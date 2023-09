Évènement de lancement de Huawei à Barcelone : Une nouvelle ère de dispositifs portables élégants, axés sur la santé et prêts pour le sport

Avec cette proposition, Huawei dévoile l'ambition de révolutionner l'industrie des dispositifs portables en fusionnant de manière transparente la technologie de pointe, le design avant-gardiste et les fonctionnalités de santé axées sur l'utilisateur, établissant ainsi de nouvelles normes et offrant aux utilisateurs le compagnon de poignet ultime pour un style de vie moderne.

Au cours du lancement, Huawei a présenté une série d'appareils innovants et de pointe qui seront bientôt lancés, y compris la montre HUAWEI WATCH GT 4, le dernier modèle de la série populaire de montres intelligentes ; les écouteurs haute fidélité TWS HUAWEI FreeBuds Pro 3 ; des lunettes intelligentes élégantes et confortables HUAWEI Eyewear 2 et la montre HUAWEI WATCH Ultimate Gold Edition haut de gamme, la première montre connectée en or de Huawei, ainsi que les tablettes HUAWEI PaperMatte, qui éliminent 97 % des interférences lumineuses et procurent une expérience de lecture et d'écriture semblable à du papier.

L'ambition de Huawei d'améliorer le design, la santé et l'expérience sportive

Huawei vise à permettre aux utilisateurs de personnaliser leur santé et leur parcours sportif sans compromettre leur style. Cette étape marque le nouveau départ de l'activité de dispositifs portables de la marque, étant donné qu'à l'avenir, elle intégrera ses trois principaux avantages concurrentiels : une technologie de détection matérielle révolutionnaire, une plateforme d'algorithmes logiciels récemment mise à niveau de même que des services de santé numériques plus complets.

Huawei établit de nouvelles références industrielles en s'appuyant sur une décennie d'expertise en matière de technologie innovante, d'esthétique unique et de savoir-faire haut de gamme. La présence de Huawei sur le marché des dispositifs portables haut de gamme à l'international forge des partenariats mondiaux pour offrir aux consommateurs du monde entier des expériences sportives et de mode de vie sain personnalisées. Depuis son entrée dans le secteur des dispositifs portables il y a 10 ans, Huawei a été un pionnier dans la surveillance de la santé sportive, en résolvant les défis de l'industrie en matière d'autonomie de la batterie, de précision de mesure et de confort.

En matière de design, Huawei s'engage à adopter une conception ciblée, à évoluer continuellement pour intégrer des matériaux innovants et à offrir une pléthore d'options de personnalisation, faisant de chaque dispositif portable une pièce remarquable qui complète le style unique de l'utilisateur. Pendant ce temps, Huawei a constamment amélioré l'expérience au poignet grâce à des matériaux haut de gamme et durables, de même qu'à des options de personnalisation étendues.

Avec la santé, Huawei comprend que le bien-être est un engagement continu et se consacre à innover constamment pour donner aux utilisateurs un meilleur contrôle sur leur santé. Cette volonté est évidente dans les efforts pionniers de Huawei visant à offrir des fonctionnalités complètes de gestion de la santé, rendues possibles grâce à des collaborations avec des partenaires universitaires et industriels, assurant que les données de santé que les utilisateurs reçoivent sont non seulement précises, mais également exploitables.

Enfin, Huawei apporte une accessibilité croissante au sport et à la condition physique. Que vous soyez un athlète professionnel ou quelqu'un qui commence tout juste son parcours de remise en forme, les dispositifs portables de Huawei sont conçus pour rester actifs, accessibles et agréables. Avec des fonctionnalités pionnières telles que le système scientifique HUAWEI TruSportMC, Huawei a transformé les dispositifs portables en coach personnel à votre poignet.

La nouvelle génération de dispositifs portables et de tablettes fait ses débuts

Le pivot stratégique de Huawei commence avec le lancement de l'élégante série phare HUAWEI WATCH GT 4, de la montre HUAWEI WATCH Ultimate Gold Edition, et de nouveaux écouteurs phares TWS HUAWEI FreeBuds Pro 3, une série d'appareils intelligents qui définit un nouveau paradigme dans l'esthétique des dispositifs portables.

La série HUAWEI WATCH GT 4 est la dernière génération de la gamme phare WATCH GT, qui présente des caractéristiques de conception élevées avec de puissantes fonctionnalités de santé et de remise en forme. Lancés avec des tailles de 46 mm et 41 mm, les nouveaux produits phares se démarquent des modèles classiques de la série GT en introduisant des éléments de conception inventifs tout en conservant l'esthétique géométrique moderne de ses prédécesseurs.

