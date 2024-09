European Wellness inaugure un centre médical et de bien être de premier plan à Kota Kinabalu, Sabah : Un tournant dans les soins de santé mondiaux

KOTA KINABALU, Malaisie, 23 septembre 2024 /PRNewswire/ -- European Wellness, un leader mondial de la médecine régénérative et des soins de santé intégrés, a inauguré l'European Wellness New Premier Center, son installation la plus récente et la plus avancée, à Kota Kinabalu, Sabah. Ce centre emblématique de 60 000 pieds carrés représente une avancée significative pour les soins de santé à Sabah et devrait jouer un rôle crucial dans le secteur mondial du tourisme médical et de bien-être.

Prof. Dato’ Sri Dr. Mike Chan (second from right) at the ribbon cutting ceremony of the new European Wellness Premier Center along with YAB Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Bin Haji Noor (Middle), YB Datuk Seri Panglima Haji Masidi Manjun (third from left), H.E. Dr. Major General Khalid Abdulla Mubarak Albuainain AlMazrouie (second from left), and Prof. Dato’ Sri Dr. Michelle Wong (far right).

La cérémonie d'ouverture a été un événement notable en attirant l'attention internationale et en accueillant des personnalités de haut niveau. Le ministre en chef de Sabah, YAB Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Bin Haji Noor, le ministre des finances de l'État de Sabah, YB Datuk Seri Panglima Haji Masidi Manjun, le conseiller du président des Émirats arabes unis, Son Excellence Khalid Abdulla Mubarak Albuainain Almazrouie, et d'autres dignitaires étaient présents pour assister à l'inauguration de cette installation d'avant-garde. Le centre représente un investissement majeur de la part des fondateurs d'EW, Prof. Dato' Sri Dr. Mike Chan et Prof. Dato' Sri Dr. Michelle Wong, et est conçu pour associer la science médicale de pointe et le pouvoir curatif de l'environnement naturel de Sabah, établissant ainsi une nouvelle référence en matière de soins de santé mondiaux.

Le ministre en chef Hajiji a salué la vision et l'engagement des fondateurs, soulignant que le centre renforcera les capacités de Sabah en matière de soins de santé et positionnera la région comme une destination de premier plan pour le tourisme médical et de bien-être. « Cette installation change la donne pour Sabah, car elle associe la science médicale de pointe à notre environnement naturel unique », a déclaré M. Hajiji. « Elle renforce non seulement notre secteur local des soins de santé, mais aussi la position de Sabah sur la carte mondiale du tourisme médical. »

L'ouverture du centre est une décision stratégique qui s'inscrit dans le cadre des objectifs plus larges de Sabah, à savoir devenir un centre de premier plan pour les soins de santé avancés et le tourisme de bien-être médical. La situation stratégique de Sabah en Asie du Sud-Est, au cœur des régions BIMP-EAGA et ASEAN, lui confère un avantage significatif pour attirer les investissements internationaux et les talents. « Nous positionnons Sabah à l'avant-garde de la révolution mondiale de la santé et du bien-être », a ajouté M. Hajiji. « Cet investissement reflète notre engagement pour l'amélioration de la qualité de vie et le développement de la collaboration internationale en matière d'innovation médicale. »

Le Dr Khalid Abdulla Mubarak a souligné l'importance internationale de l'European Wellness New Premier Center. « Les avancées présentées ici sont véritablement révolutionnaires », a souligné le Dr Khalid. « Les travaux du professeur Chan dans le domaine de la thérapie par cellules souches ciblées sur des organes spécifiques représentent l'avenir des soins de santé et devraient révolutionner la médecine régénérative et améliorer de manière significative les résultats des soins de santé dans le monde entier. »

Le Dr Khalid a souligné l'importance de rendre ces traitements de pointe plus accessibles. « Actuellement, la thérapie par cellules souches est onéreuse et sa disponibilité est limitée. L'élargissement de l'accès et la réduction des coûts sont des étapes cruciales pour permettre à une plus large population d'accéder à ces traitements qui changent la vie », a-t-il noté. Il a également reconnu le potentiel de Sabah en tant que destination mondiale de tourisme médical et de bien-être, louant la combinaison d'installations médicales de haute qualité et la beauté naturelle de la région.

Le centre offrira une vaste gamme de services, dont plus de 60 thérapies avancées de médecine régénérative et de bien-être holistique. Il dispose d'une technologie de pointe et d'une équipe de plus de 300 professionnels qui se consacrent à la fourniture de solutions de soins de santé personnalisées. Cette nouvelle installation fait partie d'un plan d'expansion plus vaste qui comprend la création d'une installation de fabrication biopharmaceutique dans le parc industriel de Kota Kinabalu, avec un investissement de 80 millions d'USD, ce qui permettra de doubler la main-d'œuvre et de renforcer le statut de Sabah dans le paysage mondial des soins de santé.

L'European Wellness New Premier Center est un symbole de la collaboration internationale et de l'innovation dans le domaine des soins de santé. Il vise non seulement à transformer les soins de santé à Sabah, mais aussi à établir de nouvelles normes en matière de bien-être médical dans le monde entier. Les efforts d'EW en faveur des progrès dans le domaine de la santé lui permet de transformer le tourisme médical de bien-être à l'échelle mondiale et d'inaugurer une nouvelle ère de santé pour Sabah et au-delà.

