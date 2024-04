Eureka annuncia il lancio in Europa dell'ultimo robot aspirapolvere dell'azienda: J12 Ultra

BERLINO, 30 aprile 2024 /PRNewswire/ -- Eureka, da oltre un secolo pioniere nella tecnologia della pulizia della casa, annuncia il lancio europeo del suo ultimo robot aspirapolvere, Eureka J12 Ultra. Dotato dell'eccezionale potenza di aspirazione di 5.000 Pa, di modalità di pulizia più incentrate sull'utente, di navigazione avanzata per aggirare gli ostacoli e di una completa docking station all-in-one, il modello J12 Ultra punta a diventare il prodotto di pulizia preferito per le famiglie europee alla ricerca di una vita efficiente e comoda.

Funzionalità di pulizia migliorate

Eureka, a pioneer in home cleaning technology for over a century, has announced the European launch of its latest robot vacuum, the Eureka J12 Ultra. Featuring exceptional 5,000Pa suction power, more user-centric cleaning modes, advanced obstacle navigation, and a comprehensive all-in-one docking station, the J12 Ultra aims to be the preferred cleaning product for European households seeking efficient and convenient living. Deep Cleaning Mode with Frequent Mop Refresh: Addressing a common drawback in robotic mops--mops becoming dirtier with continued use--the J12 Ultra offers an innovative solution. It features three program settings that control the mop's return to the docking station for rinsing after cleaning areas of 12m², 10m², or 8m². This ensures that every new area is cleaned with a freshly rinsed mop, enhancing the overall cleanliness and efficiency of the cleaning process.

L'Eureka J12 Ultra è dotato di una potente capacità di aspirazione di 5000 Pa, che segna un miglioramento del 25% rispetto al suo predecessore Eureka E10s. È dotato del sistema fiore all'occhiello Dual-Rotary Mop (Mop a doppia rotazione) a 200 rotazioni al minuto, che affronta facilmente le macchie ostinate. Rispetto al modello E10s, sono state ottimizzate le doppie spazzole laterali dell'aspirapolvere per una pulizia dei bordi più efficiente, integrate da una spazzola a rullo antigroviglio migliorata e appositamente progettata per i proprietari di animali domestici.

Modalità di pulizia incentrate sull'utente

Diversamente dai tradizionali robot aspirapolvere, Eureka J12 Ultra è dotato di modalità di pulizia più intuitive e focalizzate sull'utente, per aumentare significativamente l'efficienza della pulizia.

Modalità di pulizia profonda con risciacquo frequente del panno: risolvendo uno svantaggio comune dei lavapavimenti robotizzati, che diventano più sporchi con l'uso continuato, J12 Ultra offre una soluzione innovativa. È dotato di tre impostazioni di programma che controllano il ritorno del mop alla docking station per il risciacquo dopo aver pulito aree di 12 m², 10 m² oppure 8 m². Ciò garantisce che ogni nuova area venga pulita con un panno appena risciacquato, migliorando la pulizia generale e l'efficienza del processo.

Logica intuitiva del percorso di pulizia: a differenza di altri robot che iniziano a pulire dalla stazione base, il J12 Ultra parte dal punto più lontano da quest'ultima. Questo metodo garantisce che il robot non attraversi le aree pulite con panni sporchi e permette di salvaguardare la pulizia dei pavimenti già lavati.

Pulizia multimodale adattiva: per adattarsi a vari tipi di pavimento, J12 Ultra offre molteplici modalità di pulizia. La modalità 'spazza e lava' predefinita offre una pulizia efficiente per le abitazioni senza moquette, mentre la modalità 'prima spazza e poi lava' assicura prima la pulizia a secco delle aree coperte da moquette, impedendo che si bagnino.

Aggiramento preciso degli ostacoli

Il robot è dotato di un laser 3D a doppia linea che consente di evitare con precisione gli ostacoli e di effettuare rilevazioni dinamiche, imitando la visione umana. Le sue capacità superiori di visione notturna ne garantiscono il funzionamento efficiente in ogni condizione di illuminazione, rendendo questa soluzione particolarmente adatta agli utenti che preferiscono programmare la pulizia durante la notte.

Docking station tutto in uno

La docking station del prodotto J12 Ultra è un modello di praticità ed è dotata di funzionalità come il riempimento automatico del serbatoio con acqua pulita e la raccolta dell'acqua sporca, un capace sacchetto da 3 litri per la polvere e un'innovativa asciugatura ad aria calda del mop. Questo sistema completo non solo pulisce il mop dopo l'utilizzo, ma lo asciuga anche accuratamente, per prevenire la proliferazione di batteri e la formazione di odori sgradevoli.

Disponibilità

A partire dal 30 aprile 2024, il modello Eureka J12 Ultra sarà disponibile per l'acquisto in Germania, Francia, Italia e Spagna, a un prezzo al dettaglio di € 799. In seguito sarà lanciato in altri paesi europei, tra cui Austria, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Repubblica Ceca e Polonia.

Contatto: Yuan Ruan, [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2394569/Eureka_a_pioneer_home_cleaning_technology_a_century_announced_European.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2394570/Deep_Cleaning_Mode_Frequent_Mop_Refresh_Addressing_a_common_drawback.jpg