Ethara nombrado Promotor del Año de F1

Con una asistencia récord y el programa de entretenimiento más ambicioso hasta el momento, la presentación por parte de Ethara del Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix se destaca en el calendario de la F1.

ABU DHABI, Emiratos Árabes Unidos, 2 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Ethara, promotora del Formula 1® Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix, ha sido nombrada Promotora del Año en los F1 Promoter Awards anuales en Londres, honrada por organizar el mejor evento de la temporada 2025.

El premio Promotor del Año lo vota la dirección de la Fórmula 1 y se otorga al promotor que produjo el mejor evento completo en 2025 y encarnó la misión de la F1 de ofrecer el mayor espectáculo de entretenimiento en vivo del mundo.

Al reconocer el premio de Ethara como Promotor del Año, Stefano Domenicali, presidente y consejero delegado de la Fórmula 1, dijo: "2025 fue otro año increíble de principio a fin para la Fórmula 1, y en el corazón de este éxito estuvieron nuestros 24 promotores, que trabajaron incansablemente para ofrecer la mejor experiencia de fin de semana de carrera para nuestros aficionados. A medida que el deporte ingresa a su próxima generación en 2026, tenemos la responsabilidad de continuar rompiendo barreras y estableciendo un alto estándar para que otros lo sigan. Agradecemos a todos nuestros promotores por su arduo trabajo e innovación y los animamos a seguir desarrollando sus eventos en 2026 y más allá. Felicitaciones al Abu Dhabi Grand Prix, así como a todos los demás ganadores y nominados en los premios de hoy."

En 2025, el Abu Dhabi Grand Prix fue sede del dramático enfrentamiento a tres bandas por el Campeonato Mundial de Pilotos de F1, en el que Lando Norris consiguió su primer título de pilotos. El evento batió récords de asistencia con 339.000 aficionados durante cuatro días, incluidos 203.000 espectadores en el circuito de Yas Marina, junto con 136.000 asistentes en los conciertos posteriores a la carrera de Emirates NBD y las fiestas posteriores oficiales de Yasalam con ocho actos principales. El acceso ampliado acercó a los aficionados a la acción con dos caminatas públicas por el pitlane, nuevos FAB Track Walks y una fiesta del podio que invitó a los aficionados a celebrar en la pista, creando un momento icónico digno del final de temporada.

El premio Promotor del Año es el último de una serie de reconocimientos para el evento, tras el premio al Mejor Evento Espectáculo de 2024 que celebró el Abu Dhabi Grand Prix por ofrecer un excelente entretenimiento fuera de la pista. Estos honores consecutivos subrayan el desempeño constante del evento en el escenario internacional y su capacidad para evolucionar año tras año en línea con las expectativas de la audiencia y los estándares de entretenimiento global.

Desde su debut en 2009, el Abu Dhabi Grand Prix se ha consolidado como el fin de semana de entretenimiento más grande de la región, combinando deporte de élite con entretenimiento a gran escala, atrayendo a miles de visitantes internacionales cada año y mostrando el emirato de Abu Dhabi a millones de espectadores en todo el mundo.

La 18ª edición del Formula 1® Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix se llevará a cabo del 3 al 6 de diciembre de 2026, cerrando una vez más la temporada 2026 del Campeonato Mundial de Fórmula Uno FIA en Abu Dhabi.

