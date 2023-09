Evento de lançamento da Huawei em Barcelona: uma nova era de dispositivos vestíveis elegantes, com foco na saúde e prontos para o esporte

Com essa proposta, a Huawei revela a ambição de revolucionar o setor de dispositivos vestíveis, combinando perfeitamente tecnologia de ponta, design moderno e recursos de saúde centrados no usuário, estabelecendo assim novos padrões e capacitando os usuários com o melhor companheiro de pulso para um estilo de vida moderno.

Durante o lançamento, a Huawei apresentou uma série de dispositivos inovadores e de última geração, que estarão disponíveis em breve, incluindo o HUAWEI WATCH GT 4 - a mais recente adição à popular série de smartwatches, os fones de ouvido TWS de alta fidelidade HUAWEI FreeBuds Pro 3, os elegantes e confortáveis óculos inteligentes HUAWEI Eyewear 2, a edição premium HUAWEI WATCH Ultimate Gold Edition com o primeiro smartwatch esportivo dourado da Huawei, bem como os tablets HUAWEI PaperMatte, que eliminam 97% da interferência da luz e oferecem uma experiência de leitura e escrita semelhante à em papel.

Ambição da Huawei de elevar a experiência em design, saúde e esporte

O objetivo da Huawei é capacitar os usuários a personalizar sua jornada de saúde e esportes sem comprometer o estilo. Isso marca o novo começo para o negócio de dispositivos vestíveis da marca, integrando suas três principais vantagens competitivas: tecnologia inovadora de detecção de hardware, plataforma de algoritmo de software recém-atualizada e serviços digitais de saúde mais abrangentes.

Com base em uma década de experiência em tecnologia inovadora, estética diferenciada e habilidade técnica de primeira linha, a Huawei está estabelecendo novas referências no setor. A presença da Huawei no mercado internacional de dispositivos vestíveis de ponta amplia os investimentos estratégicos e firma parcerias globais no ecossistema para oferecer experiências personalizadas em esporte e estilo de vida saudável a consumidores do mundo todo. Desde sua entrada no setor de dispositivos vestíveis há dez anos, a Huawei tem sido pioneira no monitoramento da saúde esportiva, resolvendo os desafios do setor em termos de vida útil da bateria, precisão das medições e conforto.

Quanto ao design, a Huawei está comprometida com um design intencional, evoluindo continuamente para incorporar materiais inovadores e oferecer uma variedade de opções de personalização, tornando cada dispositivo vestível uma peça de destaque que complementa o estilo único do usuário. Enquanto isso, a Huawei tem consistentemente aprimorado a experiência de uso no pulso por meio de materiais de alta qualidade e durabilidade, além de opções de personalização ampliadas.

Quanto à saúde, a Huawei entende que o bem-estar é um compromisso 24 horas por dia, 7 dias por semana, e se dedica a sempre inovar e oferecer mais controle sobre a saúde dos usuários. Isso é evidente nos esforços pioneiros da Huawei em oferecer recursos abrangentes de gestão da saúde, disponibilizados por colaborações com parceiros acadêmicos e do setor, garantindo que os dados de saúde que os usuários recebam não sejam apenas precisos, mas acionáveis.

Por fim, a Huawei oferece acesso crescente a esportes e ao fitness. Seja você um atleta profissional ou alguém que está apenas começando sua jornada de condicionamento físico, os dispositivos vestíveis da Huawei foram desenvolvidos para tornar a atividade física acessível e agradável. Com recursos pioneiros como o sistema HUAWEI TruSportTM baseado na ciência, a Huawei transformou os dispositivos vestíveis em um treinador pessoal diretamente no pulso do usuário.

Lançamentos de dispositivos vestíveis e tablets de última geração

A virada estratégica da Huawei começa com o lançamento da elegante e emblemática série HUAWEI WATCH GT 4, da HUAWEI WATCH Ultimate Gold Edition e dos novos fones de ouvido TWS HUAWEI FreeBuds Pro 3, uma série de dispositivos inteligentes que estabelece um novo paradigma na estética dos dispositivos vestíveis.

