Präfektur Saga weist auf Veranstaltungen und Eröffnungen im Laufe von 2026 hin

SAGA, Japan, 18. März 2026 /PRNewswire/ -- Die Regierung der Präfektur Saga im Südwesten Japans wird 2026 ein breites Spektrum von Veranstaltungen und Eröffnungen ausrichten, bei denen internationale Journalisten und Medienorganisationen unterstützt werden.

Neben traditionsreichen Festen und Messen finden spektakuläre Neueröffnungen, eine weltweite Umweltinitiative und internationale Sportveranstaltungen statt, die den Geist von Saga verkörpern, der nach wie vor einen tiefgreifenden Einfluss auf Japan ausübt.

Die Medienberichterstattung über diese Veranstaltungen und andere Entwicklungen wird dabei aktiv unterstützt, einschließlich Dolmetscherdienste und Koordinierung von Interviews und Ortsterminen. Die auf der Insel Kyushu gelegene Region ist innerhalb einer Stunde von Fukuoka und Nagasaki aus erreichbar.

Veranstaltungen und Eröffnungen 2026:

Snow Peak Grounds Yoshinogari eröffnet am 18. März

Die Regierung der Präfektur und Snow Peak Inc. eröffnen am 18. März „Snow Peak Grounds Yoshinogari", einen interaktiven Komplex im Yoshinogari Historical Park. Die von der historischen Architektur inspirierten Cottages und Hütten auf dem Gelände sowie einer der größten Campingplätze Kyushus sind dann ab dem 18. April geöffnet.

Arita Ceramic Fair, 29. April bis 5. Mai

Die größte Keramikmesse in Arita lockt regelmäßig rund 1,2 Millionen Besucherinnen und Besucher in die Stadt, die als Geburtsstätte der japanischen Porzellanindustrie gilt.

World Ocean Plastic Planning Center eröffnet am 7. Juni

Die Regierung der Präfektur eröffnet mit dem World Ocean Plastic Planning Center das wetlweit erste Zentrum, das der Verschmutzung der Weltmeere mit Plastik durch regionale Initiativen entgegenwirken soll. Das Zentrum bietet praktische Erfahrungen und Ausstellungen zum Thema Upcycling von Plastic aus dem Meer und verfügt über ein Café und einen eigenen Laden.

Mynavi Tour de Kyushu 2026 gastiert erstmals in Saga, am 10. Oktober

Das Tour de Kyushu, ein jährlich stattfindendes Etappenrennen, wird 2026 zum ersten Mal auch in Saga ausgetragen. Die offiziell von der Union Cycliste Internationale (UCI) anerkannte Tour bringt Radfahrer aus den besten Straßenrennteams der Welt nach Karatsu.

2026 Saga International Balloon Fiesta, 30. Oktober–3. November

Die größte Luftsportveranstaltung in Asien bringt jedes Jahr im Herbst Heißluftballonwettbewerbe und Festivitäten nach Saga. 2025 nahmen an der Veranstaltung 124 Pilotinnen und Piloten aus 20 Ländern und Regionen und über 800.000 Besucherinnen und Besuchern teil.

Karatsu Kunchi, 2.–4. November

Das Karatsu Kunchi, das große Herbstfestival des Karatsu-Schreins, ist einer der japanischen Festwagen-Züge, die von der UNESCO in die Liste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen wurden. Die Festwagen des Karatsu Kunchi zählen zu den eindrucksvollsten Werken der Trockenlackkunst weltweit.

Fotos: https://kyodonewsprwire.jp/release/202603125517?p=images