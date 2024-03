EuroChem inaugure un complexe de production d'engrais phosphatés à la pointe de la technologie au Brésil

SERRA DO SALITRE, Brésil, 14 mars 2024 /PRNewswire/ -- EuroChem a célébré aujourd'hui l'ouverture de sa nouvelle usine de production d'engrais phosphatés à Serra do Salitre, dans l'Etat de Minas Gerais, au Brésil.

Avec un investissement total de près d'un milliard de dollars, le nouveau complexe de mines et d'usines de phosphate a été construit en un temps record et aura une capacité de production annuelle d'un million de tonnes d'engrais phosphatés avancés, ce qui augmentera considérablement la fiabilité de l'approvisionnement national en engrais phosphatés pour les agriculteurs brésiliens.

EuroChem Group's new Serra do Salitre phosphate complex in Brazil EuroChem Group's new Serra do Salitre phosphate complex in Brazil

L'installation offre une production intégrée d'engrais phosphatés de pointe, avec une faible consommation d'eau, un circuit d'eau entièrement fermé et un système de production d'énergie propre qui réutilise sa propre vapeur et génère jusqu'à 40 % des besoins énergétiques de l'ensemble de l'installation.

« EuroChem a une longue et fructueuse histoire en Amérique du Sud, un marché de croissance clé pour nous, où il y a une forte demande pour nos produits, a déclaré Oleg Shiryaev, président du groupe EuroChem. L'ouverture de notre nouvelle usine nous rapproche de nos clients et nous permet de fournir aux agriculteurs brésiliens l'accès à des engrais de la plus haute qualité par le biais de notre réseau de distribution bien établi dans cet important grenier à blé mondial. EuroChem opère de la mine à la ferme, assurant fiabilité et qualité tout au long de la chaîne d'approvisionnement en engrais, de l'extraction des matières premières à la production et à la livraison au consommateur final. »

EuroChem est un producteur international d'engrais de premier plan, dont les produits couvrent les trois principaux groupes d'éléments nutritifs : l'azote, le phosphate et la potasse. Avec un effectif global de 32 000 personnes et un réseau de vente couvrant plus de 100 pays, la société contribue à la sécurité alimentaire de plus de 250 millions de personnes dans le monde.

EuroChem investit activement dans le développement de ses installations de production et, au cours des dernières années, a lancé plusieurs nouveaux sites de production, notamment l'usine d'ammoniac EuroChem-Northwest et les usines de potasse Usolskiy et VolgaKaliy en Russie. Une usine d'ammoniac et d'urée en Russie, EuroChem North-West-2, ainsi qu'une usine de nitrate de potassium dans le sud de la Russie et un complexe chimique à Karatau, au Kazakhstan, sont actuellement en construction.

En Amérique du Sud, outre son complexe de Salitre, EuroChem possède des installations de mélange et un vaste réseau de distribution, employant plus de 3 000 personnes au Brésil. La société est présente dans le pays depuis 2016, suite à l'acquisition de Fertilizantes Tocantins et Fertilizantes Heringer.