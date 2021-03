Europa-Kommissionen godkender mAbxience's Bevacizumab til behandling af nogle typer af kræftformer

mAbxience, et globalt fuldt udviklet biotekfirma med over ti års erfaring med udvikling, fremstilling og kommercialisering af biofarmaceutiske produkter , er ved at udvide patientens adgang til biologiske behandlinger over hele Europa.

MADRID, 31. marts 2021 /PRNewswire/ -- Europa-Kommissionen (EC) har godkendt Abxience's MB02 biosimilar til Avastin® (Bevacizumab), i Europa.

MB02, for at blive kommercialiseret som Alymsys® og Oyavas®, svarer meget til referencelægemidlet, og dataen har vist en sammenlignelig kvalitet, sikkerhed og virkning med Avastin®. MB02 er beregnet til behandling af karcinom i tyktarmen eller endetarmen, brystkræft, ikke-småcellet lungecancer, nyrecellekræft, epitelial ovarie, æggeleder eller primær peritoneal cancer og carcinom i livmoderhalsen.

" Vi har i øjeblikket en periode af vital betydning globalt med et nøglefokus på sundhedssystemet og dets bæredygtighed, "sagde Emmanuelle Lepine, General Manager hos mAbxience.

" Lanceringen af vores Bevacizumab under varemærkerne Alymsys® og Oyavas® på det europæiske marked vil være et perfekt eksempel på, hvordan innovation og banebrydende F & U-teknologi kan anvendes til at opnå en højkvalitets medicin til en overkommelig pris, og samtidigt som at tilbyde alternativer til sundhedssystemet også vil forbedre patientens adgang til dyre behandlinger. "

Vedrørende mAbxience

mAbxience er en fuldt integreret global biofarmaceutisk virksomhed med speciale i udvikling, fremstilling og kommercialisering af monoklonale antistoffer og udgør en del af den farmaceutiske gruppe Insud Pharma. MAbxience blev grundlagt i 2010 og driver tre topmoderne faciliteter, der ligger i Spanien og Argentina. mAbxience arbejder på flere biofarmaceutiske produkter, der dækker forskellige terapeutiske områder.. I 2014 mAbxience lancerede sit første biosimilar, Rituximab (Produktkode: RTXM83-MB01), som nu er godkendt og markedsført på en række markeder over hele verden. Det andet produkt, Bevacizumab (produktkode: BEVZ92-MB02), blev først udviklet og lanceret i Latinamerika i 2016.

mAbxience er forpligtet til kvaliteten, sikkerheden og effektiviteten af deres lægemidler. mAbxience gruppen brænder for patientpleje og udvidning af adgangen til dets biofarmaceutiske lægemidler over hele verden. Virksomhedens mission er at gøre patientens adgang til kvalitetsbehandlinger nemmere og bedre under forhold, der kræver dyre medicin og positivt bidrage til bæredygtigheden i sundhedssystemerne.

Insud Pharma Gruppen blev grundlagt af Dr. Hugo Sigman og Dr. Silvia Gold og de har over 40 års erfaring inden for medicinalindustrien og over 6.000 fagfolk beskæftiget over hele verden.

Ansvarsfraskrivelse

Nogle af de udsagn der er i denne pressemeddelelse bortset fra udsagn om historisk kendsgerning kan være fremadrettede udsagn eller udsagn om fremtidige forventninger baseret på aktuelt tilgængelig information. Sådanne udsagn er naturligvis underlagt risici og usikkerheder, det samme som vores forretning, de forskellige produkter, vi udvikler og markedsfører, er underlagt forskellige risici og usikkerheder uden for vores kontrol. Fremadrettede udsagn repræsenterer dommen fra mAbxience's ledelse fra datoen for denne frigivelse, og mAbxience fraskriver sig enhver hensigt eller forpligtelse til opdatering af eventuelle fremadrettede udsagn indeholdt heri, som er gældende på datoen for deres udstedelse

