la tecnología y la innovación para que las historias alcancen cotas nuevas y nunca vistas. Abierto cada día, todo el año. Para más información visite DisneylandEspanol.com.

Acerca de Bluey

Bluey es un encantador e inagotable perro pastor ganadero australiano de color azul que vive con su mamá, papá y hermana pequeña de nombre Bingo. Bluey usa su energía ilimitada para participar en juegos que acaban de forma impredecible e hilarante, siempre acompañado de su familia y de todo su vecindario en un mundo de diversión.

Joe Brumm es el creador y guionista de Bluey, una producción de Ludo Studio, compañía ganadora del Premio Emmy®, para ABD KIDS (Australia) y co-comisionada por ABC Children's y BBC Studios Kids & Family. La serie está financiada en asociación con Screen Australia. Bluey se enorgullece de ser creada, escrita, animada y completada en Brisbane Queensland, Australia, gracias al apoyo del Gobierno de Queensland a través de Screen Queensland y el Gobierno de Australia. BBC Studios Kids & Family son los propietarios de los derechos de distribución y comercialización mundial.

En Australia la serie se emite en ABC. También se emite y transmite al público de Estados Unidos y el resto del mundo (salvo Australia, Nueva Zelanda y China) a través de Disney Channel, Disney Jr. y Disney+ tras un acuerdo de emisión global entre BBC Studios Kids & Family y Disney Branded Television.

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Acerca de Ludo Studio

Ludo Studio es un estudio australiano galardonado con los premios BAFTA, varios Emmy®, el Logie y el Peabody, así como una de las Compañías Más Influyentes de Time en 2024, que crea y produce contenido dramático original, animación e historias digitales, firmadas por talento local, y distribuidas por todo el mundo para el disfrute de audiencias internacionales. ludostudio.com.au.

Para acceder a un parque, se requiere de una reservación para el parque temático y de un boleto válido para el mismo parque en la misma fecha. Las reservaciones para los Parques son limitadas, están sujetas a disponibilidad y no están garantizadas. Los parques, las atracciones, el entretenimiento, las experiencias, los servicios y las propuestas pueden ser modificadas, limitadas en disponibilidad o no estar disponibles, y estar sujetas a restricciones, cambios o cancelaciones sin previo aviso. La entrada al parque y las propuestas no están garantizadas. Visite Disneyland.com/updates para más información sobre su visita al Disneyland® Resort

*Oferta válida solo para niños de 3 a 9 años. Los boletos son válidos para su uso a partir del 22 de mayo de 2026 y los boletos para varios días vencen 13 días después del primer día de uso o el 7 de septiembre de 2026, lo que ocurra primero. Los boletos pueden ser usados en días no consecutivos. Cada día de uso constituye un día completo de uso. Hay un límite de compra de 10 boletos por día. La oferta no puede ser combinada con otras ofertas de boletos o promociones. Sujeto a restricciones y cambios o cancelaciones sin previo aviso. Las ventas pueden ser pausadas de vez en cuando o canceladas en cualquier momento. Los niños deben estar supervisados. Los visitantes menores de 14 años deben estar acompañados por un visitante mayor de 14 años para acceder a un Parque Temático. Para subir a una atracción, los niños menores de 7 años deben estar acompañados por una persona mayor de 14 años. Se aplican otras normas del parque. Las reservas para los parques temáticos para los titulares de la Oferta de Boletos Infantiles Veraniegos son limitadas en número y están sujetas a la disponibilidad de reservas para los parques asignadas a la Oferta de Boletos Infantiles Veraniegos según lo determine Disney y el aforo del parque temático. La disponibilidad de reservas para los titulares de la Oferta de Boletos Infantiles Veraniegos no está garantizada para ninguna fecha, y puede ser difícil obtener reservas para una fecha en particular, especialmente a medida que se acerca la fecha de vencimiento del boleto. Para garantizar la mejor disponibilidad, haga su reservación con anticipación. En cualquier fecha determinada, puede haber reservaciones para parques disponibles para boletos generales de admisión a los parques temáticos, aunque las reservaciones para parques asignadas a la Oferta de Boletos Infantiles Veraniegos estén completamente reservadas. Los titulares de la Oferta de Boletos Infantiles Veraniegos no tienen derecho a ninguna reservación que Disney ponga a disposición de otros.

**Se requiere de una estancia consecutiva de 4 noches o más, y la cancelación de cualquier noche puede afectar la disponibilidad del descuento. Los ahorros están basados en el precio sin descuento de la estancia en la misma habitación y el mismo hotel y es válida para las noches del 22 de mayo de 2026 al 7 de septiembre de 2026. Las reservaciones pueden llevarse a cabo hasta el 25 de agosto de 2026; el viaje debe concluir el 8 de septiembre de 2026 como fecha máxima. Las habitaciones incluidas en esta oferta son: Standard, Premium, Deluxe, Duo Studio, Deluxe Studio, 1 Bedroom Villas, Preferred y Woods/Garden/Courtyard rooms; habitaciones selectas Concierge y Suites. Oferta no válida en habitaciones reservadas previamente. Se requieren reservaciones anticipadas. Sujeto a disponibilidad, ya que el número de habitaciones asignadas para esta oferta es limitado. Excluye tarifas e impuestos aplicables. Límite de dos (2) habitaciones por reservación, y se aplican restricciones de ocupación por habitación. Pueden aplicarse cargos adicionales por adulto si hay más de dos (2) adultos por habitación. La oferta se aplica una vez por reservación y no es válida en combinación con otros descuentos u ofertas del hotel. Sujeto a restricciones y a cambios o cancelaciones sin previo aviso.

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FUENTE Disneyland Resort