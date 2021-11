ETS expande presença na Índia, impulsionando o crescimento das marcas TOEFL® e GRE®

PRINCETON, New Jersey, 16 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- A organização sem fins lucrativos ETS anunciou hoje a formação da ETS India, estabelecendo oficialmente um escritório no país para aumentar a presença global da organização à medida que busca continuar a atender os alunos como parte de suas jornadas educacionais duradouras. Lejo Sam Oommen, ex-Pearson™, liderará a ETS India como diretor administrativo. Nesta função, Oommen desenvolverá e implementará a estratégia de crescimento geral da ETS para seus produtos e serviços na Índia.

A ETS está há muito tempo comprometida com a comunidade de educação indiana e estabelecer o escritório da ETS India é um próximo passo natural no apoio aos alunos no país e em todo o mundo, bem como às instituições de ensino superior, à medida que continuam a atrair diversos alunos de pós-graduação. A formação da ETS India continuará a fortalecer os relacionamentos da organização com os principais parceiros no país, oferecendo à ETS e às empresas indianas mais oportunidades de colaboração e investimento, incluindo em e com escolas, instituições, corporações, agentes de educação, treinadores de idiomas e consultores estrangeiros.

"A ETS está fortemente alinhada com a abordagem ousada e visionária da Índia para reformar, melhorar e ampliar o acesso à educação de qualidade para todos os indianos por meio da estrutura da Nova Política de Educação (NEP), e o aumento das oportunidades para estudantes indianos", disse Mohammad Kousha, Vice-Presidente Associado de Crescimento Global da ETS. "A abordagem orientada para a missão da ETS de promover a qualidade e a equidade na educação para todos é consistente com esta visão de pensamento futuro. Esperamos expandir as oportunidades de aprendizado no país para o povo da Índia, e ter o Lejo a bordo nos ajudará a conseguir isso."

"Tenho o prazer de ingressar na ETS e liderar seu escritório e equipe na Índia em um momento em que a organização está passando por uma transformação significativa à medida que olhamos para o futuro dos alunos em todo o mundo com um foco específico nos participantes na Índia", disse Oommen. "É minha intenção construir sobre a já forte base que existe aqui na Índia, reforçando o valor dos produtos existentes da ETS, incluindo a família de avaliações TOEFL®, teste GRE® e exame TOEIC, bem como novas ferramentas de aprendizagem e oportunidades de negócios."

Na Pearson, Oommen atuou como gerente geral com a supervisão do teste PTE® Academic e foi creditado por suas contribuições para o forte desempenho dos negócios da empresa, proporcionando resultados significativos de crescimento, receita, desempenho operacional e rentabilidade. Antes da Pearson, ele ocupou cargos em organizações como Reliance Money, ICICI Bank e Axis Bank. Ele é ex-aluno da Universidade Bangalore.

Apesar dos impactos da COVID-19, a ETS continuou se concentrando em oferecer soluções de pesquisa e avaliação que atendam às necessidades e interesses de estudantes e instituições indianos para que suas necessidades e requisitos de educação continuassem ininterruptas. Isso foi evidenciado pelos anúncios do lançamento dos testes domiciliares, incluindo o TOEFL iBT® Home Edition e o GRE® General Test at home, bem como pela democratização do acesso aos nossos testes, e pelo provisionamento do uso do cartão Aadhaar, como uma identificação alternativa na Índia e o lançamento do teste TOEFL® Essentials™.

Sobre a ETS India

A ETS India, com sede em Déli, Índia, é uma subsidiária da ETS com sede em Princeton, New Jersey, EUA. A ETS India está trazendo a ampla experiência da organização em educação e aprendizado para testar candidatos e alunos em toda a região. A equipe da ETS India oferece profunda experiência e visão sobre como oferecer soluções de aprendizagem e avaliação de alta qualidade, bem como novas oportunidades de negócios para empresas, instituições e indivíduos no país.

Sobre a ETS

Na ETS, promovemos a qualidade e a equidade na educação para as pessoas em todo o mundo, criando avaliações com base em pesquisas rigorosas. A ETS atende pessoas físicas, instituições educacionais e órgãos governamentais, oferecendo soluções personalizadas para certificação de professores, aprendizagem da língua inglesa e educação elementar, secundária e graduação, além de conduzir pesquisas, análises e estudos de políticas em educação. Fundada como uma organização sem fins lucrativos em 1947, a ETS desenvolve, administra e pontua mais de 50 milhões de exames por ano, incluindo os exames TOEFL®e TOEIC®, os testes GRE®e as avaliações The Praxis Series®, em mais de 180 países, e em mais de 9.000 localidades em todo o mundo. www.ets.org

FONTE ETS

