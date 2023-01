LONDRES, 10 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- À medida que entrarmos no ano novo, os resultados mais recentes do Henley Passport Index fornecem insights fascinantes sobre um mundo caracterizado por transformações extraordinária e oferecem uma visão reveladora do que está por vir. Pelo quinto ano consecutivo, o Japão coroa o índice, que é baseado em dados exclusivos da International Air Transport Association (IATA) e classifica todos os 199 passaportes do mundo de acordo com o número de destinos que seus portadores podem acessar sem visto prévio.

Cidadãos japoneses agora podem visitar surpreendentes 193 destinos de 227 sem visto, enquanto os da Coreia do Sul e Singapura, que estão empatados em2º lugar, desfrutam de uma pontuação de 192 com isenção de visto/visto na chegada. A Alemanha e a Espanha estão em3º lugar, com acesso sem visto a 190 destinos em todo o mundo. O Reino Unido e os EUA permanecem em6º e7º lugares, com pontuações de 187 e 186, respectivamente, e parece cada vez mais improvável que recuperem o primeiro lugar que ocupavam juntos há quase uma década.

O Afeganistão permanece firmemente na parte inferior do Henley Passport Index, com uma pontuação de apenas 27 — 166 menos destinos com acesso sem visto do que o Japão — a maior lacuna de mobilidade global nos 18 anos de história do índice. Presidente da Henley Partners, o Dr. Christian H. Kaelin diz que a pesquisa mais recente da empresa sobre a ligação entre viagens com acesso sem visto e acesso econômico global revela o que o poder do passaporte significa em termos financeiros concretos. "Para os cidadãos globais, uma melhor medida de mobilidade econômica e oportunidade fiscal oferecida por seus passaportes é analisar a porcentagem do PIB global acessível a eles sem visto. Nossa pesquisa mais recente sobre quanto acesso econômico global cada passaporte oferece é uma ferramenta útil para os investidores e fornece uma nova visão sobre a desigualdade e disparidade de riqueza cada vez maiores que define nosso mundo".

Ligação direta entre força do passaporte e poder econômico



Em um nível macro, o novo estudo da Henley Partners revela que apenas 6% dos passaportes em todo o mundo dão aos seus portadores acesso sem visto a mais de 70% da economia global. E apenas 17% dos países concedem aos seus portadores de passaporte acesso sem visto a mais de quatro quintos dos 227 destinos do mundo.

O passaporte japonês oferece acesso sem visto a 85% do mundo e, coletivamente, esses países representam 98% da economia global (a contribuição do próprio Japão para o PIB é de aproximadamente 5%). Em contraste, o passaporte nigeriano, na extremidade inferior do índice, oferece acesso sem visto a apenas 46 destinos (20% do mundo), que representam apenas 1,5% do PIB global. O passaporte do Afeganistão, que tem a classificação mais baixa, oferece acesso sem visto a apenas 12% do mundo e a menos de 1% da produção econômica global.

O Dr. Areef Suleman, diretor da Economic Research e estatísticas do Islamic Development Bank Institute, diz que o acesso sem visto internacional a economias mais estáveis ajuda os investidores a mitigar os riscos específicos de cada país ou jurisdição. "Em geral, um maior acesso à produção econômica mundial é vantajoso, pois amplia a variedade de produtos disponíveis para qualquer indivíduo. Embora isso também seja possível por meio do comércio internacional, as opções com acesso físico são muito maiores, estendendo-se ao uso de serviços não exportáveis, como educação e saúde de melhor qualidade."

Em termos de porcentagem do PIB global, os EUA e a China têm a maior parte, com 25% e 19%, respectivamente, mas os portadores de passaporte americano podem acessar mais 43% da produção econômica mundial sem visto, elevando seu total para 68%, enquanto os portadores de passaporte chinês podem acessar apenas 7% adicionais sem visto, elevando seu total para apenas 26% do PIB global.

Olhando para outro conjunto de comparações, a Coreia do Sul e a Rússia têm PIBs nacionais semelhantes de aproximadamente 1,9% da produção econômica global. No entanto, a Coreia do Sul tem uma pontuação de isenção de visto de 192, dando a seus portadores de passaporte acesso a 81% do PIB global, enquanto a Rússia tem uma pontuação de apenas 118, fornecendo a seus portadores de passaporte acesso a apenas 19% da economia mundial. A situação da Índia é ainda pior, apesar de ter a quinta maior economia do mundo: seus portadores de passaporte podem acessar apenas 59 destinos em todo o mundo e apenas 6,8% do PIB global, dos quais o próprio PIB do país é responsável por aproximadamente metade.

O Prof. Trevor Williams, ex-economista-chefe da Lloyd's Bank Commercial Banking, diz que a pesquisa prova a relação causal entre a capacidade de viajar, o investimento estrangeiro em um país, o aumento do comércio e o crescimento econômico. "Essas ligações se reforçam mutuamente e se agregam. Habilidades e talentos vão para onde existe a capacidade de trabalhar, investir e viajar, atraindo outras pessoas que desejam fazer o mesmo e criando um ciclo positivo".

A guerra na Ucrânia: os impactos continuam



A guerra da Ucrânia ainda não teve um impacto significativo nas pontuações do Henley Passport Index da Rússia e da Ucrânia, com ambos os países mantendo aproximadamente a mesma posição "no papel" desde a invasão há quase um ano. A Rússia ocupa atualmente o49º lugar com uma pontuação de 118, enquanto a Ucrânia está 13 posições acima, ocupando o36º lugar com uma pontuação de 144. No entanto, devido ao fechamento do espaço aéreo e as sanções, os cidadãos russos estão efetivamente impedidos de viajar pela maior parte do mundo desenvolvido, com as exceções marcantes dos Emirados Árabes Unidos e da Turquia, que se tornaram pontos centrais da questão.

Por outro lado, os ucranianos receberam o direito de viver e trabalhar na UE por até três anos sob um plano de emergência em resposta ao que se tornou a maior crise de refugiados da Europa neste século. Já o país que mais subiu no Henley Passport Index, ganhando 24 posições na última década, a Ucrânia provavelmente entraria no top 10 dos passaportes mais poderosos do mundo se entrasse na UE. As negociações para a adesão devem começar nos próximos meses, depois que a UE aprovou o pedido da Ucrânia para o status de candidato à UE em tempo recorde no mês de junho.

O principal jornalista financeiro e autor, Misha Glenny, diz que é difícil superestimar como o conflito contínuo ditará a política global e a economia ao longo de 2023. "É uma guerra terrestre brutal em que um combatente possui mais ogivas nucleares do que qualquer outro país do planeta. As economias russa e ucraniana exercem uma enorme influência sobre dois setores vitais da economia global — energia e agricultura. Isso se mostra refletido nos aumentos acentuados de preços, transformando uma luta inflacionária administrável em uma perigosa".

Embora os países asiáticos ainda dominem o topo do índice, a crescente força do passaporte dos estados do Golfo foi identificada como uma tendência importante no próximo ano. Os Emirados Árabes Unidos subiram surpreendentes 49 posições nos últimos 10 anos. Classificado em64º lugar em 2013, com uma pontuação de isenção de visto de apenas 72, os Emirados Árabes Unidos agora estão em15º lugar, com uma pontuação de 178 e acesso a quase 70% do PIB global. Os analistas antecipam que o Kuwait e o Catar assinarão um acordo de isenção de vistos com a UE este ano — uma manobra que aumentará drasticamente suas pontuações no Henley Passport Index.

SOURCE Henley & Partners