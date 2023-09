Europäische Sensation: Orbitels O's Bubble bringt trinkfertigen Jelly Popping Boba auf den Markt - eine Geschmacksoffenbarung für Bubble Tea-Liebhaber!

TAIPEH, 22. September 2023 /PRNewswire/ -- Orbitel International Corp, ein prominenter Name im weltweiten Bubble Tea-Phänomen, stellt mit Stolz seine neueste Innovation vor – den O's Bubble Jelly Popping Boba Infused Drink. Aufbauend auf der erfolgreichen Boba-Produktlinie hebt diese aufregende Ergänzung die Welt des Bubble Tea in neue Höhen.

Get ready to embrace the O's Bubble Popping Boba Craze! Join us at Anuga 2023 Hall 11.3 Stand H20!

Genießen Sie die Innovation: O's Bubble Jelly Popping Boba in einer Dose und einem Becher!

Stellen Sie sich einen mit echtem Saft angereicherten Oolong-Pfirsich oder Oolong-Litschi in Kombination mit Aloe Vera vor, alles bequem in Dosen verpackt. O's Bubble's Jelly Popping Boba-Getränk in Dosen liefert eine geschmackliche Innovation, die die Grenzen der Erfrischung erweitert. Unterdessen ist der Jelly Popping Boba-Becher der Inbegriff für erstklassige und authentische Getränke, die mit Popping Boba angereichert sind. Das Getränk wird in einem vom Teeladen inspirierten Becher mit einem speziell entworfenen Deckel präsentiert, der das Boba-Zerplatzen-lassen und -Schlürfen erleichtert und ein echtes Teeladen-Erlebnis bietet. Der aus natürlichen, veganen und gentechnikfreien Zutaten hergestellte Popping oder Bursting Boba-Drink symbolisiert den Höhepunkt der Innovation in der Getränkewelt. Bereiten Sie sich darauf vor, Ihr Erfrischungserlebnis mit einem Hauch von Kreativität, Geschmack und Neuheit zu bereichern.

Der weltweit erste zu 100 % zu Hause kompostierbare Teestrohhalm

O's Bubble ist führend bei Innovation und Nachhaltigkeit und bietet die weltweit ersten 100 % zu Hause kompostierbaren Strohhalme aus Teefasern an, die von DIN CERTCO und BPI zertifiziert sind. Genießen Sie unsere Geschmacksvielfalt und leisten Sie gleichzeitig einen Beitrag zu einer grüneren Zukunft.

Premiere auf der Anuga Köln 2023

Besuchen Sie uns auf der Anuga Köln 2023, Deutschland, vom 7. bis 11. Oktober, wo Orbitel seinen revolutionären Jelly Popping Boba in Halle 11.3, Stand H20 vorstellen wird. Lassen Sie sich an unserem Stand in die Zukunft des Bubble Tea entführen und genießen Sie kostenlose Kostproben dieses bahnbrechenden Genusses. Orbitel heißt Bubble Tea-Liebhaber, Neueinsteiger und erfahrene Fans willkommen, die den Jelly Popping Boba mit seinem authentischen Fruchtgeschmack, seiner verführerischen Textur und seinem unermüdlichen Engagement für Nachhaltigkeit lieben.

Informationen zu Orbitel International Corp.

Orbitel International Corp. ist ein globaler Pionier der Bubble Tea-Branche, der seinen unverfälschten Geschmack und sein Erlebnis weltweit anbietet. O's Bubble bietet innovative Bubble Tea-Kreationen für Liebhaber und Neulinge, von unserem Instant Marbling Boba Kit bis hin zu Popping Boba. Entdecken Sie das gesamte Spektrum der Möglichkeiten von Bubble Tea und erleben Sie mit uns die Zukunft dieses beliebten Getränks.

