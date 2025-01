Une délégation des médias européens découvre GAC et goûte au charme de l'innovation chinoise

GUANGZHOU, Chine, 20 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Du 13 au 16 janvier, GAC International a organisé une visite de presse pour des représentants de l'Allemagne, du Portugal, de la Finlande, de la Pologne et de la Grèce, à son siège de Guangzhou. Cette visite a permis de mettre en avant les capacités de R&D avancées de GAC, sa chaîne d'approvisionnement étendue et sa fabrication de classe mondiale. Les médias ont visité le centre de R&D de GAC pour découvrir les avancées dans les domaines des véhicules à énergie nouvelle, de la connectivité intelligente et de la conception légère, notamment les technologies de pointe en matière de batteries et d'entraînement électrique.

European Media Delegation Explores GAC, Experiencing the Charm of Chinese Innovation

Le groupe a également visité l'usine GAC AION, la première usine phare de NEV (véhicules à énergie nouvelle) au monde à intégrer la robotique intelligente, la gestion numérique et un contrôle de qualité rigoureux afin de garantir une production exempte de défaut. Des technologies clés telles que la batterie Magazine, la charge ultrarapide et le moteur électrique Quark Electric Drive ont démontré l'avance de GAC en matière d'innovation. Un essai à bord de la supercar électrique HYPTEC SSR a démontré ses performances exceptionnelles, avec une accélération de 0 à 100 km/h en seulement 1,9 seconde.

Au cours de l'essai routier, les médias ont eu l'occasion de découvrir des modèles phares tels que l'AION V, l'AION UT, l'AION Y, l'HYPTEC HT, le GAC ES9 et le GAC E9. Guidés par des instructeurs professionnels, ils ont découvert l'accélération impressionnante, la maniabilité et les fonctions intelligentes des véhicules. L'AION V, un modèle stratégique mondial dont le lancement est prévu en Europe, a été salué pour ses performances fluides et sa technologie avancée.

Lors d'une discussion de groupe, les dirigeants de GAC, dont Wei Haigang, président de GAC International, Zhang Fan, vice-président du centre de R&D de GAC, Thomas Schemera, COO mondial de GAC International, ainsi que des spécialistes en conduite autonome, en connectivité intelligente et en technologie des batteries, se sont entretenus avec les médias européens afin de partager des informations sur les stratégies de marché, les plans de produits et les efforts de localisation. GAC a réitéré son engagement à étendre sa présence en Europe par le biais d'une innovation durable, d'un service de première qualité et de partenariats locaux.

Après le lancement de son plan pour le marché européen au salon de l'automobile de Paris 2024, GAC a poursuivi en toute confiance son expansion internationale. L'invitation récente des médias européens à visiter son siège reflète cet engagement. Guidé par la vision « En Europe, pour l'Europe », GAC étend régulièrement sa présence sur le marché européen des véhicules électriques grâce à des produits de haute qualité, des canaux complets et une assistance technique dédiée. Conformément à la philosophie « Qualité de premier plan, technologie d'avant-garde », GAC prévoit d'introduire cette année le modèle stratégique mondial AION V dans plusieurs pays européens. Fidèle à ses principes « Priorité au client, le service d'abord », GAC continue de renforcer la présence de ses produits et de sa marque en Europe, offrant des solutions de mobilité plus intelligentes, de meilleure qualité et mieux adaptées aux consommateurs du monde entier.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2601613/VIDEO.mp4