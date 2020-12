Estudio piloto canadiense sugiere que la prescripción de etilo de icosapento (VASCEPA®) podría mejorar los síntomas de la COVID-19 y reducir la inflamación

TORONTO, 14 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- Los resultados de un estudio canadiense presentado este fin de semana entrega datos esperanzadores al sugerir que la prescripción de omega-3, denominado etilo de icosapento (VASCEPA) podría reducir la inflamación y mejorar los síntomas en pacientes con diagnóstico de COVID-19.

"Este estudio ofrece la primera evidencia de un efecto antiinflamatorio temprano del etilo de icosapento en pacientes ambulatorios sintomáticos positivos a la COVID-19, lo que representa la mayoría de los pacientes afectados por esta enfermedad en la comunidad", señaló el profesor Deepak L. Bhatt del Brigham and Women's Hospital y de la Escuela de Medicina de Harvard.

El estudio fue realizado por The Canadian Medical and Surgical Knowledge Translation Research Group (el Grupo de traducción de investigaciones sobre conocimiento médico y quirúgico de Canadá) mediante una beca iniciada por un investigador de HLS Therapeutics y la farmacéutica Amarin. El estudio fue presentado por el profesor Bhatt como un ensayo clínico de último momento el 12 de diciembre en la conferencia de la Asociación Nacional de Lípidos.

"La gran y significativa mejoría en los síntomas informados por los pacientes puede ofrecer una opción relativamente barata, segura y bien tolerada para tener un impacto en la morbilidad asociada a la COVID-19, aunque este hallazgo debería confirmarse mediante un ensayo de doble ciego placebo-controlado", indicó el Dr. Bhatt, durante su presentación.

Acerca del estudio

Health Canada aprobó que el estudio fuera llevado a cabo por The Canadian Medical & Surgical Knowledge Translation Research Group.

Se reclutaron en la comunidad 100 pacientes canadienses positivos a la COVID-19; el proceso se realizó a través de sus médicos de familia. Todos habían sido diagnosticados como positivos a la COVID-19 durante los tres días previos. Los pacientes fueron separados aleatoriamente para recibir ya fuera VASCEPA o el tratamiento regular (sin tratamiento) en un estudio de etiqueta abierta. A los pacientes se les dio VASCEPA, un ácido graso omega-3 altamente purificado disponible por prescripción, en dosis de 8 gramos diarios durante 3 días y luego 4 gramos diarios por 11 días (tratamiento total de 2 semanas).

El tratamiento con VASCEPA llevó a una reducción del 25 % en el biomarcador inflamatorio, proteína C reactiva de alta sensibilidad (PCR), lo que fue significativo en términos estadísticos. El tratamiento con VASCEPA también mejoró los síntomas generales. Al final del periodo de 14 días de tratamiento, la prevalencia de síntomas FLU-PRO se redujeron significativamente desde el 100 % (como punto de referencia) a 48 %, lo que indica una reducción del 52 % en los síntomas en comparación con un 24 % de los pacientes sin tratamiento. La puntuación FLU-PRO es una medición validada del resultado informado por el paciente para evaluar la presencia, la gravedad y la duración de los síntomas de la influenza. El tratamiento fue bien tolerado sin efectos secundarios importantes.

Hubo otros beneficios potencialmente significativos del uso de VASCEPA observados con respecto a las áreas de síntomas corporales/sistémicos y síntomas del pecho/respiratorios según se evaluó mediante la puntuación FLU-PRO.

"Para la vasta mayoría de pacientes en mi consulta que se diagnostican con COVID-19 y que tienen síntomas ligeros a moderados, esto podría ofrecer un enfoque seguro y potencialmente eficaz que considerar", dijo el Dr. Gus Meglis, médico familiar y miembro de la junta directiva que estaba involucrada en el estudio. El Dr. Arthur Kushner, médico familiar y miembro de la junta directiva, encontró que los resultados serán "importantes y que podrían ofrecer una opción para una gran cantidad de pacientes de la comunidad.

"Estos interesantes resultados deberían estudiarse en un número mayor de pacientes en un ensayo aleatorio doble ciego; actualmente, se están realizando estudios de esta naturaleza con VASCEPA, como los estudios PREPARE-IT 1 y PREPARE-IT 2", indicó el Dr. Subodh Verma, coinvestigator del estudio.

Acerca de the Canadian Medical and Surgical Knowledge Translation Research Group

The Canadian Medical & Surgical Knowledge Translation Research Group es una organización sin fines de lucro dedicada a la investigación médica-académica incorporada federalmente. Vascepa no está recomendado para el tratamiento de la COVID-19.

Contactos con los medios: Michelle Magee, 416.471.2336 m, [email protected]; Holly Roy, 780.991-2323 m, [email protected]

FUENTE Canadian Medical & Surgical Knowledge Translation Research Group

SOURCE Canadian Medical & Surgical Knowledge Translation Research Group