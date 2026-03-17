Eventos e inauguraciones destacados de la prefectura de Saga en 2026

SAGA, Japón, 18 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- El Gobierno de la Prefectura de Saga, en el suroeste de Japón, organizará una amplia gama de eventos e inauguraciones en 2026 con apoyo de medios disponible para periodistas y organizaciones de medios internacionales.

Nuevas inauguraciones llenas de acontecimientos, una iniciativa medioambiental mundial y eventos deportivos internacionales se sucederán junto a festivales y ferias llenos de tradición, revelando el espíritu de Saga, que sigue teniendo una profunda influencia en Japón.

Se ofrecerá apoyo para la cobertura mediática de estos eventos y otros desarrollos, incluyendo servicios de interpretación y la coordinación de entrevistas y visitas al sitio. La región, en la isla de Kyushu, es accesible en una hora desde Fukuoka y Nagasaki.

Eventos e inauguraciones destacados de 2026:

Snow Peak Grounds Yoshinogari abre sus puertas el 18 de marzo

El Gobierno de la Prefectura y Snow Peak Inc. inauguran Snow Peak Grounds Yoshinogari, un complejo interactivo en el Parque Histórico Yoshinogari, el 18 de marzo. Cabañas y casas de campo en el lugar, inspiradas en la arquitectura de época, y uno de los campos de acampada más grandes de Kyushu abren para estadías a partir del 18 de abril.

Feria de Cerámica de Arita, del 29 de abril al 5 de mayo

La feria de cerámica más grande de Arita atrae a alrededor de 1,2 millones de visitantes a la ciudad, considerada la cuna de la industria de la porcelana de Japón.

El Centro Mundial de Planificación del Plástico Oceánico se inaugura el 7 de junio

El Gobierno de la Prefectura inaugura el Centro Mundial de Planificación de Plásticos Oceánicos, el primer centro del mundo destinado a combatir la contaminación marina global por plásticos mediante iniciativas regionales. El centro ofrece experiencias prácticas y exhibiciones centradas en el supraciclaje de plásticos marinos, y alberga una cafetería y una tienda.

El Mynavi Tour de Kyushu 2026 debuta en Saga el 10 de octubre

La carrera ciclista anual por etapas, el Tour de Kyushu, llega a Saga por primera vez en 2026. Oficialmente reconocido por la Union Cycliste Internationale (UCI), el recorrido traerá a ciclistas de los mejores equipos de carreras de ruta del mundo a Karatsu.

Fiesta Internacional de Globos Saga 2026, del 30 de octubre al 3 de noviembre

El evento deportivo aéreo más grande de Asia trae competencias de globos aerostáticos y festividades a Saga cada otoño. En la edición de 2025, participaron 124 pilotos de 20 países y regiones ante más de 800.000 visitantes.

Karatsu Kunchi, del 2 al 4 de noviembre

El Gran Festival de Otoño del Santuario Karatsu, Karatsu Kunchi, es uno de los festivales de carrozas de Japón declarados Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. Las carrozas de Karatsu Kunchi se consideran algunas de las mayores obras de artesanía en laca seca del mundo.

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