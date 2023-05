La recherche conjointe de European Wellness avec l'université de Heidelberg fait l'objet d'une publication dans un journal

HEIDELBERG, Allemagne, 5 mai 2023 /PRNewswire/ -- European Wellness Academy (EWA), une filiale à part entière du European Wellness Biomedical Group (EW Group), a conclu un accord pour coopérer avec l'université de Heidelberg dans le domaine de la recherche médicale. Le projet de recherche, intitulé « Une souris transgénique à double rapporteur spécifique au tendon permet de suivre l'altération du lignage cellulaire et des fonctions in vitro et in vivo », est financé par l'EWA.

Cette recherche a permis de développer et de définir une lignée de souris transgéniques avec une expression spécifique au tendon d'un système de rapporteur à double fluorescence, qui répondra à un besoin identifié de modèles animaux permettant de suivre en temps réel le comportement des cellules tout au long du développement, de la croissance et de la réparation du tendon in vitro et in vivo.

Le promoteur Scleraxis (Scx) active la protéine fluorescente rouge mScarlet pour détecter les changements de lignage. Le rapporteur de la protéine fluorescente bleue est contrôlé par le promoteur proximal de la chaîne alpha 1 du collagène de type I (Col1a1), d'une longueur de 3,6 kb. Deux régions du promoteur appelées éléments cisactants spécifiques au tendon (TSE1 et TSE2) garantissent que la protéine fluorescente bleue (BFP) n'est exprimée que dans les tissus tendineux.

Sur la base de ces résultats, le système de double rapporteur spécifique au tendon peut être un paradigme unique qui peut être utilisé pour étudier la différenciation cellulaire ainsi que les modifications de la matrice extracellulaire à la fois in vitro et in vivo. La souris transgénique Scx-mScarlet a une expression fluorescente stable, ce qui en fait un excellent outil pour surveiller les cellules Scx+ tout au long de la formation et de la croissance du tendon.

Les objectifs de cette étude étaient d'examiner l'expression de Scx-mScarlet et de Col1a1-BFP dans l'embryon ; de quantifier la densité des cellules Scx+ dans la région centrale du tendon d'Achille de souris jeunes et adultes ; et de valider le système de double rapporteur spécifique au tendon par un test d'étirement des cellules souches mésenchymateuses dérivées de l'adipeuse (ADMSCs) in vitro.

Cette recherche conjointe renforce les liens entre les deux institutions à bien des égards et ne se limite pas à la recherche et à l'innovation. La qualité de l'enseignement et la visibilité des deux institutions atteindront de nouveaux sommets grâce à ce partenariat.

European Wellness Academy

Instance académique à but non lucratif appartenant au groupe EW avec des bureaux en Allemagne, au Royaume-Uni, en Suisse, en Grèce et en Malaisie, et organisme autorisé à délivrer des DPC qui dispose d'une aile de formation et de développement de premier ordre qui s'articule autour des modalités de pointe de la médecine bio-régénérative pour les praticiens et les chercheurs. Elle dispose de nombreuses années d'expérience clinique combinée et d'une équipe académique de base composée de médecins et de scientifiques qualifiés ayant de nombreuses affiliations et accréditations internationales.

