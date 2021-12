Evènement mondial de référence à Nuremberg : la Spielwarenmesse aura lieu début février

Une grande volonté de participer au salon a été observée. En effet, la majorité des exposants et des visiteurs professionnels se prononce expressément en faveur de la tenue de la Spielwarenmesse, comme le prouve un sondage réalisé cette semaine auprès des entreprises. Ce sondage a été précédé d'un nombre croissant de questions concernant la situation sanitaire actuelle en Allemagne et sur la planification des stands par les exposants. La participation au salon se révèle importante aussi bien pour les entreprises exposantes et le commerce spécialisé que pour les standistes et autres prestataires de services.

« Grâce aux dernières décisions des autorités bavaroises et à l'apaisement de la situation pandémique en Bavière, nous pouvons poursuivre les préparatifs de notre salon comme prévu », déclare Christian Ulrich, porte-parole du conseil d'administration de Spielwarenmesse eG. Les réglementations continuent d'autoriser les manifestations et misent sur la troisième dose du vaccin plutôt que sur les tests. Par conséquent, l'obligation de se faire tester ne sera plus applicable 15 jours après l'administration de la troisième injection. Ceci même si la manifestation était prévue en février avec la règle des 2G+ (vacciné ou guéri + testé). L'évolution du taux d'incidence est tout aussi encourageante n'indiquant plus de zone où le virus circule fortement.

D'autres salons ont déjà réussi leur redémarrage en Allemagne depuis le début de la pandémie. Ces salons ont prouvé qu'ils pouvaient se dérouler en toute sécurité avec le respect des réglementations implantées. Pour la Spielwarenmesse, un concept sanitaire viable ( www.spielwarenmesse.de/en/hygiene ) a également été élaboré en étroite collaboration avec les autorités sanitaires et le parc des expositions de Nuremberg. La grande taille des halls, dont l'air est entièrement renouvelé plusieurs fois par heure, offre des conditions idéales pour cela. De plus, l'organisateur a prévu des zones dédiées aux tests sur place.

« Les discussions intenses et constructives menées ces derniers jours avec les représentants du secteur prouvent l'importance de la Spielwarenmesse en tant

que plateforme de networking et de commerce. Nous ferons tout pour répondre de manière sûre à leur souhait de vivre une véritable expérience du salon », souligne Christian Ulrich. Comme d'habitude, un aperçu complet de l'industrie du jouet attend les participants – allant de l'offre variée de produits aux dernières tendances en passant par la transmission d'un savoir-faire précieux pour leur quotidien professionnel.

Spielwarenmesse eG organise le salon Spielwarenmesse®, salon international du jouet, des hobbys et des loisirs. L'événement professionnel constitue une plateforme unique de communication et de commande pour les exposants nationaux et internationaux. La présentation de nouveautés et l'aperçu des activités du secteur entier représentent un précieux répertoire d'informations pour le commerce spécialisé du monde entier dans le cadre de l'étude annuelle du marché. Spielwarenmesse® est depuis 2013 une marque déposée en Allemagne.

Dates du Spielwarenmesse® : du mercredi 2 au dimanche 6 février 2022

