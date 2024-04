Eureka kündigt die Markteinführung des neuesten Staubsaugerroboters des Unternehmens - J12 Ultra - in Europa an

BERLIN, 30. April 2024 /PRNewswire/ -- Eureka, seit über einem Jahrhundert ein Pionier in der Haushaltsreinigungstechnologie, hat die europäische Markteinführung seines neuesten Staubsaugerroboters, des Eureka J12 Ultra, bekannt gegeben. Mit seiner außergewöhnlichen Saugkraft von 5.000 Pa, seinen benutzerfreundlichen Reinigungsmodi, seiner fortschrittlichen Hindernisnavigation und seiner umfassenden All-in-One-Dockingstation soll der J12 Ultra das bevorzugte Reinigungsprodukt für europäische Haushalte werden, die ein effizientes und bequemes Leben führen wollen.

Eureka, a pioneer in home cleaning technology for over a century, has announced the European launch of its latest robot vacuum, the Eureka J12 Ultra. Featuring exceptional 5,000Pa suction power, more user-centric cleaning modes, advanced obstacle navigation, and a comprehensive all-in-one docking station, the J12 Ultra aims to be the preferred cleaning product for European households seeking efficient and convenient living. Deep Cleaning Mode with Frequent Mop Refresh: Addressing a common drawback in robotic mops--mops becoming dirtier with continued use--the J12 Ultra offers an innovative solution. It features three program settings that control the mop's return to the docking station for rinsing after cleaning areas of 12m², 10m², or 8m². This ensures that every new area is cleaned with a freshly rinsed mop, enhancing the overall cleanliness and efficiency of the cleaning process.

Verbesserte Reinigungsfähigkeiten

Der Eureka J12 Ultra ist mit einer leistungsstarken 5000-Pa-Saugleistung ausgestattet, was eine Verbesserung von 25 % gegenüber dem Vorgängermodell Eureka E10 bedeutet. Er verfügt über das führende Dual-Rotary-Mop-System, das mit 200 Umdrehungen pro Minute arbeitet und hartnäckige Flecken mühelos beseitigt. Die beiden Seitenbürsten des Staubsaugers wurden im Vergleich zum Modell E10s optimiert, um die Effizienz der Kantenreinigung zu erhöhen, und werden durch eine verbesserte Walzenbürste ergänzt, die speziell für Haustierbesitzer entwickelt wurde.

Benutzerzentrierte Reinigungsmodi

Im Vergleich zu herkömmlichen Staubsaugerrobotern ist der Eureka J12 Ultra mit intuitiveren, benutzerfreundlichen Reinigungsmodi ausgestattet, die die Reinigungseffizienz deutlich erhöhen.

Tiefenreinigungsmodus mit häufigem Auffrischen des Mopps: Der J12 Ultra bietet eine innovative Lösung für einen häufigen Nachteil von Mopprobotern - Mopps werden bei fortgesetztem Gebrauch immer schmutziger. Er verfügt über drei Programmeinstellungen, die die Rückkehr des Mopps in die Dockingstation zum Spülen nach der Reinigung von Flächen von 12 m², 10 m² oder 8 m² steuern. Dadurch wird sichergestellt, dass jeder neue Bereich mit einem frisch gespülten Mopp gereinigt wird, was die allgemeine Sauberkeit und Effizienz des Reinigungsprozesses erhöht.

Intuitive Logik der Reinigungswege: Im Gegensatz zu anderen Robotern, die mit der Reinigung an der Basisstation beginnen, beginnt der J12 Ultra mit der Reinigung an dem Punkt, der am weitesten von seiner Basis entfernt ist. Diese Methode stellt sicher, dass der Roboter nicht mit schmutzigen Mopps über gereinigte Bereiche fährt und so die Sauberkeit der bereits gewischten Böden aufrechterhält.

Adaptive Multimodus-Reinigung: Zur Anpassung an verschiedene Bodentypen bietet der J12 Ultra mehrere Reinigungsmodi. Der standardmäßige Kehr- und Wischmodus bietet eine effiziente Reinigung für Haushalte ohne Teppiche, während der Kehr- und Wischmodus dafür sorgt, dass Teppichböden zuerst trocken gewischt werden, um sie vor Nässe zu schützen.

Präzise Hindernisvermeidung

Der Roboter ist mit einem 3D-Doppellinienlaser ausgestattet, der eine präzise Hindernisvermeidung und dynamische Abtastung ermöglicht und das menschliche Sehvermögen imitiert. Seine hervorragenden Nachtsichtfähigkeiten sorgen dafür, dass er bei allen Lichtverhältnissen effizient arbeitet, so dass er sich besonders für Benutzer eignet, die die Reinigung lieber in der Nacht planen.

All-in-One-Dockingstation

Die Docking-Station des J12 Ultra ist ein Musterbeispiel an Bequemlichkeit und bietet Funktionen wie das automatische Nachfüllen von sauberem Wasser und das Auffangen von Schmutzwasser, einen großen Staubbeutel mit 3 l Fassungsvermögen und eine innovative Heißlufttrocknung. Dieses umfassende System reinigt den Mopp nicht nur nach dem Gebrauch, sondern trocknet ihn auch gründlich, um Bakterienwachstum und unangenehme Gerüche zu vermeiden.

Verfügbarkeit

Ab dem 30. April 2024 wird das Eureka J12 Ultra zunächst in Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien zu einem Preis von 799 Euro erhältlich sein. Anschließend wird es in anderen europäischen Ländern eingeführt, darunter Österreich, Belgien, die Niederlande, Luxemburg, die Tschechische Republik und Polen.

