Sensation européenne : O's Bubble d'Orbitel dévoile le Jelly Popping Boba prêt à boire - une révélation gustative pour les amateurs de Bubble Tea !

TAIPEI, 22 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Orbitel International Corp , l'un des principaux acteurs du phénomène mondial du bubble tea, est fier de présenter sa dernière innovation : la boisson infusée O's Bubble Jelly Popping Boba. S'appuyant sur sa gamme succès boba, cette nouveauté passionnante propulse le monde du bubble tea vers de nouveaux sommets.

Get ready to embrace the O's Bubble Popping Boba Craze! Join us at Anuga 2023 Hall 11.3 Stand H20!

Savourez l'innovation : O's Bubble Jelly Popping Boba en canette et en tasse ! Imaginez un véritable jus de pêche oolong ou de litchi oolong infusé, combiné à de l'aloe vera, le tout commodément conditionné en canette. La boisson en canette Jelly Popping Boba de O's Bubble est une innovation en matière de saveur, qui repousse les limites du rafraîchissement. Parallèlement, le Jelly Popping Boba en tasse incarne la qualité et l'authenticité des boissons infusées au popping boba. Présentée dans une tasse inspirée d'un salon de thé et dotée d'un couvercle spécialement conçu pour faciliter la dégustation, elle offre une véritable expérience de salon de thé. Fabriqué à base d'ingrédients naturels, végétaliens et sans OGM, le popping or bursting boba symbolise le zénith de l'innovation dans le domaine des boissons. Préparez-vous à enrichir votre expérience de rafraîchissement d'une infusion de créativité, de saveur et de nouveauté.

Les premières pailles à thé 100 % compostables au monde O's Bubble est à la pointe de l'innovation et du développement durable et propose les premières pailles à thé en fibre 100 % compostables à domicile, certifiées par DIN CERTCO et BPI. Savourez notre explosion de saveurs tout en contribuant à façonner un avenir plus vert.

Première participation au salon Anuga Cologne 2023 Rejoignez-nous au salon Anuga Cologne 2023 à Cologne, en Allemagne, du 7 au 11 octobre, où Orbitel présentera son Jelly Popping Boba révolutionnaire dans le hall 11.3, stand H20 . Entrez dans l'avenir du thé à bulles à notre stand, en savourant des échantillons gratuits de ce délice révolutionnaire. Orbitel invite les amateurs de bubble tea, les nouveaux venus et les fans chevronnés à se lancer dans l'engouement pour le Jelly Popping Boba, avec ses saveurs de fruits authentiques, ses textures séduisantes et son engagement inébranlable en faveur du développement durable.

À propos d'Orbitel International Corp Orbitel International Corp est un pionnier mondial de l'industrie du bubble tea, qui propose son goût et son expérience authentiques dans le monde entier. O's Bubble propose des créations innovantes de thé à bulles pour les aficionados et les novices, que ce soit notre Instant Marbling Boba Kit ou notre Popping Boba. Explorez tout l'éventail des possibilités offertes par le bubble tea et vivez avec nous l'avenir de cette boisson bien-aimée.

CONTACT : Nina Jen, [email protected]

