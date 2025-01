Europäische Mediendelegation erkundet GAC und erlebt chinesische Innovation aus erster Hand

GUANGZHOU, China, 21. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Vom 13. bis 16. Januar veranstaltete GAC International in seinem Hauptsitz in Guangzhou eine Tour für Medienvertreter aus Deutschland, Portugal, Finnland, Polen und Griechenland. Bei dem Besuch wurden die fortschrittlichen Forschungs- und Entwicklungskapazitäten, die umfangreiche Lieferkette und die erstklassige Produktion von GAC hervorgehoben. Medienvertreter besuchten das Forschungs- und Entwicklungszentrum von GAC, um sich über bahnbrechende Entwicklungen in den Bereichen NEV, intelligente Konnektivität und Leichtbau zu informieren, einschließlich modernster Batterie- und Elektroantriebstechnologien.

European Media Delegation Explores GAC, Experiencing the Charm of Chinese Innovation

Die Gruppe besichtigte auch die GAC AION-Fabrik, die erste NEV Lighthouse Factory der Welt, in der intelligente Robotertechnik, digitales Management und strenge Qualitätskontrollen zur Gewährleistung einer Null-Fehler-Produktion eingesetzt werden. Schlüsseltechnologien wie die Magazin-Batterie, superschnelles Laden und der Quark-Elektroantrieb demonstrierten den Innovationsvorsprung von GAC. Bei einer Testfahrt mit dem Elektro-Supersportwagen HYPTEC SSR wurden seine außergewöhnlichen Leistungen unter Beweis gestellt: Er beschleunigte in nur 1,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h.

Während der Testfahrt hatten die Medienvertreter die Möglichkeit, Flaggschiffmodelle wie den AION V, AION UT, AION Y, HYPTEC HT, GAC ES9 und GAC E9 zu testen. Unter der Anleitung professioneller Instruktoren erlebten sie die beeindruckende Beschleunigung, das Handling und die intelligenten Funktionen der Fahrzeuge. Der AION V, ein globales strategisches Modell, das in Europa eingeführt werden soll, wurde für seine optimale Performance und fortschrittliche Technologie gelobt.

In einer Gruppendiskussion tauschten sich die Führungskräfte von GAC, darunter Wei Haigang, President von GAC International, Zhang Fan, Vice President des GAC R&D Center, Thomas Schemera, Global COO von GAC International, sowie Experten für autonomes Fahren, intelligente Konnektivität und Batterietechnologie mit den europäischen Medien über Marktstrategien, Produktpläne und Lokalisierungsbemühungen aus. GAC bekräftigte sein Engagement, seine Präsenz in Europa durch nachhaltige Innovation, erstklassigen Service und lokale Partnerschaften auszubauen.

Nach der Vorstellung seines Plans für den europäischen Markt auf dem Pariser Autosalon 2024 hat GAC seine internationale Expansion selbstbewusst vorangetrieben. Die jüngste Einladung an die europäischen Medien zu einem Besuch des Hauptsitzes spiegelt dieses Engagement wider. Geleitet von der Vision „In Europe, for Europe" baut GAC seine Präsenz auf dem europäischen EV-Markt mit hochwertigen Produkten, umfassenden Vertriebskanälen und engagierter technischer Unterstützung kontinuierlich aus. Unter dem Motto „Top-tier Quality, Pioneering Technology" plant GAC, das globale strategische Modell AION V in diesem Jahr in mehreren europäischen Ländern einzuführen. Getreu seinem Grundsatz „Customer First, Service First" baut GAC seine Produkt- und Markenpräsenz in Europa weiter aus und bietet intelligentere, hochwertigere und maßgeschneiderte Mobilitätslösungen für globale Verbraucherinnen und Verbraucher.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2601613/VIDEO.mp4