La gamme transforme également l'expérience de remise en forme de la montre intelligente, en introduisant des anneaux d'activité améliorés, les débuts de la toute nouvelle application Stay Fit et un suivi GNSS mis à jour, le tout amélioré par le nouveau TruSeenMC 5.5+ qui apporte une précision alimentée par l'IA à la mesure de la santé, vous inspirant vers un soi meilleur et plus en forme.

La montre HUAWEI WATCH Ultimate Gold Edition est la première montre connectée en or de Huawei. Incarnant ce que cela signifie d'atteindre le plein potentiel de Huawei, elle est livrée avec une lunette en or et une couronne en or avec des motifs trapézoïdaux 3D sculptés par le processus de gravure au diamant, ainsi qu'un bracelet en titane PVD doré avec boucle papillon réglable, présentant un effet visuel stratifié et unique qui donne à la montre un aspect accrocheur, mais discret.

Les écouteurs HUAWEI FreeBuds Pro 3 apportent une esthétique de conception équilibrée avec une technologie audio de pointe, améliorant l'expérience sonore pour les utilisateurs habitués à une vie plus raffinée. Ils disposent d'un boîtier en verre lisse d'une seule pièce fabriqué à partir d'un matériau en verre traité par nanotechnologie, avec double haut-parleur ultra-auditif pour des aigus plus clairs et une base plus puissante, et d'un égaliseur triple adaptatif amélioré pour une qualité de son authentique.

En outre, l'évènement a également marqué le lancement des toutes nouvelles lunettes HUAWEI Eyewear 2 qui offrent une esthétique de conception équilibrée avec une technologie audio de pointe, ainsi que des tablettes HUAWEI PaperMatte qui offrent aux consommateurs une expérience visuelle sans précédent grâce à l'écran unique HUAWEI PaperMatte Display.

Pamela Reif et sir Mo Farah sont nommés ambassadeurs des produits portables HUAWEI

Pamela Reif, influenceuse mondiale de premier plan dans le domaine de la mise en forme et du style de vie, ainsi que la légende de la course à pied, le multiple médaillé d'or sir Mo Farah, ont tous deux fait des apparitions lors de l'évènement de lancement en tant qu'ambassadeurs nouvellement nommés par Huawei des produits portables HUAWEI. « C'est incroyable de penser que Huawei et moi avons commencé notre parcours de mise en forme en même temps. Au cours des dix années qui se sont écoulées depuis que je suis devenue préparatrice physique professionnelle, la technologie a joué un rôle extrêmement important pour aider les gens à vivre en meilleure santé », a affirmé Mme Reif. « Huawei est à l'avant-garde de cette innovation, mais le fait d'une manière vraiment cool. Je suis enthousiaste à l'idée de faire partie de cet avenir et au-delà. »

Ayant intégré les derniers dispositifs portables dans leur routine d'entraînement, y compris la série HUAWEI WATCH GT 4 et la montre HUAWEI WATCH Ultimate, les deux icônes ont pu améliorer leur efficacité d'entraînement et mieux comprendre leur état de santé, tout en apportant style et mode à leur tenue quotidienne.

Sir Mo Farah a affirmé : « Les informations que mon équipe d'entraîneurs et moi-même avons pu tirer des montres se sont avérées inestimables pendant que je participais à des compétitions au plus haut niveau. Alors que je passe de la course professionnelle à un style de vie plus tranquille, je suis excité d'explorer ce que la vie a à offrir au-delà de la piste en portant les montres pour les activités quotidiennes et comme une pièce de mode. C'est là que les montres Huawei brillent vraiment. Elles ont l'air aussi belles que fonctionnelles. »

À propos de Huawei Consumer BG

Les produits et services de Huawei sont disponibles dans plus de 170 pays et sont utilisés par un tiers de la population mondiale. Quatorze centres de R-D ont été mis en place dans le monde, notamment en Allemagne, en Chine, en Finlande, en France, en Inde et en Suède. Huawei Consumer BG est l'une des trois unités commerciales de Huawei et couvre les téléphones intelligents, PC et tablettes, etc. Le réseau mondial de Huawei s'appuie sur plus de 30 ans d'expertise dans l'industrie des télécommunications et se consacre à fournir les dernières avancées technologiques aux consommateurs du monde entier.

Pour en savoir plus, consultez http://consumer.huawei.com

Pour des mises à jour régulières sur Huawei Consumer BG, suivez-nous sur :

Facebook : https://www.facebook.com/huaweimobile/

Twitter : https://twitter.com/HuaweiMobile

Instagram : https://www.instagram.com/huaweimobile/

YouTube : https://www.youtube.com/user/HuaweiDeviceCo

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/10617746/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2211206/Image1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2211202/Image2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2211204/Image3.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2211207/Image4.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2211205/Image5.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2211203/Image6.jpg

SOURCE HUAWEI

