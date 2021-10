EVERSANA e Intouch Group unem forças, adicionando a rede de primeira agência digital à líder de mercado na comercialização de próxima geração

CHICAGO e KANSAS CITY, Missouri, 20 de Outubro, 2021 /PRNewswire/ -- A EVERSANA™, pioneira em serviços comerciais de última geração para o setor global de ciências da vida, e a Intouch Group®, uma rede de agência global de serviço completo que atende ao setor farmacêutico, anunciaram hoje que assinaram um acordo para incorporar os serviços criativos e de mídia líderes do setor da Intouch, soluções empresariais e análise de dados na plataforma de serviços de comercialização totalmente integrada da EVERSANA.

Juntas, as empresas combinadas — com mais de 40 centros globais; 5.500 funcionários em todo o mundo; e milhões de dólares investidos em transformação digital, dados e análises — estão prontas para oferecer comercialização em grande escala para empresas farmacêuticas em todo o mundo.

"As parcerias dessa magnitude mudam a trajetória dos setores e essa simplesmente estava atrasada", disse Jim Lang, CEO da EVERSANA. "Na EVERSANA, passamos os últimos anos destruindo os silos de um setor de ciências biológicas quebrado para reinventar a comercialização. A Intouch compartilha nossa visão e grande apetite por disruptura. Juntos, envolveremos todo o ecossistema de ciências da vida de formas novas e poderosas. Quem melhor do que EVERSANA e a Intouch para realmente mudar o jogo e melhorar a saúde em todo o mundo?"

"Há mais de vinte anos, fundei a Intouch com a crença de que não há desafio muito grande para a cura", disse Faruk Capan, CEO do Intouch Group. "Com a EVERSANA, nossa equipe dá um passo monumental à frente. Não só continuaremos a garantir que as marcas de nossos clientes sejam acessíveis, como também usaremos agora a nossa liderança em promoção e engajamento digital para melhorar todos os setores de comercialização de produtos. O desafio pode ser ótimo, mas nossa tenacidade e compromisso com a inovação são muito maiores."

De acordo com os termos do contrato, as empresas e seus clientes se beneficiarão imediatamente do acesso à gama completa de serviços centrados digitalmente direcionados para o paciente desenvolvidos para resolver quaisquer desafios globais de preços, acesso, reembolso, promoção, adesão ou entrega de produtos.

A rede Intouch agency, incluindo suas nove afiliadas (Intouch Solutions, Intouch Proto, Intouch Seven, Intouch International, Intouch Media, Intouch B2D, Intouch Analytics, Intouch Market Access, and Intouch Oxygen), são ainda mais fortalecidas e impulsionarão a plataforma de serviços comerciais da EVERSANA, abrangendo o ciclo de vida completo do produto. A Agência trabalhará imediatamente em estreita colaboração com a agência de EVERSANA, a EVERSANA ENGAGE.

A EVERSANA estima que a aquisição do Intouch seja concluída até o final do ano. Os detalhes financeiros não serão divulgados. Houlihan Lokey atuou como consultor financeiro exclusivo do Intouch Group.

Sobre a EVERSANA

A EVERSANA™ é a principal fornecedora de serviços globais para o setor de ciências da vida. As soluções integradas da empresa estão enraizadas na experiência do paciente e abrangem todas as etapas do ciclo de vida do produto para oferecer valor sustentável a longo prazo para pacientes, prescritores, parceiros de canal e pagantes. A empresa atende a mais de 500 organizações, incluindo start-ups inovadoras e empresas farmacêuticas estabelecidas, com o objetivo de promover as soluções de ciências da vida para um mundo mais saudável. Para saber mais sobre a EVERSANA, acesse eversana.com ou conecte-se pelo LinkedIn e Twitter.

Sobre o Intouch Group

O Intouch Group é uma rede privada de agência de serviço completo, oferecendo serviços criativos e de mídia, soluções empresariais e análises de dados em todo o mundo por meio de nove afiliadas em oito escritórios, incluindo soluções Intouch Proto, Intouch Seven, Intouch International, Intouch Media, Intouch B2D, Intouch Analytics, Intouch Market Access e Intouch Oxygen. Coletivamente, o Intouch Group emprega mais de 1.400 pessoas. Com uma dedicação às ciências da vida, o Intouch Group opera com a crença de que não há desafio que seja muito grande para a cura. Entre em contato com o Intouch Group pelo e-mail [email protected] ou acesse o site deles no endereço intouchg.com.

