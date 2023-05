European Wellness Joint Research mit der Universität Heidelberg in der Zeitschrift veröffentlicht

HEIDELBERG, Deutschland, 4. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Die European Wellness Academy (EWA), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der European Wellness Biomedical Group (EW Group), hat eine Kooperationsvereinbarung mit der Universität Heidelberg im Bereich der medizinischen Forschung geschlossen. Das Forschungsprojekt mit dem Titel "A Tendon Specific Double Reporter Transgenic Mouse Enables Tracking Cell Lineage and Functions Alteration in-vitro and in-vivo" wird von der EWA finanziert.

Im Rahmen dieser Forschungsarbeiten wurde eine transgene Mauslinie mit sehnenspezifischer Expression eines doppelt fluoreszierenden Reportersystems entwickelt und definiert, die den Bedarf an Tiermodellen für die Echtzeitüberwachung des Zellverhaltens während der Entwicklung, des Wachstums und der Reparatur von Sehnen in vitro und in vivo decken soll.

Der Scleraxis ( Scx) )-Promotor aktiviert das rot fluoreszierende mScarlet-Protein, um Veränderungen in der Abstammung zu erkennen. Der blau fluoreszierende Proteinreporter wird durch den 3,6 kb großen proximalen Promotor der Collagen Typ I Alpha 1 Kette ( Col1a1 ) gesteuert. Zwei Promotorregionen, sogenannte sehnenspezifische Cis-Elemente (TSE1 und TSE2), sorgen dafür, dass das blau fluoreszierende Protein (BFP) nur in Sehnengeweben exprimiert wird.

Auf der Grundlage dieser Ergebnisse könnte das sehnenspezifische Doppelreportersystem ein einzigartiges Paradigma sein, das zur Untersuchung der Zell-Redifferenzierung sowie von Veränderungen der extrazellulären Matrix sowohl in vitro als auch in vivo eingesetzt werden kann. Die transgene Maus Scx-mScarlet verfügt über eine stabile Fluoreszenzexpression, was sie zu einem hervorragenden Instrument für die Überwachung von Scx+-Zellen während der Sehnenbildung und des Wachstums macht.

Ziel dieser Studie war es, die Expression von Scx-mScarlet und Col1a1-BFP im Embryo zu untersuchen, die Scx+-Zelldichte in der zentralen Region der Achillessehne von jungen und erwachsenen Mäusen zu quantifizieren und das sehnenspezifische Doppelreportersystem durch einen Dehnungstest mit aus Fettgewebe gewonnenen mesenchymalen Stammzellen (ADMSCs) in vitro zu validieren.

Diese gemeinsame Forschung stärkt beide Institutionen in vielerlei Hinsicht und ist nicht auf Forschung und Innovation beschränkt. Die Qualität der Ausbildung und der Bekanntheitsgrad beider Institutionen werden durch diese Partnerschaft noch weiter gesteigert.

European Wellness Academy

Eine gemeinnützige Akademie der EW Group mit Sitz in Deutschland, Großbritannien, der Schweiz, Griechenland und Malaysia, die als CPD-autorisierte Einrichtung über eine erstklassige Schulungs- und Entwicklungsabteilung verfügt, in der sich alles um die neuesten Modalitäten der bio-regenerativen Medizin für Praktiker und Forscher dreht. Es verfügt über langjährige kombinierte klinische Erfahrung und ein akademisches Kernteam, das aus qualifizierten Medizinern und Wissenschaftlern mit zahlreichen internationalen Zugehörigkeiten und Akkreditierungen besteht.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2010114/EWBG_Logo.jpg

SOURCE European Wellness Biomedical Group