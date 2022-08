Ethio Telecom choisit la gestion des fraudes HyperSense

La gestion des fraudes basée sur l'intelligence artificielle de Subex remplacera l'ancien système de l'opérateur

BANGALORE, Inde, 23 août 2022 /PRNewswire/ -- Subex, un pionnier de la confiance numérique basée sur l'IA, a annoncé qu'il avait été choisi par Ethio Telecom pour déployer sa solution de gestion des fraudes. La solution, qui repose sur HyperSense, la plateforme d'orchestration de l'IA de Subex, remplacera le système existant de gestion des fraudes d'Ethio Telecom, lui permettant ainsi de passer d'une approche traditionnelle basée sur les règles à une approche axée sur l'IA. Cette approche leur permettra, à son tour, de détecter des menaces nouvelles et inconnues en temps réel.

Ethio Telecom est le principal fournisseur de solutions de télécommunications intégrées en Éthiopie, avec plus de 50 millions d'abonnés. L'opérateur télécom a récemment lancé un réseau 5G pré-commercial dans le pays. Afin de maintenir son leadership sur le marché en proposant des offres innovantes et de haute qualité, Ethio Telecom souhaitait améliorer et élargir sa stratégie de gestion des risques en se dotant d'un mécanisme de défense holistique.

En utilisant le système de gestion des fraudes de Subex sur HyperSense, qui exploite l'IA à chaque étape du processus de gestion des fraudes, Ethio Telecom sera désormais en mesure d'améliorer la précision, la capacité de couverture et le temps de détection. Ces capacités permettront à l'opérateur d'adopter une approche proactive pour lutter contre les risques tels que la SIM Box, le Spoofing, les fraudes par SMS, les fraudes par itinérance, les fraudes par abonnement, les fraudes par appareil, les risques liés à l'argent mobile, la gestion des risques de crédit, etc. En outre, grâce au déploiement antérieur de l'assurance commerciale de Subex, Ethio Telecom pourra désormais consolider son approche en matière d'assurance des revenus et de gestion des fraudes afin d'assurer la suppression des silos et d'améliorer l'efficacité opérationnelle.

Grâce à la solution de gestion des fraudes de Subex sur HyperSense, Ethio Telecom pourra :

améliorer la protection contre la fraude dans leurs différents secteurs d'activité

exploiter les fonctionnalités de l'IA explicable pour améliorer l'expérience client

prendre rapidement des décisions fondées sur des données grâce aux fonctions avancées de visualisation et de création de tableaux de bord

répondre à de nouvelles exigences commerciales grâce à la capacité d'évolution et à la polyvalence du système

bénéficier de mises à jour permanentes, c'est-à-dire éliminer les cycles de mise à niveau longs et coûteux

réduire le coût total de possession (CTP) grâce à des composants open-source et à une faible empreinte matérielle

Shankar Roddam, directeur à temps plein et directeur de l'exploitation de Subex, a commenté la prolongation du partenariat de la manière suivante : « Cette victoire marque un nouveau chapitre dans notre relation de longue date avec Ethio Telecom et elle suit de près notre récent déploiement d'assurance commerciale. Grâce à la mise en œuvre de notre solution de gestion de la fraude couplée à la solution existante d'assurance commerciale, Ethio Telecom bénéficiera désormais d'une approche holistique en matière de gestion des risques tout en se préparant à fournir des services 5G. Aujourd'hui, notre portefeuille de gestion des risques se distingue en adoptant une approche fondée sur l'IA pour atténuer les menaces avec précision et plus rapidement.

Ethio Telecom a toujours été précurseur dans l'adoption de mesures proactives pour faire face aux risques liés aux télécommunications et protéger ses activités et ses clients. Dans cette optique, l'opérateur reconnaît la valeur de cette démarche qui place l'IA au centre de ses préoccupations. Chez Subex, nous nous sentons privilégiés de collaborer avec Ethio Telecom pour leur donner les moyens d'agir dans ce paysage en pleine mutation. »

Tsegaye Emmanuel, directeur chargé de la sécurité de l'information chez Ethio Telecom, a commenté la solution de Subex de la manière suivante : « Depuis plus de vingt ans, Subex fait partie du groupe des leaders du marché dans le domaine de la gestion de la fraude. Cette réalité, conjuguée au succès que nous avons connu grâce au déploiement de leur solution Revenue Assurance (actuellement Business Assurance), en a fait un partenaire incontournable dans notre lutte contre les risques liés aux télécommunications. Je suis convaincu qu'à l'avenir, compte tenu de l'évolution du paysage des menaces, le système de gestion des fraudes de Subex, fondé sur l'IA, sera essentiel pour protéger notre activité et nos clients. Nous considérons qu'il s'agit d'un investissement d'avenir qui est en phase avec nos initiatives en matière de services numériques. »

À propos de Subex :

Subex est un pionnier de la confiance numérique pour les entreprises du monde entier.

Fondée en 1994, Subex aide ses clients à optimiser leurs revenus et leur rentabilité. Disposant d'un héritage qui lui a permis de se positionner sur le marché grâce à des solutions de classe mondiale pour l'optimisation et l'analyse des activités, Subex donne aujourd'hui l'exemple en permettant une confiance numérique globale dans les écosystèmes commerciaux de ses clients.

Grâce à HyperSense, une plateforme d'analyse augmentée de bout en bout, Subex permet aux fournisseurs de services de communication et aux entreprises clientes de prendre des décisions plus rapides et plus judicieuses en exploitant l'analyse de l'intelligence artificielle (IA) dans toute la chaîne de valeur des données. Subex s'appuie sur son portefeuille de produits primés dans des domaines tels que l'assurance commerciale et la gestion de la fraude, et les améliore grâce à la puissance d'HyperSense pour aider les FSC à réduire les risques, à lutter contre la fraude et à assurer ainsi leur rentabilité.

Subex propose également des services évolutifs de gestion et de conseil aux entreprises. Subex compte plus de 300 établissements dans plus de 90 pays. Pour plus d'informations, consultez le site www.subex.com.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1822606/Subex_Logo.jpg

SOURCE Subex