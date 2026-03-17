La préfecture de Saga présente les événements et inaugurations de 2026

SAGA, Japon, 18 mars 2026 /PRNewswire/ -- Les autorités préfectorales de Saga, dans le sud-ouest du Japon, accueillera divers événements et inaugurations en 2026, avec un soutien médiatique disponible pour les journalistes internationaux et les sociétés de médias.

De nouvelles inaugurations, une initiative environnementale mondiale et des événements sportifs internationaux côtoieront des festivals et des foires ancrés dans la tradition, révélant l'esprit Saga, qui continue d'exercer une profonde influence sur le Japon.

Un soutien à la couverture médiatique de ces événements et d'autres développements, y compris des services d'interprétation et la coordination d'interviews et de visites de sites, sera disponible. La région, située sur l'île de Kyushu, est accessible en une heure depuis Fukuoka et Nagasaki.

Événements et inaugurations 2026 :

Ouverture du Snow Peak Grounds Yoshinogari, le 18 mars

Les autorités préfectorales et Snow Peak Inc. inaugurent Snow Peak Grounds Yoshinogari, un complexe interactif situé dans le parc historique de Yoshinogari, le 18 mars. Des cottages et des cabanes inspirés de l'architecture d'époque et l'un des plus grands terrains de camping de Kyushu sont ouvriront dès le 18 avril.

Foire de la céramique d'Arita, du 29 avril au 5 mai

La plus grande foire de la céramique d'Arita attire environ 1,2 million de visiteurs dans la ville, considérée comme le berceau de l'industrie de la porcelaine au Japon.

Ouverture du centre mondial de planification de la lutte contre les plastiques dans les océans, le 7 juin

Les autorités préfectorales ouvrent le World Ocean Plastic Planning Center, le premier centre mondial destiné à lutter contre la pollution marine par les plastiques par le biais d'initiatives régionales. Le centre propose des expériences pratiques et des expositions axées sur le recyclage des plastiques marins, et abrite un café et une boutique.

Le Mynavi Tour de Kyushu 2026 fait ses débuts à Saga, le 10 octobre

Le Tour de Kyushu, course annuelle par étapes sur route, sera organisé pour la première fois à Saga en 2026. Officiellement reconnu par l'Union cycliste internationale (UCI), le tour réunira à Karatsu les cyclistes des meilleures équipes mondiales de course sur route.

La Saga International Balloon Fiesta 2026, du 30 octobre au 3 novembre

Le plus grand événement de sports aériens d'Asie organise chaque automne des compétitions de montgolfières et des festivités à Saga. L'événement de 2025 a vu 124 pilotes de 20 pays et régions participer devant plus de 800 000 visiteurs.

Karatsu Kunchi, du 2 au 4 novembre

Le grand festival d'automne du sanctuaire de Karatsu, Karatsu Kunchi, est l'un des festivals de chars inscrits au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Les chars de Karatsu Kunchi sont considérés comme l'une des plus grandes œuvres d'art en laque sèche au monde.

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