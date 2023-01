Les passeports les plus (et les moins) puissants du monde en 2023

LONDRES, 10 janvier 2023 /PRNewswire/ -- À l'aube de la nouvelle année, les derniers résultats du classement Henley des passeports donnent un aperçu fascinant d'un monde caractérisé par des bouleversements extraordinaires et offrent un regard révélateur sur ce qui nous attend. Pour la cinquième année consécutive, le Japon couronne l'indice, qui repose sur des données exclusives de l'Association internationale du transport aérien et classe les 199 passeports du monde entier en fonction du nombre de destinations auxquelles leurs détenteurs peuvent accéder sans visa préalable.

Les citoyens japonais peuvent désormais visiter 193 destinations sur 227 sans visa, tandis que ceux de la Corée du Sud et de Singapour, qui sont ex aequo à la deuxième place, bénéficient d'un score de 192 sans visa/visa à l'arrivée. L'Allemagne et l'Espagne occupent conjointement la 3e place, avec un accès sans visa à 190 destinations dans le monde. Le Royaume-Uni et les États-Unis restent en 6e et 7e position, avec des scores de 187 et 186, respectivement, et semblent de moins en moins susceptibles de retrouver la première place qu'ils occupaient conjointement il y a près de dix ans.

L'Afghanistan reste fermement en bas du classement Henley des passeports , avec un score de seulement 27 — 166 destinations sans visa de moins que le Japon — le plus grand écart de mobilité mondiale dans les 18 ans d'histoire du classement. Dr Christian H. Kaelin , président de Henley & Partners, déclare que les dernières recherches du cabinet sur le lien entre les voyages sans visa et l'accès à l'économie mondiale permettent de comprendre ce que signifie le pouvoir du passeport en termes financiers concrets. « Pour les citoyens du monde, une meilleure mesure de la mobilité économique et des opportunités fiscales offertes par leur passeport consiste à examiner le pourcentage du PIB mondial auquel ils ont accès sans visa. Nos dernières recherches sur le degré d'accès économique mondial offert par chaque passeport constituent un outil utile pour les investisseurs et donnent un nouvel aperçu de l'inégalité et de la disparité des richesses qui ne cessent de se creuser et qui définissent notre monde. »

Lien direct entre la force du passeport et la puissance économique

Au niveau macro, la nouvelle étude de Henley & Partners révèle que seulement 6 % des passeports dans le monde donnent à leurs titulaires un accès sans visa à plus de 70 % de l'économie mondiale. Et seuls 17 % des pays offrent à leurs titulaires un accès sans visa à plus des quatre cinquièmes des 227 destinations du monde.

Le passeport japonais donne un accès sans visa à 85 % du monde et, collectivement, ces pays représentent 98 % de l'économie mondiale (la contribution du Japon au PIB est d'environ 5 %). En revanche, le passeport nigérian, qui se situe au bas de l'échelle, ne permet d'accéder sans visa qu'à 46 destinations (20 % du monde), qui ne représentent que 1,5 % du PIB mondial. Le passeport afghan le moins bien classé offre un accès sans visa à seulement 12 % du monde et à moins de 1 % de la production économique mondiale.

Le Dr Areef Suleman , directeur de la recherche économique et des statistiques à l'Institut de la Banque islamique de développement, affirme que l'accès sans visa à des économies plus stables aide les investisseurs à atténuer les risques spécifiques à un pays ou à une juridiction. « En général, un meilleur accès à la production économique mondiale est avantageux, car il élargit le panier de produits disponibles pour tout individu. Bien que cela soit également réalisable par le biais du commerce international, les options avec l'accès physique sont bien plus grandes, s'étendant à l'utilisation de services qui ne sont pas exportables, comme une éducation et des soins de santé de meilleure qualité. »

En matière de pourcentage du PIB mondial, les États-Unis et la Chine se taillent la part du lion, avec respectivement 25 % et 19 %, mais les titulaires de passeports américains peuvent accéder à 43 % supplémentaires de la production économique mondiale sans visa, ce qui porte leur total à 68 %, tandis que les titulaires de passeports chinois ne peuvent accéder qu'à 7 % supplémentaires sans visa, ce qui porte leur total à seulement 26 % du PIB mondial.

