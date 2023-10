EVE Energy participe à l'ESGC 2023 en Belgique pour explorer l'avenir de la réduction des émissions de carbone

BRUXELLES, Belgique, 17 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Du 10 au 12 octobre, la conférence mondiale sur le stockage de l'énergie, organisée par l'Association européenne pour le stockage de l'énergie, s'est tenue à Bruxelles, en Belgique. Le Dr Zhang Rui, directeur général d'EVE Germany GmbH, a réuni des experts du stockage de l'énergie, des universitaires et des chefs d'entreprise du monde entier pour parler des dernières politiques, technologies et tendances du marché dans le domaine du stockage de l'énergie.

Selon les estimations de l'AIE, la nouvelle production d'énergie représentera 35 % de la production mondiale en 2025 et la demande de stockage de l'énergie connaîtra une forte explosion. Lors du sommet, en mettant l'accent sur la transformation du système électrique, le développement et les défis du stockage de l'énergie, le Dr Zhang Rui, directeur général d'EVE Germany GmbH, a prononcé un discours sur le stockage de l'énergie et la décarbonisation de l'industrie dans lequel il a déclaré : « Avec l'explosion de la demande de stockage de l'énergie, la proportion de projets à grande échelle au niveau du GWh augmentera rapidement, et la proportion de projets de stockage d'énergie à longue durée de vie de 3 heures ou plus représentera plus de 60 %, ce qui constitue à la fois une opportunité et un défi pour le secteur du stockage de l'énergie. Afin de mieux faire face aux changements, le secteur du stockage de l'énergie doit de toute urgence résoudre les trois problèmes majeurs que sont la complexité de la gestion des systèmes de stockage de l'énergie, l'emballement thermique et l'économie. »

Afin de résoudre les trois problèmes majeurs du système de stockage de l'énergie, EVE Energy a lancé la nouvelle génération de système de refroidissement liquide de 5 MWh, « Mr. Giant ». Ce dernier est équipé d'une cellule intelligente empilée de 628 Ah, « Mr. big », qui redéfinit l'ESS en offrant les trois avantages principaux « Plus facile, plus sûr et très économique », et fournit une solution avancée pour la transformation du système électrique qui soit capable de proposer des solutions très économiques. En redéfinissant l'ESS et en fournissant des solutions avancées pour la transformation du système électrique, il permet de résoudre à l'avance les problèmes de complexité de gestion, d'emballement thermique et d'économie à l'ère des grandes centrales électriques, et de répondre efficacement aux besoins de l'ère des futurs TWh.

Au cours de son discours, le Dr Zhang Rui a souligné le fait que pour répondre aux besoins écologiques et durables de la nouvelle ère, EVE Energy a mis en place une chaîne d'approvisionnement écologique avec l'économie circulaire des « déchets de batteries au lithium - matériaux chimiques - matériaux de batteries - batteries au lithium ». Parallèlement, des mesures de réduction des émissions de carbone ont été prises tout au long du cycle de vie des batteries au lithium en utilisant de l'énergie verte pour la fabrication des batteries, des électrodes négatives et des électrodes positives, et en recyclant le nickel, le cobalt et les matériaux au lithium dans la phase de recyclage des matériaux. En outre, cette année, la centrale photovoltaïque d'EVE Energy devrait atteindre 110 MW, ce qui devrait permettre de réduire les émissions de dioxyde de carbone de plus de 60 000 tonnes par an à l'avenir. Les experts présents à la réunion ont examiné et approuvé une série de mesures efficaces de réduction des émissions de carbone mises en œuvre par EVE Energy.

EVE Energy s'engage à fournir des solutions vertes, efficaces et durables à l'ensemble de la société et à contribuer au développement durable de l'humanité. À l'avenir, EVE Energy continuera à s'appuyer sur ses solides capacités en matière de R&D et de technologie pour promouvoir l'innovation technologique des batteries au lithium, contribuer à la transformation et à la modernisation de l'énergie, contribuer au développement écologique des nouvelles sources d'énergie dans le monde entier et créer de nouvelles valeurs.

