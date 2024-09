Eureka dévoile le J15 Pro Ultra à l'IFA 2024 - doté de la première station de base autonettoyante de l'industrie et d'une technologie de démêlage actif

BERLIN, 6 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Une semaine seulement après avoir dévoilé le E20 Plus, Eureka a fait des vagues à l'IFA 2024 avec le lancement de son aspirateur robot phare de 2024, l'Eureka J15 Pro Ultra. Équipé de la première station de base autonettoyante de l'industrie et de la technologie de démêlage actif, d'une aspiration puissante de 16 200 Pa et d'une performance de nettoyage des bords exceptionnelle, l'Eureka J15 Pro Ultra est prêt à rendre le nettoyage beaucoup plus facile.

La première station de base autonettoyante de l'industrie

Eureka J15 Pro Ultra

L'Eureka J15 Pro Ultra se distingue par le fait d'être doté de la première station de base autonettoyante de l'industrie. Dans le passé, alors que la station de base était capable de nettoyer le robot, le bac de la base était souvent négligé, laissant la saleté s'accumuler et réduisant l'efficacité du nettoyage à la serpillière. L'Eureka J15 Pro Ultra comprend ingénieusement un racleur de bac, une zone de collecte des débris et un canal de collecte des débris du bac séparé à l'intérieur de la station de base. Après chaque nettoyage, un racleur intégré enlève les débris du bac de nettoyage et les pousse vers la zone de collecte. Une fois sur place, les débris seront soigneusement séchés et recueillis dans le sac à poussière lors du cycle de nettoyage suivant, ce qui fait du nettoyage manuel une chose du passé.

Première technologie active de démêlage de l'industrie

Au-delà de ses capacités d'autonettoyage, le J15 Pro Ultra introduit la technologie exclusive FlexiRazorTM d'Eureka. Cette fonction répond à l'une des frustrations les plus courantes des utilisateurs d'aspirateurs robots : l'emmêlement de cheveux. FlexiRazorTM utilise des lames à haute densité qui vibrent 400 fois par minute, en coupant les cheveux avec une amplitude de 4 mm. Selon les certifications SGS, l'emmêlement des cheveux est ainsi réduit jusqu'à 99 %*, ce qui permet aux utilisateurs de profiter d'un nettoyage sans tracas, sans avoir besoin d'un entretien manuel fréquent.

*Les données fournies sont basées sur des tests effectués par SGS Lab et les performances réelles peuvent varier.

Une aspiration puissante et un nettoyage des bords exceptionnel

La performance est au cœur de l'Eureka J15 Pro Ultra, ce qui est particulièrement évident dans sa puissance d'aspiration. Grâce à une puissance d'aspiration impressionnante de 16 200 Pa, le J15 Pro Ultra atteint un taux d'élimination des débris ménagers de 99 %*

*Les données fournies sont basées sur des tests effectués par Eureka Lab et les performances réelles peuvent varier.

En outre, le J15 Pro Ultra est équipé de la technologie d'extension de serpillière ScrubExtend. Les aspirateurs robots traditionnels ont souvent du mal à nettoyer près des murs et des bords des meubles, en laissant des saletés et des débris derrière eux. Le système ScrubExtend étend la serpillière lorsque l'aspirateur détecte des coins ou des obstacles, en garantissant ainsi un nettoyage en profondeur des zones les plus difficiles d'accès. L'efficacité de la technologie a été validée par TÜV Rheinland, qui a confirmé un taux de couverture des bords de 98,95 %* et une distance d'extension au niveau des bords de seulement 1,36 mm.

*Les données fournies sont basées sur des tests effectués par TÜV Rheinland et les performances réelles peuvent varier.

Prix et disponibilité :

L'Eureka J15 Pro Ultra sera disponible en France, en Italie, en Allemagne et en Espagne à partir de la fin du mois de septembre 2024. Après sa sortie en Europe, le J15 Pro Ultra devrait être lancé aux États-Unis en novembre 2024.

À propos d'Eureka

Fondée en 1909 à Detroit, dans l'État américain du Michigan, Eureka® propose une gamme complète d'aspirateurs, y compris des aspirateurs droits, des aspirateurs traîneaux, des aspirateurs balais, des aspirateurs portatifs, des aspirateurs sans fil et des aspirateurs robots. Depuis plus de 100 ans, Eureka continue d'innover et de mettre sur le marché des produits nouveaux et passionnants, ce qui lui vaut d'être connue en Amérique du Nord et dans le monde entier. Pour plus d'informations, consultez le site www.eureka.com .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2496246/Eureka_J15_Pro_Ultra.jpg