ESTUDO DA MARRIOTT INTERNATIONAL REVELA PREFERÊNCIAS DE VIAGEM NAS REGIÕES DO CARIBE E AMÉRICA LATINA

A cada 5 entrevistados, 4 colocam viagens como prioridade em seus orçamentos para 2024.

54% afirmam ter realizado viagens domésticas no ano anterior; 32% viajaram para o exterior.

PLANTATION, Fla., 27 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- No Dia Internacional do Turismo, a Marriott International apresenta os resultados preliminares de seu estudo anual sobre tendências de viagem no Caribe e América Latina. Durante cerca de um mês (14 de agosto – 8 de setembro), a empresa de pesquisa de mercado IPSOS reuniu informações de 1.781 pessoas em cinco países da região para saber mais sobre seus interesses e hábitos de turismo, assim como seus destinos favoritos e os fatores que influenciam suas decisões de viagens.

Os dados obtidos oferecem uma análise aprofundada das tendências emergentes no setor, apresentando insights cruciais para a Marriott International continuar focada em seu compromisso de proporcionar experiências excepcionais a seus hóspedes. Das maneiras de escolher o destino às experiências mais valorizadas em cada um deles, as informações coletadas são uma fonte inestimável para o setor de turismo e todos aqueles interessados nas tendências que definem o futuro dele na região.

Viajar é prioridade

Dentre as pessoas entrevistadas, 77% afirmaram estar priorizando viagens em seu orçamento para 2024. De maneira similar, dois a cada três entrevistados disseram que nunca foi tão importante tirar um tempo para viajar — esse número atinge 75% entre os Baby Boomers (nascidos entre 1945 e 1964). Além disso, 63% afirmam que pretendem tirar férias como forma de priorizar a saúde e o bem-estar.

Entretanto, quando perguntados sobre a prioridade atual das viagens em seus orçamentos, apenas 27% dos entrevistados mencionaram viajar (e economizar para tanto).

Com que frequência viajam os latino-americanos?

Segundo os resultados do estudo, dentre todas as pessoas ouvidas, incríveis 54% viajaram ao menos uma vez dentro do próprio país no ano anterior, enquanto 32% optaram por viagens internacionais.

Dentre os que viajaram nos últimos 12 meses, 45% realizaram entre duas e três viagens no ano, enquanto 15% fizeram mais de quatro viagens internacionais.

O estudo ressalta que um a cada quatro entrevistados optaram por viagens domésticas de uma semana de duração — o número cai um pouco em relação a viagens internacionais (22%). Já quase um terço (32%) dos entrevistados afirmaram ter feito viagens internacionais com duas ou mais semanas de duração.

Decisões e reservas

Quase metade dos entrevistados (47%) planejam suas viagens com dois a cinco meses de antecedência. Millennials (nascidos entre 1981 e 1996) são mais propensos a aventuras espontâneas: 24% planejam suas viagens com menos de um mês de antecedência. Em contraste, 56% dos Baby Boomers preferem um planejamento de dois a cinco meses.

Com relação aos fatores que influenciam as decisões dos turistas da região, os três mais importantes são, nesta ordem: descontos e preços competitivos, planos All-Inclusive e avaliações/recomendações positivas. As marcas e propriedades da Marriott International oferecem a variedade, os destinos e as experiências considerados mais importantes para os viajantes latino-americanos e buscam sempre oferecer opções mais personalizadas para todos os tipos de turistas.

As preferências dos viajantes

Com relação aos destinos, viajantes da região preferem lugares bem-localizados para conseguir caminhar até as principais atrações turísticas (47%), praias (43%) e regiões de lazer e entretenimento nos centros urbanos (33%). De uma perspectiva geracional, Baby Boomers preferem localizações mais centrais (53%), enquanto a Geração Z (nascidos entre 1995 e 2010) prefere cidades pequenas com atividades e culinária típica (33%).

Especificamente com relação ao Caribe e América Latina, os fatores mais preponderantes para se escolher um destino são praia e relaxamento (44%), atrações culturais (42%) e experiências e gastronomia locais (38%). No entanto, para os Millennials, um dos principais fatores é a existência de atividades para toda a família.

Os resultados do estudo permitem à Marriott International reforçar sua visão, oferecendo as melhores propriedades nos destinos certos para cada tipo de viajante. A Marriott é a maior rede de hotéis do mundo e com maior presença na região: ela conta com 500 propriedades em 37 países no Caribe e América Latina, totalizando 87 mil quartos.

Os resultados completos do estudo, que incluirão ainda uma seção sobre os hábitos e preferências de viagem da comunidade LGBTQIAP+, serão divulgados durante a convenção anual da IGLTA, a Associação Internacional de Viagens LGBTQ+, que acontecerá em Porto Rico entre os dias 4 e 7 de outubro.