A série HUAWEI WATCH GT 4 é a última geração da elegante série WATCH GT, que apresenta recursos de design elevado com poderosas funcionalidades de saúde e fitness. Lançados com tamanhos de 46mm e 41mm, os novos modelos flagship dão um passo audacioso dos designs clássicos da série GT em direção ao conceito de "Fashion Forward", introduzindo elementos de design inovadores, mantendo ao mesmo tempo a estética geométrica moderna de seus predecessores.

Ele também transforma a experiência de fitness de um smartwatch, introduzindo Anéis de Atividade aprimorados, a estreia do novo aplicativo Stay Fit e rastreamento GNSS aprimorado, tudo aprimorado com o novo TruSeen™ 5.5+, que traz precisão alimentada por IA para medição de saúde, inspirando você a se tornar uma pessoa melhor e mais saudável.

O HUAWEI WATCH Ultimate Gold Edition é o primeiro smartwatch dourado da Huawei. Incorporando o significado de alcançar o potencial máximo da Huawei, ele vem com um bisel dourado e uma coroa dourada com padrões trapezoidais em 3D esculpidos através do processo de gravação em corte de diamante, além de uma pulseira de titânio dourada com deposição física de vapor (PVD) com fivela borboleta ajustável, apresentando um efeito visual único em camadas que confere ao relógio um visual atraente, porém discreto.

O HUAWEI FreeBuds Pro 3 traz uma estética de design equilibrado com tecnologia de áudio de primeira linha, melhorando a experiência de áudio para usuários acostumados a alta qualidade. Ele conta com um estojo de vidro liso de uma peça, fabricado com base em um projeto de material de vidro nano processado, juntamente com um driver duplo Ultra-hearing para agudos mais claros e graves retumbantes, e um Triple Adaptive EQ aprimorado, que oferece qualidade de som autêntica.

Além disso, o evento também marcou o lançamento do novo HUAWEI Eyewear 2, que oferece design equilibrado e tecnologia de áudio de primeira linha, além dos Tablets HUAWEI PaperMatte, que proporcionam aos consumidores uma experiência de visualização sem precedentes com a diferenciada HUAWEI PaperMatte Display.

Sir Mo Farah e Pamela Reif são nomeados embaixadores de produtos vestíveis da HUAWEI

Pamela Reif, importante influenciadora global em fitness e estilo de vida, bem como a lenda do atletismo e várias vezes medalhista de ouro Sir Mo Farah, fizeram aparições no evento de lançamento como os novos embaixadores de produtos vestíveis da HUAWEI. "É incrível pensar que a Huawei e eu começamos em nossas jornadas de fitness ao mesmo tempo. Após dez anos como treinadora fitness profissional, a tecnologia tem desempenhado um papel extremamente significativo ao ajudar as pessoas a ter uma vida mais saudável", disse Pamela, acrescentando que: "A Huawei está na vanguarda dessa inovação, mas fazendo isso de um jeito muito legal. Estou animada por fazer parte desse futuro e além".

Ao incorporar os dispositivos vestíveis mais recentes em sua rotina de treinamento, incluindo a série HUAWEI WATCH GT 4 e a HUAWEI WATCH Ultimate, ambos os ícones conseguiram aumentar a eficiência de seus treinamentos e entender melhor seu estado de saúde, ao mesmo tempo em que adicionaram estilo e moda ao seu uso diário.

Sir Mo Farah disse: "Os insights que minha equipe de treinamento e eu conseguimos obter dos relógios se mostraram inestimáveis enquanto eu competia no nível mais alto. À medida que faço a transição da corrida profissional para um estilo de vida mais tranquilo, estou animado para explorar o que a vida tem a oferecer além da pista usando os relógios para atividades do dia a dia e como uma peça de moda. É aí que os relógios da Huawei realmente brilham. Eles são lindos e funcionais".

Sobre a Huawei Consumer BG

Os produtos e serviços da Huawei estão disponíveis em mais de 170 países e são usados por um terço da população mundial. Ao todo, 14 centros de P&D foram criados em países de todo o mundo, incluindo Alemanha, Suécia, Finlândia, França, Índia e China. A Huawei Consumer BG é uma das três unidades de negócios da Huawei e abrange smartphones, computadores e tablets, dispositivos vestíveis, serviços em nuvem, entre outros. A rede global da Huawei é baseada em mais de 30 anos de experiência no setor de telecomunicações e se dedica a oferecer os mais recentes avanços tecnológicos a consumidores de todo o mundo.