Si l'on examine une autre série de comparaisons, la Corée du Sud et la Russie ont des PIB nationaux similaires, qui représentent environ 1,9 % de la production économique mondiale. Cependant, la Corée du Sud a un score d'exemption de visa de 192, ce qui donne à ses détenteurs de passeport un accès à 81 % du PIB mondial, tandis que la Russie a un score de 118 seulement, ce qui donne à ses détenteurs de passeport un accès à seulement 19 % de l'économie mondiale. L'Inde est encore plus mal lotie, bien qu'elle soit la cinquième puissance économique mondiale : ses détenteurs de passeport ne peuvent accéder qu'à 59 destinations dans le monde et à 6,8 % du PIB mondial, dont le PIB du pays représente environ la moitié.

Selon le professeur Trevor Williams , ancien économiste en chef de la banque commerciale Lloyd's Bank, la recherche prouve la relation de cause à effet entre la capacité de voyager, les investissements étrangers dans un pays, l'augmentation du commerce et la croissance économique. « Ces liens se renforcent mutuellement et sont agglomérants. Les compétences et les talents vont là où il y a la possibilité de travailler, d'investir et de voyager, attirant d'autres personnes désireuses de faire de même et créant une boucle positive. »

La guerre en Ukraine : l'onde de choc continue

La guerre en Ukraine n'a pas encore eu d'impact significatif sur les scores du classement Henley des passeports de la Russie et de l'Ukraine, les deux pays conservant à peu près la même position « sur le papier » depuis l'invasion il y a près d'un an. La Russie est actuellement classée 49e avec un score de 118, tandis que l'Ukraine se situe 13 places au-dessus, au 36e rang avec un score de 144. Toutefois, en raison de la fermeture de l'espace aérien et des sanctions, les citoyens russes ne peuvent pas voyager dans la plupart des pays développés, à l'exception notable des Émirats arabes unis et de la Turquie, qui sont devenus des points de convergence.

Les Ukrainiens, quant à eux, se sont vu accorder le droit de vivre et de travailler dans l'UE pour une durée maximale de trois ans dans le cadre d'un plan d'urgence en réponse à ce qui est devenu la plus grande crise de réfugiés du siècle en Europe. L'Ukraine est déjà l'un des pays qui a le plus progressé dans le classement Henley des passeports, gagnant 24 places au cours de la dernière décennie. Si elle rejoignait l'UE, elle entrerait probablement dans le Top 10 des passeports les plus puissants du monde. Les négociations d'adhésion devraient commencer sérieusement au cours des prochains mois, après que l'Union européenne a approuvé en un temps record, en juin dernier, la candidature de l'Ukraine à l'Union européenne.

Misha Glenny , journaliste financier et auteur de renom, estime qu'il est difficile de surestimer l'impact de ce conflit sur la politique et l'économie mondiales en 2023. « Il s'agit d'une guerre terrestre brutale dans laquelle l'un des combattants possède plus d'ogives nucléaires que tout autre pays de la planète. Les économies russe et ukrainienne exercent une influence considérable sur deux secteurs vitaux de l'économie mondiale : l'énergie et l'agriculture. Cela s'est traduit par de fortes hausses de prix, transformant une lutte inflationniste gérable en une lutte dangereuse. »

Si les pays asiatiques dominent toujours le sommet de l'indice, la force croissante des passeports des États du Golfe a été identifiée comme une tendance clé pour l'année à venir. Les Émirats arabes unis ont gagné 49 places au cours des 10 dernières années. Classés 64e en 2013, avec un score d'exemption de visa de seulement 72, les EAU occupent désormais la 15e place, avec un score de 178 et un accès à près de 70 % du PIB mondial. Les analystes prévoient que le Koweït et le Qatar signeront un accord d'exemption de visa avec l'UE cette année, ce qui améliorera considérablement leurs scores dans le classement Henley des passeports.

