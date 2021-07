European Wellness faz parceria com o governo provincial da China para promover a educação em medicina regenerativa biológica

Em uma sessão de assinatura digital ao vivo, as duas partes concordaram em criar uma joint venture que terá um investimento total de RMB 100 milhões (US$ 15,4 milhões) para a construção e lançamento de um centro de educação em medicina regenerativa biológica de primeira classe para o gerenciamento de doenças e estética na cidade de Yantai, China.

O projeto multimilionário chega em um momento em que a medicina regenerativa biológica emergiu rapidamente como uma área de interesse, globalmente e na China, em meio às crescentes preocupações com a saúde. A colaboração complementará os esforços para melhorar os recursos, o treinamento e o conhecimento em medicina regenerativa integrativa na região para atender à demanda atual e futura.

A EWA foi representada pelo presidente do grupo, o Prof. Dr. Mike Chan, na sessão de assinatura organizada pelo Comitê do Partido Provincial de Shandong e supervisionado pelo escritório do Governo Municipal, juntamente com representantes das empresas Fortune Global 500, incluindo o presidente do Conselho Executivo da Continental, o vice-presidente e CEO executivo da Pirelli e o vice-presidente sênior e CEO da Saint-Gobain e da região na Ásia-Pacífico.

"A sobrecarga global de doenças crônicas está crescendo rapidamente. A medicina regenerativa é o futuro e o presente. Para atender às necessidades do futuro, os treinamentos educacionais são cruciais; o número de profissionais médicos e de bem-estar de alto padrão deve ser capaz de atender às demandas que estão por vir", disse o Prof. Dr. Mike Chan, diretor do comitê científico de medicina regenerativa da European Society of Preventative, Regenerative and Anti-Aging Medicine (ESAAM).

European Wellness Academy

Localizada na Alemanha, Suíça, Grécia e Malásia, a EWA é um órgão de CPD autorizado com uma ala premium de treinamento e desenvolvimento que gira em torno de modalidades de medicina bio-regenerativa de ponta para profissionais e pesquisadores. A academia tem longos anos de experiência clínica combinada e uma equipe acadêmica central composta por doutores em medicina e cientistas qualificados com numerosas afiliações e acreditações internacionais.

https://ewacademy.eu

