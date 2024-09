European Wellness eröffnet das erste Medical Wellness Center in Kota Kinabalu, Sabah: ein Meilenstein im globalen Gesundheitswesen

KOTA KINABALU, Malaysia, 23. September 2024 /PRNewswire/ -- European Wellness, ein weltweit führender Anbieter von regenerativer Medizin und integrierter Gesundheitsversorgung, hat seine neueste und fortschrittlichste Einrichtung, das European Wellness New Premier Center, in Kota Kinabalu, Sabah, eingeweiht. Dieses wegweisende, 60.000 Quadratmeter große Zentrum stellt einen bedeutenden Fortschritt für das Gesundheitswesen in Sabah dar und wird eine entscheidende Rolle im weltweiten medizinischen Wellnesstourismus spielen.

Prof. Dato’ Sri Dr. Mike Chan (second from right) at the ribbon cutting ceremony of the new European Wellness Premier Center along with YAB Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Bin Haji Noor (Middle), YB Datuk Seri Panglima Haji Masidi Manjun (third from left), H.E. Dr. Major General Khalid Abdulla Mubarak Albuainain AlMazrouie (second from left), and Prof. Dato’ Sri Dr. Michelle Wong (far right).

Die große Eröffnungsfeier war ein bemerkenswertes Ereignis, das internationale Aufmerksamkeit und hochkarätige Teilnehmer anlockte. Sabahs Chief Minister YAB Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Bin Haji Noor, Sabahs Finanzminister YB Datuk Seri Panglima Haji Masidi Manjun, der Berater des Präsidenten der VAE, S.E. Dr. Khalid Abdulla Mubarak Albuainain Almazrouie und andere Würdenträger waren bei der Einweihung dieser hochmodernen Einrichtung zugegen. Das Zentrum, eine Großinvestition der EW-Gründer Prof. Dato' Sri Dr. Mike Chan und Prof. Dato' Sri Dr. Michelle Wong, soll fortschrittliche medizinische Wissenschaft mit der Heilkraft der natürlichen Umgebung Sabahs verbinden und damit neue Maßstäbe im globalen Gesundheitswesen setzen.

Ministerpräsident Hajiji lobte die Vision und das Engagement der Gründer und hob hervor, dass das Zentrum die Gesundheitskapazitäten von Sabah verbessern und die Region als herausragendes Ziel für medizinischen Wellnesstourismus positionieren wird. „Diese Einrichtung ist ein Meilenstein für Sabah, denn sie verbindet modernste medizinische Wissenschaft mit unserer einzigartigen natürlichen Umgebung", sagte Hajiji. „Es stärkt nicht nur unseren lokalen Gesundheitssektor, sondern auch die Stellung Sabahs auf der globalen Landkarte des Medizintourismus."

Die Eröffnung des Zentrums ist ein strategischer Schritt, der sich mit den allgemeinen Zielen Sabahs deckt, ein führendes Zentrum für moderne Gesundheitsversorgung und medizinischen Wellnesstourismus zu werden. Sabahs strategische Lage in Südostasien, als Teil der BIMP-EAGA- und ASEAN-Regionen, bietet einen bedeutenden Vorteil bei der Anziehung internationaler Investitionen und Talente. „Wir positionieren Sabah an der Spitze der globalen Gesundheits- und Wellness-Revolution", so Hajiji weiter. „Diese Investition spiegelt unser Engagement für die Verbesserung der Lebensqualität und die Förderung der internationalen Zusammenarbeit bei medizinischen Innovationen wider.

Dr. Khalid Abdulla Mubarak hob die internationale Bedeutung des European Wellness New Premier Center hervor. „Die hier gezeigten Fortschritte sind wirklich bahnbrechend", bemerkte Dr. Khalid. „Die Arbeit von Prof. Chan im Bereich der gezielten organspezifischen Stammzelltherapie stellt die Zukunft der Gesundheitsversorgung dar, die die regenerative Medizin revolutionieren und die Ergebnisse der Gesundheitsversorgung weltweit deutlich verbessern wird."

Dr. Khalid betonte, wie wichtig es ist, solche fortschrittlichen Behandlungen leichter zugänglich zu machen. „Derzeit ist die Stammzelltherapie kostspielig und nur begrenzt verfügbar. Die Ausweitung des Zugangs und die Senkung der Kosten sind entscheidende Schritte, um diese lebensverändernden Behandlungen einer breiteren Bevölkerung zugänglich zu machen", erklärte er. Er erkannte auch das Potenzial Sabahs als weltweites Ziel für medizinischen Wellnesstourismus und lobte die Kombination aus hochwertigen medizinischen Einrichtungen und der natürlichen Schönheit der Region.

Das Zentrum wird eine breite Palette von Dienstleistungen anbieten, darunter mehr als 60 fortschrittliche regenerative Medizin und ganzheitliche Wellness-Therapien. Es verfügt über Spitzentechnologie und ein Team von über 300 Fachleuten, die sich der Bereitstellung von personalisierten Gesundheitslösungen widmen. Diese neue Anlage ist Teil eines größeren Expansionsplans, der die Errichtung einer biopharmazeutischen Produktionsstätte im Industriepark von Kota Kinabalu mit einer Investition von 80 Mio. USD vorsieht, wodurch sich die Zahl der Beschäftigten verdoppelt und Sabahs Status in der globalen Gesundheitslandschaft weiter gestärkt wird.

Das European Wellness New Premier Center ist ein Zeugnis für internationale Zusammenarbeit und Innovation im Gesundheitswesen. Es soll nicht nur das Gesundheitswesen in Sabah verändern, sondern auch weltweit neue Maßstäbe für medizinische Wellness setzen. Das Engagement von EW für Fortschritte im Gesundheitswesen versetzt das Unternehmen in die Lage, den weltweiten medizinischen Wellnesstourismus umzugestalten und eine neue Ära der Gesundheit für Sabah und darüber hinaus einzuleiten.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2511210/Image1.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2362609/EW_COLOR_Logo.jpg