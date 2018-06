Nuovo studio sui mercati di capitali: le Società per azioni internazionali conquistano i mercati nazionali e gli Stati Uniti traggono beneficio dal cross-trading su OTCQX

Scaricare l'OTCQX Advantage: Benefits for International Companies Vantaggi per le Società internazionali

Lo studio indipendente, "The OTCQX Advantage: Benefits for International Companies," (Il vantaggio di OTCQX: vantaggi per le Società internazionali) è stato condotto dall'azienda di consulenza strategica Oxford Metrica al fine di valutare l'impatto del valore e della liquidità all'interno del mercato nazionale di una società internazionale che opera con il cross-trading su OTCQX, la piazza principale del mercato azionario statunitense fuori listino ("OTC"). Lo studio ha preso in esame una serie di dati di oltre 500 enti emittenti internazionali che hanno svolto negoziazioni nel mercato OTCQX dal 2007.

"Siamo lieti di mettere a disposizione un mercato di prima qualità per il cross-trading che offre ai team di gestione esecutiva e relazioni con gli investitori risultati tangibili e misurabili correlati alla maggiore visibilità, alla crescita della proprietà degli Stati Uniti e all'aumento del valore per gli azionisti, migliorando al tempo stesso la liquidità del rispettivo mercato nazionale," ha dichiarato Jason Paltrowitz, Vice Presidente Esecutivo dei Servizi Corporate della OTC Markets Group. "Questo ultimo studio è indicativo della qualità evidenziata dal mercato OTCQX e dell'opportunità offerta a società internazionali consolidate e orientate agli investitori per sperimentare i benefici crescenti di un percorso efficiente ed economicamente vantaggioso per gli scambi tra i principali enti emittenti globali nei mercati capitali statunitensi."

I risultati dello studio includono:

Aumento della proprietà degli Stati Uniti di 7 volte dopo la partecipazione al mercato OTCQX

La liquidità, misurata dal volume degli scambi per numero di azioni, è aumentata del 28% nel mercato nazionale in seguito al passaggio al mercato OTCQX

Il volume degli scambi per numero di azioni è aumentato del 37% nel mercato OTC o dei titoli fuori listino

Il volume degli scambi delle società comprese nella metà inferiore della distribuzione per dimensione è aumentato del 43%

Il volume degli scambi delle società comprese nella metà superiore della distribuzione per dimensione è aumentato del 12%

Informazioni sullo studio e la metodologia

Lo studio è stato commissionato da OTC Markets Group e condotto da Oxford Metrica. Sono state analizzate tutte le società internazionali ammesse all'OTCQX dal 2007. Il portafoglio risultante è composto da oltre 500 aziende. Sono stati ottenuti i dati sui prezzi e sul volume per l'anno precedente alla partecipazione all'OTCQX e per tre anni successivi all'adesione, così come i dati sulla proprietà a un anno prima e a 5 anni dopo l'adesione.

Lo studio empirico valuta l'impatto del valore e della liquidità sul mercato nazionale delle rispettive aziende internazionali dopo l'adesione a OTCQX.

La creazione di valore è misurata in base al rendimento del prezzo delle azioni, dopo aver controllato i rendimenti di mercato e i fattori idiosincratici.

L'impatto della liquidità è misurato in base alla variazione del Trading Volume Multiplier™ medio giornaliero.

Una copia dello studio completo è disponibile su www.otcmarkets.com .

A gennaio 2016, uno studio precedente condotto da Oxford Metrica, OTCQX: The Clear Advantage (OTCQX: un vantaggio chiaro), ha valutato l'impatto sulla liquidità delle società che commerciano su OTCQX. I risultati hanno indicato che dopo l'adesione delle aziende al mercato OTCQX, vi sono stati significativi aumenti della liquidità: aumento nel volume degli scambi per numero di azioni e volumi in dollari; diminuzione degli spread bid-ask e aumento del numero di broker in relazione ai titoli.

Informazioni su OTC Markets Group Inc.

OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) gestisce OTCQX® Best Market, OTCQB® Venture Market e Pink® Open Market per 10.000 titoli statunitensi e globali. Mediante OTC Link® ATS e OTC Link ECN, possiamo connetterci a una diversa rete di broker che offrono servizi per liquidità e di esecuzione. Consentiamo agli investitori di negoziare facilmente attraverso il broker di loro scelta e mettiamo le aziende nelle condizioni di poter migliorare la qualità delle informazioni disponibili per gli investitori.

Per avere maggiori informazioni su come creare mercati più informati ed efficienti, visitare www.otcmarkets.com.

OTC Link ATS e OTC Link ECN sono gestiti da OTC Link LLC, membro del FINRA/SIPC e dell'ATS (Sistema per il trading alternativo) regolamentato dalla Commissione di controllo su titoli e borsa valori (SEC).

