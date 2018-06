Estudo sobre novos mercados de capitais: empresas públicas internacionais recebem impulso do mercado interno e dos EUA das negociações cruzadas no OTCQX

O estudo independente, "The OTCQX Advantage: Benefits for International Companies" (A vantagem do OTCQX: benefícios para as empresas internacionais), foi realizado pela empresa de consultoria estratégica Oxford Metrica, para avaliar o impacto de valor e liquidez no mercado doméstico de uma empresa internacional através de negociações cruzadas no OTCQX, o mercado premium do mercado de ações de balcão ("OTC") dos EUA. O estudo avaliou um conjunto de dados de mais de 500 emissões internacionais que foram negociadas no mercado OTCQX desde 2007.

"Temos o prazer de oferecer um mercado premium para negociações cruzadas, que fornece equipes de gestão executiva e relações com investidores com resultados tangíveis e mensuráveis, que se correlacionam com mais visibilidade, o crescimento da participação dos Estados Unidos e o aumento no valor para o acionista, melhorando a respectiva liquidez do mercado doméstico", disse Jason Paltrowitz, vice-presidente executivo de serviços corporativos do OTC Markets Group. "Este último estudo indica a qualidade comprovada do OTCQX Market e da oportunidade apresentada para empresas internacionais estabelecidas, com foco no investidor, para ter benefícios extras de um caminho eficiente e rentável para o comércio entre os emitentes líderes mundiais nos mercados de capitais dos EUA".

Dentre os resultados do estudo, estão:

a propriedade dos EUA aumentou 7 vezes após entrar no OTCQX Market;

a liquidez, medida pelo volume de ações, aumentou 28% no mercado doméstico após a mudança para o OTCQX Market;

o volume de negócios por número de ações aumentou 37% no mercado de balcão;

o volume de negociações de empresas que ficam na metade inferior da distribuição por tamanho aumentou 43%;

o volume de negociação de empresas que ficam na metade superior da distribuição por tamanho aumentou 12%.

Sobre o estudo e a metodologia

O estudo foi encomendado pelo OTC Markets Group e conduzido pela Oxford Metrica. Todas as empresas internacionais que foram admitidas no OTCQX desde 2007 foram analisadas. O portfólio resultante consiste em mais de 500 empresas. Dados de preço e volume um ano antes da adesão ao OTCQX e três anos após a adesão foram obtidos, bem como os dados de propriedade um ano antes e 5 anos após a adesão.

O estudo empírico avalia o impacto de valor e liquidez no mercado interno das respectivas empresas internacionais, uma vez que elas ingressaram no OTCQX.

A criação de valor é medida como o desempenho do preço da ação, após o controle de retornos de mercado e fatores idiossincráticos.

O impacto da liquidez é medido pela mudança no multiplicador médio diário do volume de negociação.

Uma cópia do estudo completo está disponível no site www.otcmarkets.com .

Em janeiro de 2016, um estudo anterior da Oxford Metrica, OTCQX: The Clear Advantage (A vantagem clara), avaliou o impacto sobre a liquidez das empresas que negociam no OTCQX. As descobertas mostraram que, depois que as empresas aderiram ao OTCQX Market, houve aumentos significativos na liquidez: o volume negociado em número de ações e o volume em dólares aumentaram. Os spreads bid-ask caíram e, por segurança, houve aumento no número de corretores.

Sobre o OTC Markets Group Inc.

O OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) opera o OTCQX® Best Market, o OTCQB® Venture Market e o Pink® Open Market por USD 10.000 e títulos globais. Por meio do OTC Link® ATS e do OTC Link ECN, conectamos uma rede diversificada de corretores que fornecem serviços de liquidez e execução. Permitimos que os investidores negociem facilmente através do corretor de sua escolha e capacitem as empresas para melhorar a qualidade das informações disponíveis para os investidores.

Para saber mais sobre como criar mercados mais bem-informados e eficientes, visite o site www.otcmarkets.com.

A OTC Link ATS e a OTC Link ECN são operadas pela OTC Link LLC, membro da FINRA/SIPC e pela SEC regulada pela ATS.

Assine o feed RSS da OTC Markets

Contato de mídia:

OTC Markets Group Inc., +1 (212) 896-4428, media@otcmarkets.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/322662/otc_markets_group_logo.jpg

FONTE OTC Markets Group Inc.

SOURCE OTC Markets Group Inc.

Related Links

http://www.otcmarkets.com