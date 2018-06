Nouvelle étude relative aux marchés des capitaux : les sociétés publiques internationales bénéficient d'un élan sur le marché domestique et aux États-Unis grâce aux négociations croisées sur OTCQX

Téléchargez l'étude L'avantage d'OTCQX : les bénéfices pour les sociétés internationales

Cette étude indépendante intitulée « L'avantage d'OTCQX : les bénéfices pour les sociétés internationales » a été menée par le cabinet de conseil en stratégie Oxford Metrica, afin de déterminer la valeur et l'impact de la liquidité sur le marché domestique d'une société internationale dans le cadre de négociations croisées sur OTCQX, place financière haut de gamme du marché américain des actions de gré à gré (« OTC », over-the-counter). L'étude a évalué un ensemble de données issues de plus de 500 émetteurs internationaux ayant négocié sur l'OTCQX Market depuis 2007.

« Nous sommes ravis de délivrer une place financière haut de gamme pour les négociations croisées, qui fournit aux équipes de direction exécutive et de relations avec les investisseurs des résultats tangibles et mesurables se corrélant pour obtenir une visibilité et une croissance accrues en termes de participation aux États-Unis, ainsi qu'une augmentation de la valeur pour les actionnaires, tout en améliorant la liquidité sur les marchés domestiques respectifs », a déclaré Jason Paltrowitz, vice-président exécutif des services d'entreprise chez OTC Markets Group. « Cette toute dernière étude révèle la qualité éprouvée d'OTCQX Market, ainsi que l'opportunité qu'elle offre aux sociétés internationales bien établies axées sur les investisseurs, afin qu'elles bénéficient des avantages supplémentaires d'un moyen efficace et rentable leur permettant de négocier avec les principaux émetteurs internationaux des marchés des capitaux américains. »

Les conclusions de l'étude sont les suivantes :

la participation américaine a été multipliée par 7 après avoir rejoint l'OTCQX Market

la liquidité, telle que déterminée par le volume de négociation par nombre d'actions, a augmenté de 28 % sur le marché domestique suite à l'admission sur l'OTCQX Market

le volume de négociation par nombre d'actions a augmenté de 37 % sur le marché OTC

le volume de négociation des sociétés figurant dans la moitié inférieure de la distribution par taille a augmenté de 43 %

le volume de négociation des sociétés figurant dans la moitié supérieure de la distribution par taille a augmenté de 12 %

À propos de l'étude et de sa méthodologie

L'étude a été commissionnée par OTC Markets Group et menée par Oxford Metrica. Toutes les sociétés internationales ayant été admises sur OTCQX depuis 2007 ont été analysées. Le portefeuille en résultant se compose de plus de 500 sociétés. Les données relatives aux prix et aux volumes un an avant l'inscription à OTCQX et trois ans après l'avoir rejointe ont été obtenues, ainsi que les données de participation un an avant et 5 ans après avoir l'avoir rejointe.

L'étude empirique évalue la valeur et l'impact de la liquidité sur le marché domestique des sociétés internationales respectives depuis qu'elles ont rejoint OTCQX.

La création de valeur se mesure comme la performance du cours de l'action, après avoir contrôlé les rendements du marché et les facteurs idiosyncrasiques.

L'impact de la liquidité est déterminé selon les variations de la moyenne quotidienne du Trading Volume Multiplier™.

Un exemplaire de l'étude complète est disponible sur www.otcmarkets.com .

En janvier 2016, une précédente étude d'Oxford Metrica intitulée OTCQX : un avantage indiscutable a évalué l'impact sur la liquidité des sociétés négociant sur OTCQX. Les conclusions ont révélé qu'après avoir rejoint l'OTCQX Market, les sociétés avaient enregistré une augmentation significative de leur liquidité : augmentation du volume de négociation par nombre d'actions et des volumes en dollars, diminution des écarts acheteur-vendeur, et augmentation du nombre de courtiers-négociants par titre.

À propos d'OTC Markets Group Inc.

OTC Markets Group Inc. (OTCQX : OTCM) exploite l'OTCQX® Best Market, l'OTCQB® Venture Market et le Pink® Open Market concernant 10 000 titres américains et mondiaux. Via OTC Link® ATS et OTC Link ECN, nous connectons un réseau diversifié de courtiers-négociants fournissant des services de liquidité et d'exécution. Nous permettons aux investisseurs de négocier facilement via le courtier de leur choix, et donnons aux entreprises la possibilité d'améliorer la qualité des informations mises à la disposition des investisseurs.

Pour en savoir plus sur la manière dont nous créons des places financières mieux informées et plus efficaces, rendez-vous sur www.otcmarkets.com.

OTC Link ATS et OTC Link ECN sont exploités par OTC Link LLC, membre de la FINRA/SIPC et système alternatif de négociation réglementé par la SEC.

