Eureka stellt auf der IFA 2024 die J15 Pro Ultra vor - mit der branchenweit ersten selbstreinigenden Basisstation und aktiver Entwirrungstechnologie

BERLIN, 6. September 2024 /PRNewswire/ -- Nur eine Woche nach der Vorstellung des E20 Plus hat Eureka auf der IFA 2024 mit der Einführung seines Flaggschiffs unter den Saugrobotern, dem Eureka J15 Pro Ultra, für Aufsehen gesorgt. Ausgestattet mit der branchenweit ersten selbstreinigenden Basisstation und aktiver Entwirrungstechnologie, 16.200 Pa starker Saugkraft und außergewöhnlicher Kantenreinigungsleistung wird der Eureka J15 Pro Ultra die Reinigung wesentlich erleichtern.

Die erste selbstreinigende Basisstation der Branche

Eureka J15 Pro Ultra

Der Eureka J15 Pro Ultra zeichnet sich durch die erste selbstreinigende Basisstation der Branche aus. In der Vergangenheit konnte die Basisstation zwar den Roboter reinigen, aber die Wanne der Basis wurde oft vernachlässigt, so dass sich Schmutz ansammelte und die Effektivität der Moppreinigung beeinträchtigt wurde. Der Eureka J15 Pro Ultra verfügt über einen Wannenabstreifer, einen Schmutzsammelbereich und einen separaten Wannenschmutz-Sammelkanal im Inneren der Basisstation. Nach jeder Reinigung des Mopps entfernt ein eingebauter Abstreifer den Schmutz aus der Reinigungswanne und schiebt ihn in den Sammelbereich. Dort wird der Schmutz gründlich getrocknet und beim nächsten Reinigungszyklus im Staubbeutel gesammelt, so dass manuelles Reinigen der Vergangenheit angehört.

Active Detangling Technology – die erste aktive Entwirrungstechnologie der Branche

Neben seinen Selbstreinigungsfähigkeiten bietet der J15 Pro Ultra die exklusive FlexiRazorTM-Technologie von Eureka. Diese Funktion behebt eine der häufigsten Ursachen für Frust bei der Verwendung von Saugrobotern: das Verheddern von Haaren in der Bürste. Der FlexiRazorTM arbeitet mit hochfesten Klingen, die 400 Mal pro Minute vibrieren und Haare in 4 mm kurze Stücke zerschneiden. Laut SGS-Zertifizierung wird dadurch sichergestellt, dass sich die Haare um bis zu 99 %* weniger verheddern, so dass sich Benutzerinnen und Benutzer über eine problemlose Reinigung ohne häufiges manuelles Warten freuen können.

* Die angegebenen Daten basieren auf Tests, die von SGS Lab durchgeführt wurden; die tatsächliche Leistung kann abweichen.

Hohe Saugleistung trifft auf außergewöhnliche Kantenreinigung

Beim Eureka J15 Pro Ultra dreht sich alles um Höchstleistung, was sich am deutlichsten in seiner Saugkraft zeigt. Mit einer beeindruckenden Saugleistung von 16.200 Pa erreicht der J15 Pro Ultra eine Schmutzaufnahmequote von 99 %*.

* Die angegebenen Daten beruhen auf Tests, die von Eureka Lab durchgeführt wurden, die tatsächliche Leistung kann abweichen.

Zusätzlich ist der J15 Pro Ultra mit der ScrubExtend-Moppverlängerungstechnologie ausgestattet. Herkömmliche Staubsaugerroboter haben oft Probleme mit der Reinigung in der Nähe von Wänden und Möbelkanten und lassen Schmutz und Ablagerungen liegen. Das ScrubExtend-System fährt den Mopp aus, wenn der Staubsauger Ecken oder Hindernisse erkennt, und sorgt dafür, dass auch schwer zugängliche Stellen gründlich gereinigt werden. Die Effektivität der Technologie wurde vom TÜV Rheinland validiert, der eine Kantenabdeckung von 98,95 %* und einen Kantenabstand von nur 1,36 mm bestätigte.

* Die angegebenen Daten beruhen auf Tests, die vom TÜV Rheinland durchgeführt wurden, die tatsächliche Leistung kann abweichen.

Preis und Verfügbarkeit:

Der Eureka J15 Pro Ultra wird ab Ende September 2024 in Frankreich, Italien, Deutschland und Spanien erhältlich sein. Nach dem Start in Europa soll der J15 Pro Ultra im November 2024 auch in den USA auf den Markt kommen.

Informationen zu Eureka

Eureka® wurde 1909 in Detroit, Michigan, USA, gegründet und bietet ein komplettes Sortiment an Staubsaugern an, darunter Bürstenstaubsauger, Bodenstaubsauger, Handstaubsauger, kabellose Staubsauger und Saugroboter. Seit über 100 Jahren bringt Eureka immer wieder innovative neue Produkte auf den Markt, für die das Unternehmen in Nordamerika und auf der ganzen Welt bekannt ist. Weitere Informationen finden Sie unter www.eureka.com .

