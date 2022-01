Europäische Behörden erweitern die Indikation für cutaquig® für Patienten mit sekundären Immundefekten

LACHEN, Schweiz, 18. Januar 2022 /PRNewswire/ -- Sekundäre Immundefekte (SIDs) sind eine Gruppe von erworbenen Krankheiten, die zu einer vollständigen oder teilweisen Beeinträchtigung des Immunsystems führen und die Patienten einem erhöhten Risiko für schwere und wiederkehrende Infektionen aussetzen. So leiden beispielsweise Patienten mit einer Art von SID, dem so genannten sekundären Antikörpermangel, an einer gestörten Antikörperproduktion oder -funktion.