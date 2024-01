ÉTUDE IPSOS ET WGSN : « TORRAS REPRÉSENTE LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE COQUES POUR TÉLÉPHONE PORTABLE »

LAS VEGAS, 12 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Lors du salon CES 2024, TORRAS a révélé les résultats d'une nouvelle étude IPSOS et WGSN de 2023 sur les tendances et les perspectives dans le secteur des coques et étuis pour téléphones portables. Ipsos est l'une des principales sociétés mondiales d'études de marché et de sondages, et WGSN est un expert mondial en matière de prévisions de tendances.

L'étude a reconnu TORRAS comme une entreprise innovante dans le domaine du développement de coques pour téléphones, notamment pour son rôle de pionnière dans la création de coques avec support. De plus, elle a souligné la conception récente des coques TORRAS, qui intègrent de manière judicieuse les fonctionnalités d'une attache magnétique et d'un support, tout en offrant une protection accrue, une minceur optimisée et une meilleure portabilité. TORRAS a ainsi été qualifiée de « nouvelle génération de coques pour téléphone portable ».

Voici quelques-unes des tendances révélées dans l'étude 2023 portant sur 3 000 consommateurs au niveau international :

La vie numérique est de plus en plus présente et le nombre de nomades numériques, c'est-à-dire de personnes voyageant librement tout en travaillant à distance grâce à la technologie et à Internet, ne cesse d'augmenter.

À l'heure actuelle, les loisirs et les divertissements quotidiens (écouter de la musique, regarder des vidéos, jouer à des jeux, etc.) et les réseaux sociaux mobiles (prendre des photos en famille et entre amis, partager des vidéos, passer des appels vidéo, etc.) demeurent les scénarios d'utilisation les plus répandus à travers le monde. À l'avenir, avec l'essor des nomades numériques et l'intégration croissante de la vie personnelle et professionnelle, on s'attend à ce que les smartphones soient utilisés plus fréquemment lors d'activités en plein air et sportives, et lors de la conduite et du travail en ligne.

Les habitants des pays occidentaux présentent davantage de scènes d'interaction sociale et ont tendance à prendre des photos ou des vidéos ou à passer des appels vidéo avec leur famille et leurs amis. De leur côté, les habitants des pays orientaux (Chine et Japon) ont tendance à être « calmes et réservés » et préfèrent regarder de longues vidéos pour s'occuper.



Dans les pays occidentaux, les déplacements quotidiens sont désormais dominés par la conduite autonome, de sorte que les scénarios d'assistance par téléphone mobile durant la conduite sont plus courants, tandis qu'en Chine, en raison de l'émergence de l'industrie des véhicules à énergie nouvelle, ces scénarios de conduite prendront sans aucun doute de plus en plus d'importance.

Dans ces scénarios importants de vie, de divertissement, de socialisation, de conduite et de travail, différentes mesures sont prises lorsqu'on utilise un smartphone, ce qui entraîne des besoins différenciés concernant les coques de téléphone portable. Lorsqu'on utilise un téléphone pour regarder de courtes vidéos ou jouer à des jeux, on le tient le plus souvent à une ou deux mains, ce qui exige des fonctions antidérapantes et une protection contre les chutes.

Lorsqu'il s'agit de regarder de longues vidéos, d'entretenir des relations sociales quotidiennes et de participer à des appels vidéo ou à des réunions de travail sur un téléphone portable, il est nécessaire de disposer d'une coque ou d'un étui pour téléphone portable doté d'un support permettant de libérer les mains.

Le développement des coques et étuis pour téléphones portables se fait simultanément avec celui des smartphones. Alors que les smartphones ont transitionné depuis les « feature phones » (en français, un « téléphone mobile basique »), les coques et étuis pour téléphones portables sont eux aussi en constante évolution : faisant d'abord office de protection basique à l'ère 1.0, ils ont subi une amélioration de leur apparence et des matériaux utilisés à l'ère 2.0 puis une évolution fonctionnelle complète à l'ère 3.0. Les coques de téléphone sont aussi progressivement devenues un « besoin incontournable » pour les utilisateurs.

Les principales entreprises/marques de coques pour téléphone portable ont donc innové et développé les fonctions de leurs produits afin de répondre aux exigences relatives à de nouveaux scénarios :

des normes plus élevées pour les fonctions de protection et une technologie plus avancée ;

outre l'apparence au goût du jour et le style personnalisé, le concept est celui du « retour à la nature », une nouvelle tendance née de la similitude entre la touche et la couleur des étuis de téléphone associés à un style minimaliste ;

la coque pour téléphone portable avec support a vu le jour avec la popularité des applications vidéo longues, l'essor des vidéos courtes, l'avènement de l'ère des dividendes en streaming et l'obligation pour les employés de bureau d'avoir « trois têtes et six bras » (car plusieurs appareils sont interconnectés et partagés) ;

avec le lancement de MagSafe (une charge magnétique) pour l'iPhone 12, associé à la nécessité fréquente de prendre le volant, il existe une demande pour une charge magnétique accessible dans les voitures, ce qui a donné naissance aux coques de téléphone magnétiques.

Voici les fonctions et le design que les consommateurs attendent le plus des futurs coques pour téléphones portables :

Une protection améliorée (76 %)

De la légèreté et de la portabilité (52 %)

Des fonctions tout-en-un permettant une utilisation mains libres (52 %)

Des sensations minimalistes comparables à celles offertes par un téléphone sans coque (59 %)

À propos de TORRAS, l'étude a révélé ce qui suit : « Grâce à une innovation constante et à des efforts continus en recherche et développement, TORRAS a réussi à incorporer une protection accrue et une portabilité améliorée, tout en préservant l'esthétique caractéristique des téléphones sans coque. Dans le même temps, l'entreprise est à l'origine d'un nouveau modèle d'étui de téléphone combinant un support et une attache magnétique offrant d'excellentes performances, remportant ainsi de nombreux prix internationaux de design, d'innovations brevetées et de distinctions industrielles et prenant la tête du développement et des progrès des coques et étuis pour téléphone portable à support et à attache magnétique. »

Cliquez ici pour accéder au rapport sur les tendances

À propos de TORRAS

Fondée en 2012, TORRAS est une marque innovante avec une philosophie de conception « simple mais unique ». La société dispose désormais d'un laboratoire de R&D couvrant plus de 2 000 m² et a obtenu plus de 1 300 brevets à ce jour, dont 60 produits ont remporté de prestigieux prix internationaux de design. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.torraslife.com .

À propos de WGSN

Basé à Londres et fort de 25 ans d'expérience, WGSN est le premier prévisionniste mondial des tendances de consommation. Nos prévisions précises fournissent des renseignements sur les tendances mondiales, des données soigneusement compilées et une expertise de l'industrie afin d'aider nos clients à comprendre le comportement et les modes de vie des consommateurs, à créer des produits en toute confiance et à agir au bon moment. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.wgsn.com .

À propos d'IPSOS

Ipsos est l'une des plus grandes entreprises d'études de marché et de sondages à l'échelle mondiale. Elle exerce ses activités sur 90 marchés et emploie plus de 18 000 personnes. Nos chercheurs, nos analystes et nos scientifiques, passionnément curieux, se sont dotés de capacités multi-spécialistes uniques qui leur permettent de comprendre vraiment les actions, les opinions et les motivations des citoyens, des consommateurs, des patients, des clients ou des employés, et d'en tirer des enseignements intéressants. Nous servons plus de 5 000 clients dans le monde avec 75 solutions d'affaires. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.ipsos.com .

