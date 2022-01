Les autorités européennes élargissent l'indication du cutaquig® pour les patients présentant une immunodéficience secondaire

Le traitement substitutif par immunoglobulines est une approche de traitement bien établie pour les patients atteints de SIDA et réduit efficacement le taux d'infections chez ces patients. cutaquig® est un produit d'immunoglobuline liquide prêt à l'emploi, administré par voie sous-cutanée. L'indication pour le cutaquig® dans l'UE a été étendue récemment pour couvrir les patients présentant tout type de DIS qui ont besoin d'un traitement substitutif par immunoglobuline.

Les DIS surviennent à la suite d'une maladie sous-jacente, d'une affection et/ou d'un effet secondaire du traitement. Ils sont observés chez les patients souffrant de malnutrition ou d'infection par le VIH, ainsi que chez les patients atteints de tumeurs hématologiques malignes et de diverses maladies rhumatologiques et neurologiques. Les traitements associés aux DIS comprennent la greffe de cellules souches ou d'organes, les stéroïdes et les traitements immunosuppresseurs, même des agents plus récents tels que la thérapie cellulaire CAR-T.

La nouvelle indication prolongée pour le cutaquig® comprend les adultes, les enfants et les adolescents qui souffrent d'une infection grave ou récurrente, dont le traitement antimicrobien est inefficace et qui présentent une insuffisance spécifique avérée des anticorps ou une immunoglobuline sérique (IgG) inférieure à 4 g/L. Auparavant, cutaquig® n'était approuvé que pour les patients présentant une hypogammaglobulinémie (c.-à-d. de faibles niveaux d'IgG sérique) consécutive à une leucémie lymphocytaire chronique, un myélome multiple ou une greffe de cellules souches hématopoïétiques allogéniques.

« Les infections graves et récurrentes sont une complication majeure chez les patients atteints de divers types de DIS. L'indication élargie de cutaquig® offrira à plus de patients la possibilité d'utiliser un produit sous-cutané pour reconstituer leurs taux d'immunoglobulines et réduire leur risque d'infection », explique le Dr Christoph Wissmann, vice-président et responsable d'IBU Immunotherapy chez Octapharma.

Reflétant la nécessité et l'avantage d'individualiser le traitement substitutif par immunoglobuline, l'étiquette mise à jour permet également une plus grande flexibilité en termes de fréquence posologique. Les patients et les fournisseurs ont désormais la possibilité d'administrer le cutaquig® à intervalles réguliers, d'une fois par jour à toutes les deux semaines. Les patients qui préfèrent des injections moins fréquentes ont la possibilité de recevoir un traitement cutaquig® toutes les deux semaines, tandis que certains patients peuvent préférer un traitement plus fréquent avec des doses plus faibles.

« Avec l'approbation mise à jour, nous pouvons personnaliser la fréquence de la thérapie sous-cutanée pour nos patients », a commenté Olaf Walter, membre du conseil d'administration d'Octapharma. « L'alignement du traitement sur les préférences et le mode de vie des patients a un grand potentiel pour améliorer la vie de nos patients. »

Dans le cadre de son engagement continu à améliorer les soins prodigués aux patients sous traitement substitutif par immunoglobuline, Octapharma continue de mener des essais cliniques sur le cutaquig® chez les patients atteints de SIDA.

À propos d'Octapharma

Basée à Lachen, en Suisse, Octapharma est l'un des plus grands fabricants de protéines humaines au monde, développant et produisant des protéines humaines à partir de plasma humain et de lignées cellulaires humaines.

Octapharma emploie plus de 9 000 personnes dans le monde pour soutenir le traitement de patients dans 118 pays avec des produits dans trois domaines thérapeutiques : Immunothérapie, Hématologie et Soins intensifs.

Octapharma possède sept sites de R&D et six sites de fabrication de pointe en Autriche, en France, en Allemagne, au Mexique et en Suède, et gère plus de 160 centres de don de plasma en Europe et aux États-Unis.

À propos de cutaquig®

cutaquig® (immunoglobuline humaine normale sous-cutanée) est une solution d'immunoglobuline à 16,5 % pour perfusion sous-cutanée, indiquée en Europe pour le traitement des patients présentant un syndrome d'immunodéficience primaire avec une production d'anticorps altérée, en cas d'immunodéficience secondaire chez des patients souffrant d'infections graves ou récurrentes, en cas de traitement antimicrobien inefficace, et d'insuffisance avérée des anticorps spécifiques ou d'un taux sérique d'IgG < 4 g/L.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1727958/Octapharma_logo.jpg

SOURCE Octapharma AG